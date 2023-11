Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

UPDATE 9 NOIEMBRIE 20:22 – Cine are chef de joacă, iată cât costă un Playstation 5 la eMAG înainte de reducerile de Black Friday.

UPDATE 9 NOIEMBRIE 19:15 – Pentru că sunt la modă, iată cele mai interesante oferte de parfumuri arăbești la reducere de Black Friday 2023.

UPDATE 9 NOIEMBRIE 19:12 – Cine vrea geci de iarnă pentru femei le găsește deja reduse la Fashiondays.ro.

UPDATE 9 NOIEMBRIE 18:50 – Cine este intersat de materiale de construcții sau altele necesare amenajărilor, MatHaus are reduceri active la o sumedenie de produse.

Oferte eMAG de Black Friday 2023

Vineri, pe 10 noiembrie, în oferta eMAG de Black Friday se vor regăsi:

Urmărește ofertele din catalogul eMAG de Black Friday 2023!

Oferte speciale eMAG

130 modele auto-moto, precum Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Nissan, Volvo, Jeep, Maserati, Volkswagen

Case și apartamente la mare și în țară

Peste 5.000 de vouchere de avion cu reducere de până la 50%

Până la 50% reducere la pachete de înfrumusețare (botox, remodelare corporală, epilare definitivă)

Până la 60% reducere la 39.000 de nopți de cazare în România

Pachet turistic de Revelion în Laponia

Pachet turistic în Japonia

Peste 10 kg de aur

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

Ceasuri și bijuterii de lux

În plus, în ziua de Black Friday, pentru a le da clienților posibilitatea de a se bucura de oferte fără grija costului de transport, eMAG le oferă celor care cumpără un abonament Genius patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful, iar oferta este valabilă și pentru cei care reînnoiesc abonamentul Genius. Astfel costul abonamentului pe un an de zile este zero.

Tazz are 100.000 vouchere la reducere

Cu ocazia Black Friday, Tazz pune în vânzare 100.000 de vouchere promoționale în valoare de 10.000.000 lei prin campania Bank Friday. În perioada 10 – 12 noiembrie, utilizatorii pot găsi în aplicație două categorii de vouchere, cu reduceri de până la 80% care transformă o singură achiziție într-o investiție în pofte, cu beneficii până la finalul anului.

Cele două categorii de vouchere disponibile pe Tazz Bank Friday în perioada 10-12 noiembrie sunt:

Vouchere la restaurante partenere în valoare de 100 de lei care pot fi achiziționate la prețuri ce pornesc de la 20 de lei.

În premieră, vouchere pentru livrare gratuită care asigură utilizatorilor până la opt comenzi cu livrare gratuită, cu valabilitate până la 31.01.2024.

La ce oră începe Black Friday 2023 pe eMAG

Ca şi în anii trecuți, pe eMAG reducerile vor fi publicate la prima oră a dimineții de 10 noiembrie, la 7:00 sau la 8:00, deși, cu o zi înainte, vor exista deja listele cu cele mai atractive oferte. Anul trecut, în 2022, Black Friday a început la eMAG la 07:21, iar în urmă cu doi ani a început la 07.25. Rămâi cu noi să vezi la ce oră începe Black Friday 2023 la eMAG!

Cum trebuie să te pregătești pentru Black Friday 2023 la eMAG?

În goana după reduceri, pentru o experiență mai rapidă, mai sigură și mai plăcută, cei de la eMAG recomandă să ții cont de șase pași, pentru a avea mai multe șanse să prinzi obiectul dorit:

Nu uita să-ți instalezi aplicația eMAg și să activezi notificarile! Este recomandat să ai aplicatia eMAG actualizată cu cea mai recenta versiune disponibilă și toate datele tale, respectiv adresele de livrare, completate în contul tău de client.

Pentru o plată extrem de rapidă a produselor dorite, îți poți salva cardul bancar în contul tău de client eMAG și astfel, de Black Friday, vei achita comenzile în deplină siguranță și foarte repede.

Să ai selectat easybox-ul preferat!

Activează autentificarea multi-factor ca să-ți protejezi informațiile din contul de client!

Dacă ai comandat un produs al unui partener eMAG Marketplace, acesta îți va livra comanda prin curier sau în easybox., iar costul de livrare îți va fi comunicat înainte să finalizezi comandă.

Despre eMAG

Ce semnifică Black Friday

Black Friday, în traducere „Vinerea Neagră”, este denumirea zilei în care magazinele oferă mai mari reduceri la produsele pe care le comercializează. Termenul „Black Friday” a apărut în anii 60, desemnând ziua de debut a cumpărăturilor pentru celebrarea sărbătorilor de iarnă. În SUA, Black Friday este celebrat la sfârşitul lunii noiembrie. Anul acesta, Black Friday are loc pe 24 noiembrie în SUA. În România, de regulă, Vinerea Neagră are loc cu o săptămână sau două înaintea americanilor, iar în ultimii ani, magazinele au extins perioada de reduceri pe mai multe zile, chiar două săptămâni. Primul magazin din România care a anunțat când este Black Friday 2023 este eMag. Retailerul a ales ziua de vineri, 10 noiembrie 2023, dată pe care o adoptă cu mici modificări și restul retailerilor de la noi.