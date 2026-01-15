Ce este matcha

Matcha este foarte populară în magazinele naturiste și cafenele, fiind disponibilă sub formă de shot-uri matcha, latte-uri, ceaiuri și deserturi.

La fel ca ceaiul verde, matcha provine din planta Camellia sinensis. Cu toate acestea, este cultivată diferit și are un profil nutrițional unic.

Fermierii umbresc plantele folosite pentru matcha pentru cea mai mare parte a perioadei de creștere. Această lipsă de lumină solară directă crește producția de clorofilă, stimulează conținutul de aminoacizi și conferă plantei o nuanță verde mai închisă.

După recoltarea frunzelor, producătorii îndepărtează tulpinile și nervurile și macină frunzele într-o pulbere fină. Așa se obține matcha.

Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, unde frunzele sunt infuzate și apoi îndepărtate, la matcha frunzele întregi sunt măcinate și consumate complet. Acest lucru face ca matcha să fie mult mai concentrată în antioxidanți, clorofilă, vitamine și aminoacizi (în special L-teanină, care oferă o stare de calm și putere de concentrare).

Studiile legate de matcha și de componentele sale au scos la iveală o varietate de beneficii, arătând că poate ajuta stimularea funcțiilor creierului, poate susține sănătatea inimii și chiar poate ajuta la pierderea în greutate.

Ce gust are matcha

Matcha are un gust distinct, care poate surprinde la prima degustare. Gustul plăcut și savuros al matcha este denumit umami. Termenul vine din japoneză și se traduce prin “delicios”, ”plăcut de savurat”.

De asemenea, oamenii descriu adesea matcha ca având un gust dulce și ușor pământiu, cu note vegetale blânde și ierboase, precum și o aciditate aparte.

Dacă ați gustat matcha și ați simțit un gust amar dominant, este probabil ca pudra de matcha să fi fost preparată cu apă fiartă (care strică gustul și arde pudra fină de ceai verde), să fie de calitate slabă sau să fie veche și oxidată.

Calitatea și vârsta frunzelor de ceai verde folosite pentru a prepara matcha, precum și procesul de producție propriu-zis și apoi pregătirea unei cești de matcha au un impact considerabil asupra gustului său. Matcha de calitate superioară nu se distinge prin gustul amar, ci mai degrabă printr-o aromă ușor dulce și vegetală.

Când este combinată cu lapte, matcha devine mai blândă și cremoasă.

Ce este și cum se face matcha latte

Matcha latte este o băutură obținută din pudră de matcha dizolvată în apă fierbinte (nu clocotită), peste care se adaugă lapte (clasic sau vegetal) și, opțional, un îndulcitor. Rezultatul este o băutură fină, echilibrată, cu gust vegetal delicat, note ușor dulci și o textură cremoasă.

Este o alternativă populară la cafea, deoarece oferă energie de durată, fără senzația de agitație.

Cum se prepară matcha latte classic

Ingrediente:

1 linguriță de matcha de calitate

60–80 ml apă fierbinte (nu clocotită, aprox. 70–80°C)

200 ml lapte (de vacă sau vegetal)

Îndulcitor, după gust (miere, sirop de arțar, zahăr, agave – opțional)

Mod de preparare:

Cerne pudra de matcha într-un bol, pentru a evita cocoloașele. Adaugă apa fierbinte peste matcha.

Amestecă energic cu un tel de bambus sau cu un mic tel obișnuit, până obții o spumă fină și matcha este complet dizolvată.

Încălzește laptele separat (sau spumează-l, dacă dorești o textură mai aerată). Toarnă laptele peste matcha.

Adaugă îndulcitorul dorit, dacă vrei îndulcit, și amestecă ușor.

Iced matcha latte

Ingrediente:

1 linguriță matcha

60 ml apă călduță

200 ml lapte rece

Gheață

Îndulcitor, după gust

Preparare:

Dizolvă matcha în apă (poți folosi un shaker sau un borcan cu capac). Umple un pahar cu gheață, adaugă laptele și toarnă matcha deasupra. Amestecă ușor.

Matcha latte cu scorțișoară

1 linguriță rasă de matcha

70 ml apă fierbinte

200 ml lapte (de vacă sau vegetal – ovăz, migdale ori cocos)

o jumătate de linguriță scorțișoară pudră

1 linguriță miere, sirop de arțar sau zahăr (opțional)

Mod de preparare

Cerne matcha într-o cană încăpătoare, pentru a preveni cocoloașele.

