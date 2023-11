Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Articol în curs de actualizare

Catalogul eMAG de Black Friday 2023 – produse cu prețuri reduse

Iată primele produse din oferta eMAG de Black Friday 2023

Oferte eMAG – Black Friday 2023

Vineri, pe 10 noiembrie, clienții eMAG mai pot găsi în ofertă următoarele produse speciale:

130 modele auto-moto, precum Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Nissan, Volvo, Jeep, Maserati, Volkswagen

Case și apartamente la mare și în țară

Peste 5.000 de vouchere de avion cu reducere de până la 50%

Până la 50% reducere la pachete de înfrumusețare (botox, remodelare corporală, epilare definitivă)

Până la 60% reducere la 39.000 de nopți de cazare în România

Pachet turistic de Revelion în Laponia

Pachet turistic în Japonia

Peste 10 kg de aur

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

Ceasuri și bijuterii de lux

În plus, în ziua de Black Friday, pentru a le da clienților posibilitatea de a se bucura de oferte fără grija costului de transport, eMAG le oferă celor care cumpără un abonament Genius patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful, iar oferta este valabilă și pentru cei care reînnoiesc abonamentul Genius. Astfel costul abonamentului pe un an de zile este zero.

