Ce înseamnă prohod

Termenul de „prohod” este de origine slavă (prohodu, проходъ) și face parte din vocabularul religios vechi, care a fost păstrat în limba română prin intermediul slavonei bisericești. Acest cuvânt este compus din prefixul „pro”, care înseamnă prin/înainte, și rădăcina „hod”, care se traduce prin „a merge”, „a păși”. De asemenea, din punct de vedere literal, „prohod” înseamnă „cântare de înmormântare” sau „procesiune funerară”. Totodată, în context religios, acest cuvânt definește o slujbă de conducere pe ultimul drum a celui adormit, care este însoțită de cântări solemne și de meditație asupra morții. În creștinismul ortodox, sensul termenului „prohod” capătă o dimensiune profund teologică, nefiind vorba doar despre moarte sau despre jale, ci despre o cântare care exprimă, simultan, durerea morții și speranța Învierii.

Ce este Prohodul Domnului

Prohodul Domnului este o celebrare a biruinței vieții asupra morții. Suntem în Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, ziua în care credincioșii comemorează patimile și moartea lui Iisus Hristos și punerea Sa în mormânt. Această slujbă are loc seara, în cadrul Deniei, în jurul Sfântului Epitaf – o icoană brodată sau pictată care îl reprezintă pe Iisus așezat în mormânt, iar credincioșii participă la slujbă ținând în mâini lumânări aprinse, potrivit Creștinortodox.ro.

În seara din Vinerea Mare, în toate bisericile și mănăstirile ortodoxe are loc această rânduială aparte, care cuprinde cântări de o frumusețe profundă, care sunt intonate într-un ritm solemn, de profundă tristețe, dar și de speranță. De asemenea, acest ritual evocă prin imagini sugestive momentele coborârii Trupului Mântuitorului de pe Crucea pe care fusese răstignit și ale așezării Sale în mormânt. Altfel spus, Prohodul este o cântare de jale închinată Fiului lui Dumnezeu întrupat, care S-a jertfit de bunăvoie pentru mântuirea întregii omeniri.

Prin această rânduială, credincioșii sunt îndemnați să privească dincolo de durerea momentului, spre bucuria Învierii, când Iisus Hristos, Biruitorul, învinge moartea „călcând-o” și celor din morminte viaţă dăruindu-le, fiind El Însuși „Dătătorul vieții”. „Cântarea Prohodului” marchează finalul unei adevărate drame care începe odată cu arestarea Mântuitorului și se încheie cu așezarea Lui în mormânt. La această dramă, și mai ales la încheierea ei, credincioșii nu sunt doar simpli spectatori, ci participă cu trup și suflet.

Semnificația Prohodului Domnului

Semnificația acestei slujbe este una profundă și complexă și se desfășoară pe mai multe planuri, care îmbină memoria istorică, învățătura teologică, trăirea liturgică și simbolismul spiritual. În primul rând, prin această slujbă, credincioșii retrăiesc momentul dramatic în care trupul lui Iisus Hristos a fost coborât de pe cruce și așezat în mormânt. Episodul este strâns legat de gestul plin de curaj și de evlavie al lui Iosif din Arimateea și al lui Nicodim, care, alături de Maica Domnului și de femeile mironosițe, au participat la îngroparea Domnului.

În acest fel, Prohodul devine o formă de rememorare vie a acestor momente, o apropiere emoțională și spirituală de Patimile lui Hristos. De asemenea, Prohodul are și o profundă încărcătură teologică. Textele sale scot în evidență paradoxul fundamental al creștinismului, și anume Dumnezeu, întrupat ca om, acceptă moartea pentru a o învinge. Moartea Mântuitorului nu este privită ca un final tragic, ci ca începutul biruinței asupra morții și al mântuirii omenirii.

Prin versurile sale, Prohodul transmite ideea că suferința și jertfa au un sens mântuitor, deschizând calea către viața veșnică. În același timp, Prohodul are și o dimensiune liturgică esențială, făcând parte din rânduiala slujbelor din Săptămâna Patimilor. Prin participarea la această slujbă, credincioșii sunt pregătiți sufletește pentru momentul culminant al credinței creștine: Învierea. Nu în ultimul rând, Prohodul este încărcat de simbolism. Procesiunea care are loc în jurul bisericii în timpul slujbei reprezintă atât drumul către mormânt al lui Iisus, cât și o imagine a trecerii de la moarte la viață. Această mișcare ritualică este o expresie a speranței și a transformării spirituale, marcând trecerea de la întunericul suferinței la lumina Învierii.

Cine și când a scris versurile Prohodului

Slujba Prohodului a fost alcătuită de Sfântul Teodor Studitul, unul dintre cei mai importanți imnografi ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog şi stareţ al Mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul de la Studion, aflată la marginea cetății Constantinopolului, care a trăit în a doua jumătate a secolului al VIII-lea și la începutul secolului al IX-lea. Versurile Prohodului sunt atribuite Sfântului Ioan Damaschin. Din punct de vedere structural, textul este structurat în trei părți, aflăm de pe bizanticons.ro.

