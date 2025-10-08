Originea SilicaGel

Gelul silice este cunoscut încă de la mijlocul secolului al XVII-lea, însă materialul a fost descoperit oficial la începutul secolului al XIX-lea de către chimistrul suedez Jöns Jacob Berzelius, care l-a identificat ca pe un mineral natural numit acid silicic. Prima sa utilizare practică a fost ca mecanism de îndepărtare a toxinelor din aer, sub formă de filtru în măștile de gaze, rol pe care îl îndeplinește și astăzi, notează Absorbwell.

Procesul de fabricare a SilicaGel a fost brevetat pentru prima dată în anul 1919 de chimistul german Walter A. Patrick, cercetător la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore (Maryland, SUA), care a reușit să sintetizeze SilicaGel-ul, punând astfel bazele utilizării sale ulterioare ca agent desicant. Materialul a dobândit o valoare strategică ridicată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când a fost utilizat pe scară largă ca desicant pentru protejarea echipamentelor și armelor sensibile de efectele umidității.

Ulterior, a fost folosit pe post de catalizator în producerea benzinei cu o cifră octanică foarte mare. În anii 1950, compania Union Carbide Corporation a dezvoltat un nou tip de gel de acid silicic capabil să absoarbă până la 40% din propria greutate în vapori de apă. De atunci, a fost perfecționat și îmbunătățit permanent, fiind utilizat astăzi în multe domenii, precum electronica, industria farmaceutică și conservarea alimentelor.

SilicaGel: ce este și din ce este făcut

SilicaGel este unul dintre cei mai eficienți și versatili agenți de desicare folosiți în întreaga lume în numeroase domenii, de la industria farmaceutică până la cea tehnologică. O altă denumire este gel de acid silicic, care este o descriere mai exactă din punct de vedere chimic. Prima este denumirea comercială, iar cealaltă este denumirea utilizată în contexte științifice sau tehnice. SilicaGel-ul este obținut industrial prin policondensarea silicatului de sodiu cu acid sulfuric sau acid clorhidric, rezultând un gel amorf care este apoi uscat și măcinat. Procesul permite obținerea diferitelor grade de porozitate, în funcție de aplicațiile finale. SilicaGel apare adesea sub forma unor mici granule translucide care conțin dioxid de siliciu. Acestea sunt albe sau ușor albăstrui, au diametrul de 2 mm, și au o textură similară nisipului fin. Sunt ambalate în pliculețe din hârtie sau din material textil care sunt introduse în ambalajele produselor din comerț.

Câte tipuri de SilicaGel există

Există mai multe tipuri de gel de silice, cu proprietăți și utilizări specifice, după cum urmează:

Gel de silice de tip A. Acesta este, în general, disponibil sub formă de granule foarte clare, cu porozitate nanometrică. Este utilizat frecvent în ambalarea produselor, având rolul de a proteja articolele sensibile la umiditate împotriva deteriorării cauzate de aceasta. De asemenea, este folosit în mediul industrial pentru controlul umidității în procesele de fabricație și pentru păstrarea calității materialelor și produselor. Gelul de silice de tip A este important în cromatografie și în procesele catalitice, deoarece permite o expunere maximă a reactivilor la catalizator, datorită suprafeței sale foarte mari generate de porozitatea nanometrică. Acest tip este folosit în coloanele de separare a gazelor din cromatografele cu gaz.

Gel de silice de tip B. Este alb translucid și are o porozitate cuprinsă între 4,5 și 7,0 nanometri, ceea ce îi afectează gradul de transparență. Este folosit ca desicant, fiind o variantă mai ieftină decât tipul A și utilizată acolo unde dimensiunea porilor este adecvată sau în aplicații de reducere a mirosurilor, cum ar fi nisipul pentru pisici, unde costul este un factor important. În forme mai pure, gelul de silice de tip B este folosit și în cromatografia de gaze și ca suport catalitic, permițând expunerea catalizatorilor la substanțele reacționale.

Gel de silice de tip C. Gelurile de silice de tip C au pori mai mari și o suprafață acoperită cu grupări hidrură de siliciu (Si-H), spre deosebire de silanoli (Si-OH). Acest tip de gel este folosit pe scară largă ca agent desicant în numeroase sectoare, dar și ca suport catalitic pentru producerea cauciucului sintetic butadienic, a polimerului de melamină (cianamidă) și a nitritului acrilic. În plus, mai este utilizat în rafinarea produselor petroliere, pentru adsorbția compușilor organici din faze gazoase și lichide, precum și în aplicațiile cromatografice în fază apoasă, inclusiv în cromatografia de înaltă performanță, potrivit Xometry.

Gel de silice stabilizator. Acest tip de gel de silice este utilizat în special pentru stabilizarea și conservarea compușilor volatili și a substanțelor sensibile la contaminare din industria farmaceutică și chimia organică. Are o suprafață modificată chimic pentru a reduce interacțiunile dintre SilicaGel și materialele procesate, limitând formarea de contaminanți reactivi. Acest tip de gel are un rol esențial în menținerea calității și integrității materialelor sensibile, fiind un instrument indispensabil în industriile care necesită un control strict al purității și stabilității chimice.

Gel de silice-alumină (Silica Alumina Gel). Gelul de silice-alumină este un material compozit care combină gelul de silice cu alumina (oxid de aluminiu). Este utilizat ca suport catalitic sau adsorbant (n.n. – corp pe suprafața căruia se fixează o substanță prin adsorbție) în diverse procese chimice și industriale. Acest material este des întâlnit în industria petrolieră și petrochimică, unde este folosit pentru rafinare și diverse procese catalitice. Compoziția gelului de silice-alumină poate fi ajustată în funcție de aplicație, prin modificarea proporțiilor dintre silice și alumină, pentru a obține caracteristici specifice, cum ar fi aciditatea, suprafața activă sau distribuția dimensiunilor porilor. Această versatilitate face din acest gel un material valoros pentru o gamă largă de aplicații industriale și științifice.

