Doi soți au murit într-un accident grav în Brăila, după ce mașina lor s-a izbit de un TIR și a fost decopertată

Cei doi soți ar fi murit pe loc în ura accidentului rutier din Brăila

Două persoane, soț și soție, și-au pierdut viața luni, 22 iunie 2026, într-un grav accident rutier pe DN 22, lângă localitatea Movila Miresii, conform informațiilor publicate de portalul de știri Debraila.ro.

Tragedia s-a produs în jurul orei 19.20, în urma unei coliziuni între un autoturism și un TIR cu numere de Bulgaria.

Pompierii au găsit remorca TIR-ului răsturnată pe mijlocul drumului. Sursa foto: News.ro

Remorca TIR-ului cu numere de Bulgaria s-ar fi desprins și ar fi lovit autoturismul

Martorii spun că remorca TIR-ului s-ar fi desprins de capul-tractor și ar fi lovit frontal autoturismul.

„N-aveau cum să supraviețuiască! Din mașină mai era doar jumătate, era decopertată. Oamenii nici nu mai mișcau când am oprit noi”, a povestit un martor pentru portalul de știri citat mai sus.

Martorii spun că remorca TIR-ului s-ar fi desprins de capul-tractor și ar fi lovit frontal autoturismul. Sursa foto: News.ro.

Mașina în care se aflau cei doi soți a fost decopertată

Autoturismul în care se aflau cei doi soți se deplasa spre Brăila, în timp ce TIR-ul venea din sens opus, îndreptându-se către Râmnicu Sărat. În urma impactului, autoturismul a fost distrus complet, iar echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru victime.

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