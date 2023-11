Între magazinele care oferă reduceri semnificative de Black Friday se distinge eMAG, cel mai mare retailer din România, care a și adus festivalul cumpărăturilor pe piaţa locală, în 2011. Campania de reduceri de Black Friday este cea mai aşteptată zi din an, atât de amatorii de reduceri și pasionaţii de cumpărături, cât şi de comercianţi.

Black Friday 2023 la eMAG are loc vineri, în data de 10 noiembrie, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte și reduceri. Evenimentul se desfășoară pe durata unei singure zile, cunoscută drept Vinerea Neagră. De obicei, Black Friday are loc în România, cu două săptămâni mai devreme decât în SUA, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătoare americană care anul acesta are loc joi, pe 23 noiembrie.

Printre produsele care se regăsesc în oferta eMAG Black Friday 2023 se număra televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope și produse speciale.

La ce oră începe Back Friday la eMAG anul acesta?

eMAG nu dezvăluie, de obicei, ora exactă la care dă startul campaniei de Black Friday. Și în acest an, Black Friday la eMAG va porni dimineață, astfel că cei care sunt matinali nu vor avea o problemă în a prinde stocurile întregi și își vor putea cumpăra produsele dorite înainte ca acestea să se epuizeze. Mai mult ca sigur, ora de începere a cumpărăturilor a eMAG va fi în jurul orei 7 dimineața, pe 10 noiembrie.

7:21 Ora la care a început Black Friday în 2022

Pentru a fi pregătiți, poți să îți instalezi aplicația retailerului, să activezi notificările și să fii la curent cu startul promoțiilor.

Când a început Black friday la eMAG în anii trecuți?

După cum aminteam, eMAG a dat până acum startul cumpărăturilor de Black Friday dimineața devreme. Iată mai jos la ce oră a început Black Friday la eMAG din 2013 și până acum:

Iată mai jos la ce oră a început Black Friday la eMAG din 2013 și până acum:

2013 – ora de începere 6:56;

2014 – ora de începere 6:52;

2015 – ora de începere 8:34;

2016 – ora de începere 6:49;

2017 – ora de începere 6:50;

2018 – ora de începere 6:56;

2019 – ora de începere 7:24;

2020 – ora de începere 7:37;

2021 – ora de începere 7:25;

2022 – ora de începere 7:21;

Din datele de mai sus, putem observa că eMAG a dat de obicei startul Black Friday în intervalul orar 6-8, doar în 2015 a început cu ceva „întârziere”, la 8:34.

Din datele de mai sus, putem observa că eMAG a dat de obicei startul Black Friday în intervalul orar 6-8, doar în 2015 a început cu ceva „întârziere", la 8:34. Dacă nu mai ai răbdare să aștepți ofertele eMAG, află unde a început deja Black Friday în România.

Cum a apărut Black Friday?

Pentru mulți, Black Friday a devenit cel mai așteptat eveniment de shopping al fiecărui an, fiind ziua cu cele mai mari reduceri. Privită cu nerăbdare de oricine își dorește o reducere semnificativă pentru produsele dorite, Vinerea Neagră și-a căpătat numele pe un fond negativ, din cauza agitației și chiar a actelor de violență pe care le provoca în anii ‘60, în orașul american Philadelphia, cu ocazia începerii sezonului de cumpăraturi pentru Crăciun. De la magazine jefuite cu puțin timp înainte de ora deschiderii, până la ambuteiaje și accidente, Black Friday însemna la acel moment disperarea de a obține produsele dorite.

Industria de retail a reacționat și a dat o altă turnura aglomerației din magazine, generată de deschiderea sezonului de cumpărături pentru Crăciun. Marile magazine au văzut o oportunitate de a transforma o serie de incidente nefericite într-un eveniment de care să se bucure toată lumea și au introdus reduceri, promoții, oferte speciale pentru această ocazie unică.

Conceptul Black Friday a fost prezentat românilor de eMAG

De remarcat este faptul că mulți angajați se învoiau de la muncă, invocând tot felul de pretexte, pentru a face o parte din cumpărăturile pentru sărbători cât timp rafturile erau pline și își puteau alege cele mai bune produse din timp, asigurându-se că vor avea pregătite cadourile cele mai potrivite pentru sărbătorile de iarna. Așa s-a transformat Vinerea Neagră într-un eveniment memorabil și o tradiție pentru retaileri: Black Friday a devenit ziua cu cele mai multe reduceri din an, ocazia perfectă de a cumpăra din timp produsele dorite, la prețurile cele mai avantajoase.

Conceptul Black Friday a fost prezentat românilor de eMAG, în anul 2011. Tradiția a fost păstrata în fiecare an, iar clienții din România au putut cumpăra, de la o ediție la alta, produse din ce în ce mai variate, numitorul comun fiind reducerile uimitoare.

