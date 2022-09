Ce este sucul concentrat de fructe

Sucul natural poate conține până la 90% apă. Când cea mai mare parte a acestui lichid este îndepărtată, rezultatul este un produs gros, un sirop, cunoscut sub numele de concentrat de suc. Extragerea apei reduce creșterea numărului de bacterii, ceea ce înseamnă că sucul concentrat nu se strica la fel de ușor ca sucul natural. Acest proces reduce, de asemenea, costurile de ambalare, depozitare și transport.

Cu toate acestea, metodele de procesare diferă. Majoritatea concentratelor sunt filtrate, evaporate și pasteurizate, dar unele pot include și aditivi.

Băuturile obținute din suc concentrat de fructe sunt vândute la temperatura camerei sau sucul concentrat în sine este congelat și sunt menit să fie diluat în apă înainte de consum.

Cum se obține sucul concentrat de fructe

Pentru a face suc concentrat, fructele întregi sunt curățate și zdrobite pentru a produce o pulpă. Cea mai mare parte a conținutului de apă este apoi extrasă și evaporată.

Deoarece aroma naturală a fructelor se poate dilua ca urmare, multe companii folosesc aditivi precum pachetele de arome, care sunt compuși artificiali obținuți din produse secundare din fructe.

În plus, îndulcitorii precum siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză (HFCS) sunt adăugați frecvent în concentratele de suc de fructe, în timp ce sodiul poate fi adăugat în amestecurile de sucuri de legume. Se pot adăuga, de asemenea, culori și arome artificiale.

Unele concentrate sunt, de asemenea, tratate pentru a elimina bacteriile dăunătoare, sporind astfel durata de valabilitate.

Tipuri de sucuri concentrate

Suc concentrat 100%

Sucul concentrat făcut din fructe 100% este cea mai sănătoasă opțiune dintre băuturile obținute din concentrat deoarece conțin cei mai mulți nutrienți și sunt îndulcite doar cu zaharuri naturale din fructe, nu cu zahăr adăugat. Cu toate acestea, și ele pot conține aditivi.

Pentru a vedea conținutul de arome sau conservanți, asigurați-vă că verificați lista de ingrediente.

Cocktail concentrat de fructe

Produsele vândute drept cocktail concentrat de fructe sunt făcute dintr-un amestec de sucuri.

Acestea includ adesea arome adăugate sau îndulcitori pentru a compensa lipsa de fructe întregi.

Din nou, citirea etichetelor nutriționale este esențială. Dacă primul ingredient este un zahăr adăugat, cum ar fi HFCS, zahărul din trestie de zahăr sau siropul de fructoză, poate doriți să evitați acest produs.

Suc concentrat din pudră

Concentratele de suc sub formă de pudră sunt deshidratate prin metode precum pulverizarea și liofilizarea. Acest lucru elimină tot conținutul de apă și permite acestor produse să ocupe mai puțin spațiu.

Rețineți că multe sucuri concentrate sub formă de pudră conțin zahăr adăugat, așa că poate veți dori să citiți cu atenție etichetele.

Diferența dintre sucul concentrat de fructe și suc natural

Sucul natural de fructe este acel suc obținut în mod direct din stoarcerea manuală sau cu ajutorul unui storcător sau blender. Acesta se bea proaspăt pentru că, în mod contrar, apare procesul natural de oxidare. Sucul natural de fructe, mai ales dacă este preparat împreună cu pulpa, are numeroase beneficii pentru că sunt păstați nutrienții. În plus are un conținut natural de zahăr și de fibre (în cazul sucuruilor naturale cu pulpă).

De cele mai multe ori, sucurile concentrate își pot pierde mare parte din nutreinți în procesul de fabricație. În plus, pot conține zaharuri adăugate și alți aditivi. De asemenea, conținutul de fibre este redus.

Specialiștii avertizează că chiar și cele mai sănătoase sucuri din concentrat trebuie consumate cu moderație. În plus, nici de sucurile naturale nu trebuie abuzat, cea mai sănătoasă cale de a obține nutrienții din fructe este să consumăm fructul întreg.

