Istoric

Sosul Sriracha își ia numele de la orașul de coastă Si Racha din Thailanda. Sosul a fost creat pentru prima dată de o femeie pe nume Thanom Chakkapak în anii 1930, care a început să-l vândă la piața locală. Sosul a devenit popular în Thailanda și în cele din urmă s-a răspândit în alte țări, inclusiv în Statele Unite.

Așadar, originalul Sriracha este de fapt thailandez – și provine din orașul de pe litoral si Racha, unde majoritatea locuitorilor nici măcar nu au auzit de marca americană, care este acum exportată în Thailanda.

Sosul este făcut dintr-o combinație de ardei iute, oțet, usturoi, zahăr și sare. Este adesea folosit ca un condiment pentru feluri de mâncare din fructe de mare, aripioare, pui crispy, burgeri, wraps, sandwich-uri precum și alte tipuri de alimente.

În anii 1980, un bărbat pe nume David Tran, care emigrase din Vietnam în Statele Unite, a început să-și facă propria versiune a sosului. El a fondat compania Huy Fong Foods și a început să vândă versiunea sa a sosului sub numele de „Sriracha Hot Chili Sauce”.

Versiunea lui Tran a sosului a devenit rapid populară în Statele Unite și în curând a câștigat o mulțime de adepți.

Tran, care este etnic chinez, dar s-a născut în Vietnam, a făcut sosuri picante folosind ardei iute crescuți la ferma fratelui său mai mare, situat la nord de Saigon, acum Ho Chi Minh City.

Era o afacere de familie: Tran a tocat ardeii, socrul său a spălat borcane, iar cumnatul său a umplut borcanele refăcute cu sos. Capacul fiecărui borcan a fost marcat cu un cocoș, semnul zodiacal al lui Tran, potrivit New York Times.

Din Vietnam în America

Lucrurile au luat o întorsătură după războiul din Vietnam. În 1978, noul guvern comunist vietnamez a început să-i atace pe etnicii chinezi din Vietnamul de Sud, crezând că China folosește imigranții pentru a destabiliza și slăbi economia țării, în contextul unui atac militar, potrivit istoricului Gareth Porter. Suspiciunile și persecutarea imigranților chinezi s-au intensificat odată cu izbucnirea războiului sino-vietnamez în 1979.

Tran și alți 3.000 de refugiați s-au îmbarcat pe nava Huey Fong spre Hong Kong, iar de acolo au debarcat în America pe 19 ianuarie 1979. Tran a primit azil și și-a început noua viață în Boston, deși nu a stat acolo pentru mult timp.

„Cumnatul meu era în Los Angeles. Când am vorbit la telefon, l-am întrebat: „Au ardei roșii în Los Angeles?” El a spus că da. Și am plecat”, a declarat Tran pentru The Times în 2009.

Tran a ajuns în California în prima săptămână a lunii ianuarie 1980. În februarie, el a revenit la fabricarea sosurilor de chili, numind compania sa după nava pe care a urcat pentru a scăpa din țara sa de origine: Huy Fong.

Astăzi, sosul Sriracha este un condiment comun în multe restaurante și gospodării din întreaga lume. Popularitatea sa a dus la crearea a numeroase alte branduri de sos picant, care se bazează pe rețeta originală Sriracha.

Din ce este făcut sosul Sriracha

Principalele ingrediente din sosul Sriracha sunt ardeii iuți, oțetul, usturoiul, zahărul și sarea. Tipul de ardei iute folosit variază, dar este de obicei un ardei roșu jalapeño sau serrano. Unele mărci de sos de sriracha includ, de asemenea, ingrediente suplimentare, cum ar fi pasta de tomate sau sosul de pește.

Aromă și iuțeală

Sosul Sriracha este cunoscut pentru aroma sa îndrăzneață, tangibilă și nota sa picantă. Sosul are un gust ușor dulce datorită adăugării de zahăr, care echilibrează iuțeala din ardeii chili. Nivelul de iuțeală poate varia în funcție de marcă și de tipul de ardei iute folosit, dar este în general considerat a fi un sos mediu picant.

Utilizări

Sosul Sriracha este un condiment versatil care poate fi folosit într-o varietate de moduri. Este frecvent folosit ca un sos pentru alimente cum ar fi aripile de pui, cartofi prajiti si sushi. De asemenea, poate fi adăugat la supe, tocănițe și marinate pentru a adăuga aromă.

Cel mai bie este să îl folosești pe loc, nu în mâncăruri pe măsuri ce le gătești, pentru că își pierde din aromă.

Poate fi consumat cu fructe de mare, cărnuri la grătar sau cuptor, garnituri, salate, ouă ochiuri sau omletă, în dressing-uri de salate, cu cartofi prăjiți sau pentru marinate.

Cum se face Sriracha

Nu este nevoie de cursuri de bucătărie sau prea multă îndemânare pentru a face acasă Sriracha. Trebuie să ai toate ingredientele, de preferință proaspete, apoi totul e floare la ureche.

Ardeii iuți se zdrobesc într-o pastă groasă de chili. Poți face acest lucru manual, cu ajutorul unui mojar cu pistil sau într-un blender puternic.

