Probabil vă întrebați ce este pickleball. Ei bine, vorbim despre un sport oarecum de dată recentă, care îmbină elemente din tenisul de masă, tenisul de câmp şi badminton, care în ultima vreme câștigă adepți și în România, încet, dar sigur.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu aveți cunoștințe despre pickleball, în acest articol vă vom dezvălui tot ceea ce trebuie să știți despre acest interesant sport.

Când și unde a apărut pickleball?

Pickleball a fost inventat în anul 1965, pe insula Bainbridge din apropiere de Seattle, ca o activitate în aer liber pentru copii, care să-și ocupe timpul liber în timpul vacanțelor de vară.

Într-o bună zi, Joe Pritchard, congresman al statului Washington la acea vreme, a mers să joace golf împreună cu prietenii săi Bill Bell și Barney McCallum. Când aceștia s-au întors acasă la Pritchard, și-au găsit familiile stând degeaba și invocând plictiseala.

Pickleball a fost inventat în anul 1965, pe insula Bainbridge din apropiere de Seattle

Recomandări Noaptea proastă a lui Trump: mulți dintre oamenii sprijiniți de el au pierdut alegerile, iar rivalul său republican e pe cai mari

Pe proprietatea lui Pritchard exista un vechi teren de badminton, așa că cei trei bărbați s-au gândit să joace badminton. Ei nu au găsit un set complet de badminton, așa că au fost nevoiți să improvizeze o minge de plastic și palete din placaj.

La început au ridicat fileul la 152 cm și au început să joace. Pe măsură ce jucau, ei au constatat că mingea a sărit bine pe suprafața de asfalt și, în consecință, fileul a fost coborât la 90 cm.

Când a avut loc primul turneu oficial de pickleball

În scurt timp, ceea ce părea doar o joacă de moment, s-a bucurat de interesul multor familii datorită distracției generate, a ritmului rapid și a provocărilor pe care le oferea acest joc. Se spune că numele ar proveni de la Pickles, câinele lui Pritchard.

Primele palete au fost fabricate de McCallum la fierăstrăul electric din subsolul casei sale, iar cea pe care a denumit-o „M2” a devenit paleta preferată a majorității jucătorilor.

Primele palete au fost fabricate de Barney McCallum la fierăstrăul electric din subsolul casei sale

Recomandări Alegeri SUA 2022 LIVE TEXT | „Valul republican” nu a avut loc. Cursa pentru controlul Congresului este strânsă, iar democrații au șanse să păstreze Senatul

Curând, cei trei bărbați au creat reguli, care se bazau foarte mult pe cele de badminton. Au ținut cont de scopul inițial, și anume acela de a oferi un joc pe care să-l poată juca împreună întreaga familie.

Primul teren permanent de pickleball a fost construit în 1967 în curtea din spate a casei vecinului lui Pritchard, Bob O’Brian. Primul turneu oficial a fost organizat în primăvara lui 1976, acesta fiind considerat primul campionat din lume.

De la începuturile pickleball-ului, numărul de jucători a crescut în fiecare an. În prezent, în SUA există aproximativ 4,8 milioane de practicanți și peste 8.000 de terenuri.

Ce este pickleball?

Americanii consideră pickleball-ul în primul rând un excelent mod de a petrece timpul liber. În esență, este un sport care a luat naștere în SUA, care combină elemente de tenis de câmp, tenis de masă și badminton.

Terenul de pickleball are dimensiunile unui teren badminton (6,09 x 13,41 m) și are la mijloc un fileu, care este ridicat la o înălțime de 86 cm, cu 5,4 cm sub înălțimea fileului de tenis. Fileul scund face parte din farmecul acestui sport, care devine astfel accesibil jucătorilor de toate vârstele.

În varianta actuală se joacă atât indoor, cât și outdoor. Regulile sunt puține și intuitive, iar un meci de Pickleball nu durează de regulă mai mult de 25 de minute.

Recomandări Ce spun tinerii artiști români din Londra despre chiria de 6.500 de lire a directoarei ICR: „Eu plătesc de 10 ori mai puțin și stau într-o zonă foarte bună”

Inițial, pickleball se juca folosindu-se un echipament improvizat „home-made”. În prezent, jucătorii folosesc niște palete mai mici decât rachetele de tenis, fabricate din lemn sau din materiale compozite.

Terenul de pickleball are dimensiunile unui teren badminton (6,09 x 13,41 m)

Mingea de joc este fabricată din polimer, are între 26 și 40 de găuri și este ceva mai mică decât cea de „wiffle” (n.n. – o versiune a baseball-ului). Mingea oficială are un diametru cuprins între 73 și 75,55 mm și o greutate între 22 și 22,5 grame.

Nu petrece atât de mult timp în aer și nici nu sare ca mingea de tenis. Mai exact, lasată fiind să cadă pe suprafața de joc de la o înălțime de circa 2 m, trebuie să sară între 76,2 și 86,4 cm.

În România găsești palete și mingi de pickleball la magzinele de sport sau se pot comanda de pe Amazon.

Care sunt regulile de bază la pickleball

Pickleball se poate juca atât individual, cât și la dublu, însă spre deosebire de tenis, proba de dublu este mai populară. De obicei, se joacă până când una dintre echipe ajunge prima la 11, 15, sau 21 de puncte.

Jucătorul care se află la serviciu va servi întotdeauna din mână, nu ca la tenis, unde mingea se aruncă și se lovește din aer.

De asemenea, contactul paletei cu mingea trebuie să aibă loc sub talia jucătorului care servește. Serviciul se efectuează în diagonală, iar mingea trebuie să cadă în dreptunghiul aflat în partea opusă.

După ce se câștigă un punct, cei doi jucători schimbă pozițiile și, dacă precedentul serviciu s-a făcut din dreapta, acum se va servi din stânga și invers. În ceea ce privește punctele, acestea pot fi cîștigate doar de jucătorul sau de echipa care se află la serviciu.

Trebuie să știi că federația americană de specialitate are reguli mai multe, care includ o mulțime de detalii referitoare la tușe, greșeli personale și altele.

Citeşte şi: Jocul de canastă – cum se joacă, reguli de bază și modalități de joc

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A pierdut totul într-un cazinou din București și folosea metode imorale pentru a face clienții dependenți de ruletă. Uluitor cu ce se ocupă fiul și soția lui

Playtech.ro Apare O NOUĂ RUSIE! Ţara e în plină transformare, e o lovitură mare pentru Vladimir Putin

Viva.ro Paula Seling rupe tăcerea după divorțul de Radu Bucura. Este declarația momentului: 'Am fost...'

Observatornews.ro O comună izolată din România pregăteşte investiţii SF: Drone de supraveghere a vacilor şi oilor şi staţii electrice

Știrileprotv.ro Cutremur puternic în Italia, în urmă cu puțin timp! Speriați, oamenii au ieșit pe străzi. Orașele în care a fost resimțit seismul

FANATIK.RO Drama trăită de Radu Bănică. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a vrut să părăsească România după ce i s-a întâmplat

Orangesport.ro 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2022. Vărsătorii sunt blocați în propriile temeri și asta le complică viața până la un nivel pe care nu l-au mai trăit