Cât costă un șezlong în Eforie Sud și Nord

Potrivit unor postări pe Facebook pe forumurile de vacanțe pe litoralul românesc, în Eforie, prețul unui sezlong este de 25 de lei.

Plaja Eforie, 16 iunie 2026.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

La terasele de pe malul mării, o bere la draft costă 16 lei, o porție de hamsii costă 45 de lei, iar o cafea costă între 13 și 30 de lei.

Cât costă un șezlong în Constanța

Pe plajele din Constanța, prețurile sunt la fel ca în Eforie, iar un șezlong costă 25 de lei pe zi.

La barurile de pe plajele din Constanța, o bere la draft costă între 15 și 16 lei, o cafea costă între 13 și 23 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 24 de lei.

Cât costă un șezlong în Mamaia

În Mamaia însă, prețurile arată altfel comparativ cu restul litoralului românesc. Potrivit unui bon de casă, postat de un internaut pe Facebook, un șezlong costă nu mai puțin de 50 de lei.

Bon de casă cu prețul șezlongurilor în Mamaia
Bon de casă cu prețul șezlongurilor în Mamaia. Foto: Facebook

Internauții au venit rapid cu comentarii la postarea cu bonul fiscal din Mamaia, majoritatea considerând că prețul pentru un șezlong este prea mare: „Mai bine îl luai din Dedeman”, a comentat un utilizator, iar altul a glumit că prețurile pentru șezlonguri „sunt în funcție de greutate”.

La barurile de pe plajele din Mamaia Nord, o bere la draft costă între 16 și 17 lei, o porție de hamsie costă 70 de lei, o cafea costă între 14 și 29 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 22 de lei.

Stațiuni unde prețurile nu sunt încă disponibile

Pentru Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun și Olimp, prețurile pentru șezlonguri nu sunt încă disponibile în mediul online.

La barurile de pe plajele din Costinești, o bere la draft costă între 15 și 22 de lei, o porție de hamsie costă 38 de lei, o cafea costă între 14 și 26 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 16 lei.

La barurile de pe plajele din Vama Veche, o bere la draft costă între 12 și 14 lei, o porție de hamsie costă 35 de lei, o cafea costă între 12 și 20 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 13 lei.

La barurile de pe plajele din Venus și Jupiter, o bere la draft costă între 9 și 15 lei, o cafea costă între 12 și 25 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 14 lei.

La barurile de pe plajele din 2 Mai, o bere la draft costă între 12 și 20 de lei, o porție de hamsie costă 29 de lei, o cafea costă între 12 și 25 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 16 lei.

La barurile de pe plajele din Mangalia, o bere la draft costă între 14 și 15 lei, o porție de hamsie costă 48 de lei, o cafea costă între 14 și 35 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți costă 18 lei.

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