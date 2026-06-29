Judecătorii de la instanța supremă a SUA, dominată de conservatori, nu și-au motivat decizia. Așadar, hotărârea pronunță în apel de o instanță inferioară rămâne definitivă.

Pe 9 mai 2023, tribunalul civil federal din Manhattan l-a găsit vinovat pe Donald Trump pentru agresarea sexuală a fostei jurnaliste Jean Carroll.

Jean Carroll, acum în vârstă de 82 de ani, a dezvăluit într-o carte publicată în 2019 că a fost violată de Trump în 1996, în cabina de probă a unui magazin din New York.

Donald Trump a susținut că acuzația este o farsă și a negat că ar fi cunoscut-o vreodată pe fosta jurnalistă, pe care a etichetat-o „nebună”.

Președintele american a fost condamnat la plata a cinci milioane de dolari către reclamantă, dintre care 2,02 milioane de dolari pentru agresiune sexuală și 2,98 de milioane pentru defăimare.

Trump a formulat un recurs. Instanța care a judecat recursul nu a probat infracțiunea de viol, dar a menținut sentința anterioară și i-a dispus miliardarului newyorkez să plătească daunele morale către Jean Carroll

În lipsa probelor, instanța s-a bazat pe o înregistrare audio apărută în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016 și în care Trump s-a lăudat că a agresat sexual femei.

Coroborând această înregistrare cu acuzații asemănătoare formulate de alte două femei, Jessica Leeds și Natasha Stoynoff, tribunalul a considerat că Trump „s-a comportat într-o manieră similară cu alte femei, un tipar de contacte fizice abrupte și neconsimțite față de femei pe care abia le cunoștea”.

Într-un proces separat, deschis de Jean Carroll împotriva lui Donald Trump tot pentru defăimare pe același subiect, actualul președinte al SUA a fost condamnat în ianuarie 2024 să-i plătească reclamantei o despăgubire încă și mai mare, de 83,3 milioane de dolari, hotărâre de asemenea confirmată în apel.

Odată cu reinstalarea lui Trump la Casa Albă, Departamentul Justiției a deschis o anchetă penală împotriva lui Jean Carroll pentru a stabili dacă fosta jurnalistă a mințit sub jurământ în depozițiile din cele două procese civile pe care le-a deschis împotriva președintelui american.

CNN scrie că procurorii se bazează pe o declarație în care Jean Carroll a susținut că nu a primit nicio finanțare externă, dar ulterior s-a confirmat că miliardarul Reid Hoffman i-a plătit o parte din cheltuielile de judecată.

Donald Trump a descris luni drept „surprinzătoare” decizia Curții Supreme. El a promis că va „continua lupta” împotriva așa-zisului „război în justiție” care l-ar viza.

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