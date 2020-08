Simpaticele animăluțe sunt sărbătorite printr-o zi dedicată de Ziua Internațională a Pisicii, indiferent de rasă ori dimensiune. Această zi este dedicată felinelor pentru a crește gradul de conștientizare al oamenilor față de nevoile pisicilor.

Dacă ai aflat deja cele mai interesante curiozități despre pisici, atunci iată și care sunt cele mai populare rase de pisici.

Descoperă și care sunt cele mai frumoase pisici din lume.

Cele mai populare rase de pisici

Rase de pisici care nu lasă păr

Pisica Sphynx

Este una dintre cele mai cunoscute rase de pisici care nu are păr, ci doar puțin puf. A fost prima rasă de pisici fără păr, care a fost crescută în mod special pentru această caracteristică. Aceasta nu are mustăți, nici gene, ochii au forma alungită, corpul are musculatură puternică, iar picioarele sunt lungi și subțiri. Pentru că nu are păr, pisica Sphynx este mai sensibilă la temperaturi scăzute.

Recomandări VIDEO | Capitala Libanului, zguduită de două explozii uriașe. Cel puțin 10 morți și sute de răniți. Unda de șoc, resimțită în mai multe orașe

Pisica Sphynx

Pisica Donskoy

Se aseamănă foarte mult cu pisica Sphynx, însă, spre deosebire de rasa Sphynx, aceasta are o temperatură mai mare a corpului și suportă mai ușor frigul. Pielea acestor pisici este asemănătoare cu cea a oamenilor, deoarece transpiră atunci când este foarte cald afară, ba chiar se bronzează dacă stă prea mult timp la soare.

Sunt pisici foarte jucăușe, care adoră să fie plimbate pe umeri de către stăpân.

Pisica Donskoy

Pisica Peterbald

Pisica Peterbald este recunoscută de Federația Felină a Rusiei încă din anul 1996, iar mai târziu a fost recunoscută și pe plan mondial. Este întâlnită și sub denumirea de Sphynxul de Petersburg, Sfinxul de Sankt Petersburg sau Pisica orientală fără păr.

Este o pisică foarte activă, jucăușă, sociabilă și extrem de inteligentă.

Pisica Peterbald

Pisici care nu lasă păr – pisica Bengaleză

Pisica Bengaleză are un aspect lucios, o musculatură puternică și o blană pătată sau marmotată, deasă și luxuriantă. Are ochii în formă de migdală, urechi mici și mustăți proeminente și este extrem de jucăușă. Nu există o felină care să aibă acest aspect auriu sau perlat ca al acestei rase de pisici.

Recomandări Dosarul 10 august. DIICOT redeschide ancheta în cazul șefilor Jandarmeriei. Soluția de clasare, infirmată

Pisici care nu lasă păr – pisica Bengaleză

Pisica Russian Blue

O pisică cu un corp elegant și grațios, picioare lungi, subțiri, corp alungit, mustăți proeminente și urechi mari. Aceasta are o blană dublă, cu un strat inferior foarte des, dar o blană scurtă și moale care nu lasă păr. Culoarea blănii este de un albastru uniform cu un luciu argintiu.

Pisica Russian Blue

Rase de pisici albe

Pisica Balineză

Este una dintre cele mai elegante feline, de talie medie, corp subțire și grațios, urechi mari și ochi rotunzi, ușor alungiți. Pisica Balineză are o blană albă fină, mătăsoasă și curgătoare care stă frumos așezată pe corp. În SUA, pisicile de tip balinez care au marcaje suplimentare față de cele acceptate pentru Balineză sunt cunoscute sub numele de Javaneze.

Recomandări Cum și-a atras Emi Pian, interlopul ucis azi, dușmănia clanurilor din București și care e legătura cu maneliștii Salam și Guță

Pisica Balineză

Pisica Burmilla

Cu o constituție medie, pisicile Burmilla sunt extrem de drăgălașe și iubitoare. Au un corp bine structurat, îndesat, musculos și cu spatele drept și puternic. Capul are forma ușor alungită, ochii sunt expresivi și își pot schimba culoarea de la auriu până la verde. Aceasta se diferențiază ușor de alte rase de pisici deoarece are un marcaj distinct sub forma literei “M” pe frunte.

Pisica Burmilla

Pisici negre

Pisica Bombay

Are o constituție medie, blană lucioasă, un corp ferm și puternic, cu spate drept și musculos. Are capul ușor rotunjit, urechi rotunjite, bot mare și turtit, ochi arămii sau aurii, rotunjiți și foarte expresivi. Pielea de pe nas, dar și conturul ochilor sunt negre și pernuțele labelor sunt negre sau maro închis.

Pisici negre – Pisica Bombay

Alte rase populare de pisici

Cornish Rex;

American Wirehair;

Rasa Asian;

Australian Mist;



Pisica Birmaneză;

Cornish Rex – rase de pisici

Sursă foto: Shutterstock.com

Citeşte şi:

Cei mai frumoși câini din lume – rase inteligente și iubitoare

Cele mai mici animale din lume

Cele mai colorate animale din lume – păsări colorate natural

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia. Calvarul a început după ce a cumpărat o casă

PARTENERI - PLAYTECH.RO De ce a fost omorât, de fapt, Emi Pian. Motivele aiuritoare ale crimei între interlopi

HOROSCOP Horoscop 4 august 2020. Peștii sunt inspirați și fac schimbări în casă, ca să devină mai confortabili