La ce folosește SilicaGel

Dioxidul de siliciu este un compus care se regăsește în mod natural în nisip și are particule fine capabile să absoarbă cantități mari de apă. Prin urmare, pliculețele cu gel de silice sunt introduse în produsele comerciale sau în ambalajele acestora pentru a preveni deteriorarea provocată de umiditate sau, altfel spus, pentru a le menține uscate.

Pliculețele cu SilicaGel pot fi găsite frecvent în îmbrăcăminte (paltoane, pantofi și pălării), în ambalajele unor echipamente electronice (cutii de telefoane mobile, tablete sau aparate foto), flacoane cu medicamente sau vitamine și produse alimentare (pachete de fructe uscate sau carne uscată de vită). Porozitatea sa extrem de fină conferă gelului de acid silicic o suprafață funcțională uriașă, care îi permite să capteze și să rețină moleculele de umiditate pe întreaga sa suprafață. În esență, acest proces izolează apa de suprafețele înconjurătoare, prevenind deteriorarea sau degradarea produselor și materialelor și protejând împotriva efectelor umidității. SilicaGel este capabil să absoarbă între 30% și 40% din greutatea proprie în apă.

5 utilizări casnice pentru SilicaGel

Elimină mirosurile neplăcute. Pachetele de SilicaGel pot fi păstrate în spatele dulapurilor cu lenjerie sau al sertarelor cu haine pentru a preveni mirosurile neplăcute. De asemenea, dacă de sub chiuveta din bucătărie vin mirosuri neplăcute le poți îndepărta punând câteva pachețele de SilicaGel în acele zone.

Protejează trusa de machiaj. Machiajul, în special fondurile de ten și pudrele, rezistă mai mult dacă sunt păstrate în locuri uscat. Pentru a fi sigură că trusa ta de machiaj se păstrează bine poți să pui câteva pachete de SilicaGel în interiorul ei și în sertarul cu produse cosmetice.

Ține rugina departe. Băile sunt, de obicei, zone cu umiditate ridicată, iar obiectele metalice pot rugini. Ca să eviți o astfel de situație, pune un pachet de SilicaGel pe un raft sau în dulapul din baie și vei observa că problema dispare, ne spun specialiștii de la Electrodry.

Păstrează geanta de sport curată. Nu este niciodată plăcut să deschizi o geantă de sport, mai ales dacă nu a fost curățată de ceva timp. Hainele murdare sau ude de transpirație, șosete și pantofi urât mirositori creează mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. Acestea le vei putea elimina dacă vei introduce în geantă câteva pliculețe de SilicaGel.

Usucă telefonul mobil. Dacă ai scăpat în apă telefonul mobil nu trebuie să te panichezi, deoarece pachetele de SilicaGel te vor ajuta să-l usuci. Tot ce trebuie să faci este să ștergi excesul de apă cu o cârpă de microfibră, apoi să pui telefonul într-o pungă cu fermoar pentru sandwich-uri împreună cu două-trei pachete de SilicaGel și să o lași peste noapte.

Este toxic SilicaGel?

Eticheta „Do not eat” („A nu se consuma”) apare din motive de siguranță, nu pentru că SilicaGel-ul ar fi toxic, ci pentru că nu este comestibil și poate provoca disconfort sau sufocare dacă este înghițit accidental. Granulele nu se digeră și pot cauza iritații sau blocaje digestive, mai ales în cazul copiilor mici sau a animalelor de companie. Totuși, în cazul Silica Gel-ului albastru, producătorii îl acoperă cu clorură de cobalt, un compus toxic. Ingerarea gelului de acid silicic acoperit cu clorură de cobalt provoacă stare de greață și vărsături. Dacă este înghițit în doze mari poate fi periculos, deoarece acest compus este considerat un potențial agent cancerigen. Din acest motiv, majoritatea producătorilor au trecut la formule ecologice, fără cobalt, care folosesc coloranți netoxici, relatează WebMD.

Clorura de cobalt este un indicator al umidității, având culoarea albastră atunci când este uscată și roz atunci când este saturată cu apă. SilicaGel acoperit cu clorură de cobalt nu este, de regulă, utilizat în produsele destinate consumatorilor.

Ce să faci dacă ai înghițit accidental SilicaGel

Dacă tu sau copilul tău ați înghițit accidental gel de acid silicic este important să beți imediat apă pentru a ajuta gelul să ajungă în stomac. Ulterior, trebuie monitorizate eventualele simptome. În cazul în care copilul se îneacă, va trebui să soliciți asistență medicală de urgență și vor trebui aplicate imediat următoarele manevre: pentru copiii cu vârsta de peste un an, se va efectua manevra Heimlich, iar pentru copiii mai mici de un an se va aplica manevra Heimlich pentru sugari. Sub nici o formă nu trebuie să introduci degetele în gura copilului, deoarece acest gest poate împinge pliculețul și mai adânc în căile respiratorii, se mai precizează pe WebMD.

În același timp, ingerarea gelului de acid silicic poate provoca deshidratare, iritații ale gâtului și nasului, dar și simptome precum dureri de stomac, vărsături, constipație sau greață. Trebuie să soliciți ajutor medical dacă granulele de SilicaGel sunt albastre, adică sunt acoperite cu clorură de cobalt, dacă ai vărsat în mod repetat sau nu poți reține mâncarea, dacă ai dureri abdominale și/sau nu poți elimina gaze sau scaun.

Foto: Shutterstock.com