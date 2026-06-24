În ultimele luni, după ce în mai multe zone ale planetei au început să existe conflicte armate, românii pun pe primul loc siguranța în momentul în care își aleg o destinație de vacanță.

Siguranța, un criteriu important în alegerea vacanței

„Siguranța a devenit unul dintre criteriile principale de decizie. În turism, siguranța nu înseamnă doar situația din destinație, ci și stabilitatea rutelor aeriene, calitatea partenerilor locali, predictibilitatea serviciilor, condițiile de anulare și capacitatea de reacție dacă apare o schimbare.

Începând cu luna martie am observat o atenție mai mare față de rutele care implică escale în zone percepute ca fiind mai sensibile. În paralel, destinațiile considerate mai predictibile din punct de vedere logistic au câștigat teren”, a spus Sorin Stoica, CEO Fondator al unei agenții de turism.

Întrebat cum reușește să se adapteze noilor cerințe pe care le au turiștii, dar și nevoilor acestora, Sorin Stoica a afirmat că foarte mult contează capacitatea de a reacționa rapid.

„Ne adaptăm printr-un model care îmbină consultanța specializată, tehnologia și produsele construite pe baza comportamentului clienților. Avem, pe de o parte, Eturia, unde clientul lucrează direct cu un consultant pentru vacanțe complexe, iar pe de altă parte avem Circuiterra, unde utilizatorul poate explora, configura și înțelege mai bine opțiunile de vacanță. Acest model ne ajută să vedem cum se schimbă piața: ce destinații intră în atenția românilor, ce bugete explorează, cât de devreme planifică, ce tipuri de vacanțe caută și în ce moment simt nevoia să discute cu un specialist.

În plus, investim constant în parteneri locali, în circuite proprii, în însoțitori de grup și în capacitatea echipei de a oferi suport. Pentru clientul de astăzi, nu este suficient să ai o ofertă bună. Trebuie să ai expertiză, flexibilitate și capacitatea de a reacționa rapid atunci când contextul se schimbă”, a spus expertul.

Thailanda, Singapore, Dubai, Maldive și Mauritius, printre destinațiile alese de români

Fondatorul agenției de turism a dezvăluit și care este prețul mediul al unei vacanțe în străinătate pentru românii care au copii.

„Familiile cu copii sunt un segment tot mai important. Nu mai caută doar destinații apropiate sau vacanțe foarte simple. Vedem familii care aleg Thailanda, Singapore, Dubai, Maldive, Mauritius, Japonia sau destinații europene bine conectate, dar cu servicii adaptate copiilor. Familiile au nevoie de mai multă structură: zboruri potrivite, hoteluri cu facilități bune, transferuri sigure, ritm echilibrat și flexibilitate.

Datele Circuiterra arată că familiile cu copii au un preț mediu de 5.255 de euro per rezervare totală, cu aproximativ 48% mai mare decât cuplurile. Asta confirmă că părinții sunt dispuși să investească mai mult atunci când vacanța este sigură și bine organizată. Cuplurile, în schimb, sunt mai deschise la experiențe romantice, circuite culturale, destinații exotice sau combinații de țări. Turiștii solo și grupurile de adulți caută adesea destinații mai elaborate, precum China, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda sau Filipine, unde consultanța și logistica sunt foarte importante”, a încheiat Sorin Stoica, CEO Fondator Eturia.

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