Adaugă apa fierbinte (dar nu clocotită) peste matcha și amestecă energic până când obții o consistență fină, ușor spumoasă.

Încălzește laptele într-un ibric, la foc mic. Adaugă scorțișoara și îndulcitorul ales, amestecând constant pentru a se dizolva uniform. Nu lăsa laptele să fiarbă.

Dacă dorești o textură mai aerată, spumează laptele. Toarnă laptele aromatizat peste matcha, încet.

Amestecă ușor și presară deasupra un strop de scorțișoară pentru decor.

Cele mai folosite opțiuni de lapte vegetal pentru matcha latte sunt:

Lapte de migdale – gust ușor dulce și subtil

Lapte de ovăz – foarte cremos, echilibrează gustul matcha

Lapte de cocos – aromă exotică și mai bogată

Lapte de soia – apropiat ca textură de laptele de vacă

Ce beneficii are matcha

Matcha este cunoscută ca alternativă la cafea pentru că oferă energie constantă și claritate mentală datorită combinației de cofeină și L-teanină. Este extrem de bogată în antioxidanți care susțin imunitatea și sănătatea pielii, ajută la concentrare și reducerea stresului, sprijină metabolismul și digestia, iar prin consumul frunzei întregi aduce un aport nutritiv mai mare decât ceaiul verde obișnuit.

Bogată în antioxidanți

Matcha este bogată în catechine, o clasă de compuși vegetali din ceai care acționează ca antioxidanți naturali.

Antioxidanții ajută la stabilizarea radicalilor liberi dăunători, compuși care pot deteriora celulele și pot provoca boli cronice.

Includerea matcha în dietă ar putea crește aportul de antioxidanți, ceea ce poate ajuta la prevenirea deteriorării celulare și la reducerea riscului de apariție a mai multor boli cronice.

Stimulează funcția creierului

Unele cercetări arată că mai multe dintre componentele din matcha ar putea ajuta la îmbunătățirea funcției creierului.

Un studiu efectuat pe 23 de persoane a analizat modul în care oamenii s-au comportat la o serie de sarcini concepute pentru a măsura performanța creierului.

Unii participanți au consumat fie ceai matcha, fie o băutură care conține 4 grame de matcha, în timp ce grupul de control a consumat un ceai sau o băutură placebo.

Cei care au consumat matcha au prezentat îmbunătățiri ale atenției, timpului de reacție și memoriei în comparație cu cei care au consumat placebo.

Matcha are o concentrație mai mare de cafeină decât ceaiul verde. În funcție de tip, marcă și procesare, ceaiul verde tinde să conțină în jur de 11-25 miligrame pe gram, în timp ce matcha conține 19-44 mg/g.

Matcha conține, de asemenea, un compus numit L-teanină, care modifică efectele cafeinei, stimulând vigilența și ajutând la evitarea scăderii nivelului de energie care poate urma consumului de cafeină.

Poate susține sănătatea inimii

Unele cercetări au sugerat că consumul de ceai verde, care are un profil nutrițional similar cu matcha, poate ajuta la protejarea împotriva bolilor de inimă.

Consumul de ceai verde a fost asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, comparativ cu cafeaua, iar unele studii au sugerat că ar putea ajuta la scăderea riscului de hipertensiune arterială și a altor complicații la persoanele cu boli de inimă.

Compușii din matcha sunt similari cu cei din ceaiul verde, iar unii oameni au sugerat că ar putea avea beneficii similare.

Riscuri și contraindicații

În ciuda potențialelor sale beneficii pentru sănătate, cel mai bine este să consumați matcha cu moderație.

Matcha conține mai multă cafeină decât ceaiul verde. Deși o parte din cafeină poate fi benefică, prea multă poate avea efecte adverse.

Consumul de matcha poate crește, de asemenea, expunerea la contaminanți precum pesticide, substanțe chimice și chiar arsenic, care se găsesc în solul în care sunt cultivate plantele de ceai.

Cercetările au sugerat că aproximativ 4 g de matcha, sau 2 lingurițe rase pe zi sunt sigure pentru consum, arată Healthline.com.

Sursă foto – Shutterstock.com

