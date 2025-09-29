De ce este important cât zahăr punem la gemul și dulceața de prune

Gemul de prune și dulceața de prune sunt delicioase pe o felie de pâine, cu sau fără unt, dar sunt foarte apreciate și în rețete de prăjituri și deserturi.

La prepararea gemului și a dulceții de prune, zahărul are un rol foarte important. El nu este doar un simplu îndulcitor, ci acționează și ca un agent de conservare naturală. Astfel, cantitatea de zahăr influențează direct durata de păstrare, ceea ce înseamnă că, dacă se folosește prea puțin zahăr, gemul sau dulceața riscă să fermenteze sau să mucegăiască mai repede.

În plus, zahărul contribuie la textura finală. În dulceață, unde fructele rămân mai degrabă întregi, siropul obținut trebuie să fie dens și limpede, lucru posibil doar printr-o cantitate suficientă de zahăr. La gem, unde pulpa fructului este mai omogenă, zahărul ajută la formarea unei consistențe nici prea fluide, nici prea tari.

În mod tradițional, dulcețurile se fac cu un raport mai mare de zahăr, cel mai frecvent aproape egal cu greutatea fructelor, pentru a obține siropul limpede și pentru a conserva fructele întregi. La gem, proporția de zahăr poate fi mai mică, deoarece consistența densă și omogenă a fructului ajută deja la legarea produsului.

Cât zahăr se pune la gemul de prune

La gemul de prune, cantitatea de zahăr folosită poate varia foarte mult. De ea depind gustul, consistența și rezistența preparatului în timp.

În mod obișnuit, gemul tradițional de prune nu necesită la fel de mult zahăr ca alte fructe, pentru că prunele conțin o pulpă cărnoasă, care, prin fierbere, se leagă bine și singură. Totuși, zahărul rămâne important.

De obicei, la gemul de prune se pun aproximativ 500–700 g zahăr la 1 kg de fruct curățat. Această cantitate oferă un echilibru, gemul are o textură densă, culoare plăcută și se păstrează în siguranță timp îndelungat.

În general, cu cât gemul conține mai mult zahăr, cu atât se va păstra mai bine, fără riscul de fermentație.

Gemul de prune cu mai puțin zahăr este preferat de cei care caută un gust mai apropiat de cel al fructului proaspăt. Dacă folosim doar 300 g zahăr la 1 kg de fructe, gemul va fi mai acrișor și mai ușor, dar există riscul să se păstreze mai puțin, necesitând o fierbere mai lungă și o sterilizare mai atentă a borcanelor.

Gemul de prune fără zahăr

Gemul de prune fără zahăr este o variantă tot mai căutată astăzi, mai ales de cei care vor să evite zahărul adăugat. În acest caz, totul se bazează pe dulceața naturală a prunelor bine coapte și pe procesul de fierbere îndelungată, prin care pulpa fructului se reduce și se leagă.

Pentru a face gem de prune fără zahăr este bine să ținem cont de:

folosirea unor prune foarte bine coapte, dulci și aromate;

fierberea lentă, la foc mic, până când apa naturală a fructului se evaporă și rămâne o pastă mai groasă;

sterilizarea atentă a borcanelor și păstrarea lor într-un loc rece, aerisit, ferit de lumină.

Totuși, trebuie menționat că gemul de prune fără zahăr este mai sensibil. După deschidere, acesta trebuie consumat repede și păstrat la frigider.

Cât zahăr se pune la dulceața de prune

Dulceața este diferită de gem, pentru că în ea fructele trebuie să rămână fie întregi sau bucăți vizibile, într-un sirop dens și limpede. De aceea, cantitatea de zahăr este de obicei mai mare decât la gem. Zahărul este cel care formează siropul și care păstrează fructele frumoase și lucioase, fără să se zdrobească complet.

În mod obișnuit, se folosește un raport de 1:1, adică la 1 kg de prune (fără sâmburi), se adaugă 1 kg de zahăr. Acesta este considerat raportul clasic, tradițional, pentru o dulceață care să reziste bine și să aibă consistența corectă. Cantitatea mare de zahăr asigură faptul că siropul va fi bine legat și va conserva fructele pe termen lung.

Unele persoane aleg să pună puțin mai puțin zahăr, în jur de 700-800 g la 1 kg de fructe. Totuși, cu cât zahărul scade, cu atât există riscul ca siropul să fie mai lichid, să se cristalizeze în timp sau ca dulceața să nu se păstreze la fel de bine. În astfel de cazuri, este nevoie de o fierbere mai atentă și mai lungă pentru a se lega corect.

Dulceața, spre deosebire de gem, nu se poate face fără zahăr. În timp ce la gem pulpa prunelor se leagă prin fierbere și poate fi păstrată și fără adaos de zahăr, dulceața se bazează tocmai pe formarea siropului, iar acesta nu se poate obține decât din zahăr.

