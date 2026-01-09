„Cine deține puterea din spatele algoritmului? Pot mașinile să viseze? Ce înseamnă să fii om într-o eră a inteligenței artificiale?”. Acestea sunt întrebările fundamentale cărora organizatorii și-au propus să le răspundă. Întrebări pe care ni le punem și noi, cu un amestec de teamă și speranță.

Experiența – o premieră mondială – are un nume inspirat, „Data Dreams: Art and AI”, reunește lucrările a zece prestigioși artiști care lucrează cu inteligența artificială, de pe toate meridianele: Angie Abdilla, Kate Crawford, Vladan Joler, Fabien Giraud, Lynn Hershman Leeson, Christopher Kulendran Thomas, Agnieszka Kurant, Trevor Paglen, Hito Steyerl, Anicka Yi. Toți cei enumerați sunt reprezentanții unui tip de artă care, la rându-i, ridică numeroase semne de întrebare în legătura cu teritoriul unde se termină spiritualitatea și începe tehnologia.

Curatorii ne înșurubează în temă: „Împreună, lucrările lor examinează modul în care inteligența artificială transformă existența, gândirea și creativitatea noastră. Expoziția aduce în centrul atenției o serie de preocupări contemporane, inclusiv relațiile dintre tehnologie și putere; modul în care algoritmii și seturile de date influențează viziunile noastre asupra lumii și pun sub semnul întrebării percepția noastră asupra realității (…). Acoperind o serie de galerii interconectate, pline de o atmosfera vibrantă, Data Dreams invită publicul să-și imagineze viitorul și să reflecteze asupra tehnologiilor care deja îl modelează – prin instalații imersive, filme generate de inteligență artificială, imagini halucinante și sculpturi care extind mintea”…

Muzeul de Arta Contemporană care găzduiește evenimentele arată futurist:

Muzeul de Arta Contemporană, Sydney, Australia

DATA DREAMS. Mă plimb virtual prin galerii, cu o uimire de Alice în Țara Minunilor. Brusc, comparația mi se pare vetustă aici, așa cum li se va fi părând și copiilor noștri astăzi. Procesul prin care mintea ta recepționează și procesează exponatele (lucrări complexe, care de regulă se numesc „instalații”) are un nume up-to-date: imersiune. Ești cufundat în exponate și happeningurile din jurul lor ca într-un vis. Dar cine pe cine? Instalația aceasta, un video, creație a doamnei Angie Abdilla, designer digital și profesor la catedra de Cibernetică a Universității Naționale din capitala Australiei, Canberra, nu poate fi contemplată decât dintr-o singură poziție:

data-dreams-art-and-ai-by-alexander-howard

TIKTALK. O ZI DIN VIAȚA UNUI JURNALIST NOROCOS. Privim „Data Dreams: Art and AI” cu ochii tinerei jurnaliste și tik-tokerițe de succes, Danielle Osifo. (Probabil sora actriței Linda Osifo de la Nollywood, cum este cunoscută industria cinematografică nigeriană). Danielle are ocazia să vadă cu propriii ochi miracolele – primul mare eveniment cultural din carieră la care asistă:

DACĂ DRAGOSTE NU E… N-aș fi putut ilustra altfel decât cu un fragment din acest proiect muzical, semnat AltosRox. Artă digitală hundred procent, cu ambiția de a contrapune până la a le obliga să se armonizeze genuri și stiluri muzicale profund diferite. Un dialog al tradiției și inovației, o performanță în felul ei. Rămâne, ca un laitmotiv întrebarea: unde este – în această lume nouă – spiritul, sufletul cu emoționantele lui imperfecțiuni? Unde, în toate aceste opere, care acoperă întreg spectrul artei, unde este acel zăcământ rar, bun conducător de sentimente, care se cheamă îndeobște dragoste?