Odată ce ardeii iuți sunt amestecați, se adaugă un amestec de condimente, inclusiv sare și usturoi.

Sriracha complet preparată poate fi apoi depozitată în borcane sterilizate, dacă te decizi să faci o cantitatea mai mare.

Rețetă sos Sriracha

Ingrediente

1 3/4 kg ardei roșii jalapeño cu tulpinile îndepărtate și tăiați pe jumătate pe lungime

3 căței de usturoi

2 linguri de praf de usturoi (opțional)

2 linguri de zahăr normal

1 lingură de zahăr brun deschis

1 lingură de sare

1/2 cană oțet alb distilat

Apă, după cum este necesar

Cum se prepară

Pentru a face Sriracha, în vasul unui robot de bucătărie, combină ardeii, usturoiul, praful de usturoi, dacă dorești, cele două tipuri de zahăr și sare. Se pulsează până se formează un piure grosier.

Dacă vrei o Sriracha mai puțin picantă, îndepărtează semințele și nervurile ardeilor iuți.

Se transferă într-un borcan de sticlă, se sigilează și se păstrează la temperatura camerei timp de 7 zile, amestecând zilnic.

Poate deveni puțin acidulat, dar așa trebuie să fie.

După o săptămână, se toarnă amestecul de ardei iuți într-o cratiță mică, la foc mediu. Se adaugă oțetul si se pune la fiert.

Se lasă să fiarbă timp de 5 minute.

Dacă vrei să păstrezi bacteriile bune care s-au dezvoltat datorită fermentării, poți sări pasul de fierbere și pur și simple mai trece o dată amestecul prin robotul de bucătărie ca să fie piure.

Lasă amestecul să se răcească și apoi pune-l într-un robot de bucătărie timp de 2 până la 3 minute, până când se formează o pastă netedă și uniformă. Dacă amestecul este prea gros pentru a se amesteca în mod corespunzător, adaugă o cantitate mică de apă.

Trece amestecul printr-o sită cu ochiuri fine. Apasă pe bucățile rămase cu spatele unei linguri pentru a stoarce fiecare ultimă fărâmă de sos.

Gustă și ajustează condimentele și consistența sosului final, adăugând oțet suplimentar, apă, sare, zahăr sau praf de usturoi pentru a se potrivi gusturilor tale.

Se transferă într-un borcan de sticlă, se închide bine capacul și se lasă la frigider timp de până la 6 luni.

Expiră Sriracha?

Condimentele nu sunt bune pentru totdeauna. Orice sos fără conservanți se poate consuma în termen de o lună sau două de la deschidere, și chiar și cele cu conservanți în câteva luni. În timp ce unii oameni cred că culoarea mai închisă din sticlele mai vechi de Sriracha adaugă aromă, în cele din urmă aroma de oțet preia controlul și sosul pierde orice nuanță pe care a avut-o odată.

Curiozități despre Sriracha

Distribuitorul american de alimente asiatice Eastland Food Corporation a afirmat într-un interviu acordat bonappetit.com că marca thailandeză de sos picant numită „Sriraja Panich” este sosul Sriracha original creat în Si Racha, Thailanda, în anii 1930.

Numele brandului „Huy Fong” provine de la nava care l-a transportat pe fondatorul sosului din Vietnam în Statele Unite. Fondatorul a făcut versiunea originală de Sriracha în borcane de mâncare pentru copii Gerber înainte de a emigra.

O singură companie, Underwood Ranches din Camarillo, California, este responsabilă pentru cultivarea tuturor chiliilor folosiți la fabricarea Sriracha. Aceștia cultivă aproximativ 48.000 de tone de ardei pe an, ceea ce ar cuprinde întreaga suprafață a Manhattanului de Jos.

Compania nu-și face de fapt reclamă la produsul său. Fanii săi loiali au grijă de toate nevoile lor de promovare cu dansuri și cântece care pot fi găsite pe internet.

Sriracha nu este la fel de iute ca un jalapeño. Conform scalei Scoville, Sriracha obține doar 1.000-2.200 de puncte, în timp ce ardeii jalapeño pot varia între 2.500-8.000 de puncte. De fapt, Sriracha se clasează cu 300 de puncte mai jos decât sosul de ardei Tabasco.

Lay’s a făcut de fapt o ediție limitată de pungi de chipsuri cu aromă de Sriracha. Uneori poți să prinzi o pungă de pe Amazon pentru aproximativ 56,60 dolari.

Lanțurile de restaurante știu ce este la modă. Lanțuri celebre de fast-food-uri americane precum Applebees, P.F. Chang’s, Subway, White Castle și Panda Express au încorporat Sriracha în unele dintre mâncărurile lor, adăugându-l la amestecurile de maioneză sau la sosurile pentru cartofi prăjiți, pachețele de primăvară și altele.

Culoarea nu e de la colorant. Sosul este făcut din ardei iuți jalapeńo roșii proaspeți și nu conține apă adăugată sau coloranți artificiali.

Există vodcă cu aromă de Sriracha. Un cocktail Bloody Mary nu a fost niciodată mai ușor de făcut.

Sriracha este atât de populară încât există un film documentar dedicat ei.

Ce este sosul habanero și cum se prepară. Rețetă de sos habanero