Cum se face gemul de prune -rețetă

Cum se face gemul de prune

3 kg prune bine coapte, fără sâmburi

1,5 kg zahăr

zeama de la 1 lămâie

Mod de preparare:

Prepararea gemului de prune începe întotdeauna cu alegerea fructelor. Este important ca prunele să fie bine coapte, dulci și aromate, pentru că de ele depinde gustul final al gemului. Se aleg fructe sănătoase, fără lovituri sau urme de fermentație. Prunele se spală bine, apoi se scot sâmburii. Dacă sunt mari, se pot tăia în jumătăți sau sferturi, astfel încât să se gătească uniform.

După ce fructele sunt pregătite, se pun într-o oală mare, de preferat cu fund gros, ca să nu se prindă în timpul fierberii. Se adaugă zahărul.

După ce prunele și zahărul au fost puse în oală, se pot lăsa cîteva ore. În acest timp, fructele încep să lase zeamă, iar zahărul se topește treptat. Astfel, procesul de fierbere va fi mai ușor și mai uniform.

Apoi se pune oala pe foc. La început se folosește foc mic, până ce zahărul se topește complet și amestecul începe să fiarbă ușor. Este important să se amestece din când în când, ca să nu se lipească. Pe măsură ce gemul fierbe, se ridică spuma care se formează la suprafață, aceasta se îndepărtează cu o lingură, pentru ca gemul să fie limpede și curat.

Fierberea durează, de regulă, între o oră și jumătate și două ore. În acest timp, prunele se înmoaie, pulpa lor se transformă într-o pastă omogenă, iar zeama se evaporă, lăsând în urmă un gem dens și parfumat. Spre final, focul trebuie redus și amestecul verificat des, pentru că riscul de a se prinde de fundul oalei este mai mare.

Pentru a ști când este gata, se face testul pe farfurie. Se ia o linguriță de gem și se pune pe o farfurie rece. Dacă gemul se așază și nu curge imediat, înseamnă că a atins consistența potrivită. Dacă încă este lichid, trebuie lăsat să mai fiarbă.

Când gemul este gata, se toarnă fierbinte în borcane bine spălate și sterilizate dinainte. Borcanele se închid imediat cu capace, apoi se întorc cu gura în jos pentru câteva minute, ca să se creeze vidul necesar pentru conservare.

Vezi și care este Diferența dintre gem, dulceață, marmeladă și magiun

Gem de prune fără zahăr

2,5 kg prune foarte bine coapte și dulci

1-2 mere rase

zeama de la o jumătate de lămâie

Mod de preparare:

Prunele se spală, se curăță de sâmburi și se taie în jumătăți. Se pun într-o oală cu fund gros împreună cu mărul ras și sucul de lămâie. Se fierb la foc mic, amestecând des, până ce fructele se înmoaie complet și își lasă sucul.

Se continuă fierberea 2–3 ore, la foc mic, amestecând constant, până când compoziția scade considerabil și capătă textura unui gem legat.

Gemul fierbinte se pune în borcane sterilizate, se închid imediat și se sterilizează suplimentar 20–30 de minute la bain-marie pentru siguranță.

Descoperă și alte rețete de gem de prune.

Cum se face dulceața de prune

Cum se face dulceața de prune

2 kilograme de prune, fără sâmburi;

2 kilograme de zahăr;

zeama de la 1 lămâie.

Mod de preparare

Prunele se aleg, să nu fie lovite sau să aibă viermi, se spală bine sub un jet de apă rece și se lasă la scurs.

Se scot sâmburii și se pun jumătățile de prune într-un bol mare de sticlă. Într-un alt bol, se pune un strat de prune, unul de zahăr și se repetă procedeul până se termină ingredientele.

Se lasă astfel până a doua zi, pentru a se scurge sucul din prune și combina cu zahărul. Se amestecă ușor de câteva ori pe parcursul procesului.

A doua zi se pun prunele împreună cu sucul și zahărul într-o cratiță, la foc mic. Se amestecă în mod constant cu ajutorul unei linguri de metal,

Se dă focul mai tare după ce se topește tot zahărul, însă nu vă opriți din amestecat, deoarece se poate lipi foarte ușor de vasul în care gătiți. Spre sfârșitul procesului, se adaugă și zeama de la o lămâie.

Pentru a ști când siropul este suficient de legat, luați cu o lingură sirop și puneți-l pe o farfuriuță la frigider câteva minute. Dacă după ce s-a răcit are consistența dorită, puteți opri focul.

Când este gata, se închide focul și se pune dulceața fierbinte în borcane sterilizate. Apoi, acestea se învelesc cu un prosop și se lasă să se răcească.

Descoperă și alte rețete de dulceață de prune.

Sursă foto – Shutterstock.ro