Prohodul a fost tipărit pentru prima dată în țara noastră la 6 februarie 1836, de către ieromonahul Macarie. Sprijinit de episcopul Chesarie Căpățână al Buzăului, el a reușit să realizeze o traducere ritmică a cântărilor Prohodului, organizând strofele din fiecare stare astfel încât să aibă același număr de silabe și accente ritmice. A fost prima traducere reușită de acest fel, depășind încercarea nereușită a lui Ioan Prale din 1820.

Ulterior, lucrarea a fost reeditată, în anii 1846 și 1853, de către poetul, folcloristul și compozitorul de muzică religioasă și laică Anton Pann, la acea vreme profesor de muzică bisericească la Seminarul Sfintei Mitropolii. Edițiile realizate de Pann s-au dorit a fi adaptări ale celei tipărite de Macarie, însă nu au reușit să o depășească. Ba mai mult, traducerea lui Anton Pann a fost considerată inferioară și nu s-a impus în uz, astfel că prima ediție a rămas de referință, fiind retipărită și revizuită de protopsalții Bisericii noastre, cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Această versiune a stat la baza formelor liturgice care sunt utilizate și în prezent.

Cum este structurat Prohodul

Prohodul Domnului este structurat în trei secțiuni distincte, denumite stări, fiecare dintre ele evocând etapele centrale ale Pătimirilor, Morții și Înmormântării lui Iisus Hristos. Prima stare cuprinde 73 de strofe, a doua are 60 de strofe, iar cea de-a treia 43 de strofe. Un element specific al Prohodului este acela că fiecare stare se încheie prin reluarea strofei inițiale, în timp ce preotul iese în fața Sfântului Epitaf pentru a rosti ecteniile și-l tămâiază pe toate cele patru laturi, simbolizând unitatea și continuitatea slujbei, precum și legătura dintre durere și speranță, între moarte și Înviere.

Strofele Prohodului sunt inserate între versetele Psalmului 118, al cărui cânt este o componentă esențială a slujbei de înmormântare ortodoxe și face parte, totodată, din rânduiala obișnuită a Utreniei de sâmbătă, se precizează pe creștinortodox.ro. Această structură în trei stări a Prohodului nu este doar un simplu artificiu literar sau muzical, ci un mijloc prin care credincioșii sunt invitați să participe activ, trup și suflet, la comemorarea evenimentelor dramatice care au dus la jertfa supremă a Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Fiecare dintre cele trei stări este recunoscută de obicei după prima sa frază. Astfel, prima stare începe cu versul „În mormânt, Viață, Pus ai fost, Hristoase”, care introduce reflecția asupra sfârșitului pământesc al lui Iisus Hristos și a tăcerii mormântului. Cea de-a doua stare începe cu versul „Cuvine-se, dar, Să cădem Ia Tine, Ziditorul”, care accentuează dimensiunea teologică și cosmică a jertfei Sale, exprimând recunoștința și cinstirea aduse Fiului lui Dumnezeu.

În sfârșit, cea de-a treia stare, debutează cu versul „Neamurile toate toate Laudă-ngropării Ți-aduc”, care subliniază universalitatea mesajului mântuitor și biruința finală asupra morții. La începutul fiecărei stări, preotul sau diaconul tămâiază epitaful, simbol al trupului lui Iisus Hristos așezat în mormânt. Această gestică liturgică însoțește cântările Prohodului, creând o atmosferă solemnă și meditativă.

Cum se desfășoară slujba Prohodului

Săptămâna Mare dinainte de Paște atinge punctul culminant în Vinerea Mare, când sunt rememorate sfintele, înfricoșătoarele și mântuitoarele Patimi ale lui iisus Hristos. Slujba de seară, numită și Denia de seară, este cunoscută sub denumirea de Prohodul Domnului și constituie un moment de profundă trăire duhovnicească. În cadrul ei sunt rostite numeroase cântări bisericești, de dimensiuni scurte, alcătuite inițial în formă de versuri și organizate în trei stări, care sunt diferite în ceea ce privește numărul de strofe. În tot acest timp, credincioșii se roagă și reflectează asupra suferinței Mântuitorului și a iubirii divine.

Slujba începe în biserică, în jurul Epitafului, iar după cântarea Prohodului, preotul iese din biserică împreună cu credincioșii și înconjoară lăcașul de cult, potrivit rânduielii specifice slujbei de înmormântare a unui slujitor al Bisericii. În timpul procesiunii au loc patru opriri, la care preotul rostește câte o ectenie. La final, Sfântul Epitaf, purtat deasupra credincioșilor, este așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până la Vecernia Praznicului Înălțării Domnului. Apoi, este dus în locul său obișnuit din Altar, unde este păstrat tot anul.

