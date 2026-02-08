Într-un interviu acordat vineri pentru emisiunea „Studia Zahid”, difuzată la postul ucrainean de televiziune Espreso, Alnur Musaev (72 de ani) a reluat teoria pe care o vehiculează de câțiva ani încoace precum că Donald Trump ar fi un activ de informații al Kremlinului.

O teorie considerată conspiraționistă

Această teorie este respinsă, considerată conspiraționistă, din moment ce nu este susținută cu dovezi concrete, în timp ce pare să explice înclinația lui Donald Trump de a face uneori declarații și inițiative favorabile liderului rus Vladimir Putin.

Alnur Musaev a captat atenția în Occident după ce a declarat, la nicio lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte de către Donald Trump, că actualul lider republican de la Casa Albă ar fi fost recrutat de KGB în 1987 sub numele de cod „Krasnov”. Musaev lucra în acel an la Direcția a 6-a a KGB, responsabilă de recrutarea unor oameni de afaceri din țările capitaliste.

Acum fostul ofițer KGB și șef al KNB susține că Rusia și Kazahstanul dețin materiale video compromițătoare cu Donald Trump din timpul unei șederi a actualului președinte american la Hotelul Ritz-Carlton din Moscova, în 2013. În noiembrie acel an, Moscova a găzduit Miss Univers, iar Trump s-a dus în capitala Rusiei pentru a asista la concurs în calitate de deținător al francizei. Donald Trump a deținut franciza Miss Univers din 1996 până în 2015, cedând-o înainte de a candida pentru prima dată la președinția Statelor Unite.

Concursul Miss Univers organizat la Moscova îl bântuie și acum pe Donald Trump

Potrivit lui Musaev, unul dintre succesorii săi la conducerea serviciului kazah de informații, și anume Karim Masimov, l-a informat pe fostul secretar de stat Rex Tillerson despre materialele compromițătoare legate de Trump. Întâlnirea dintre Masimov și Tillerson ar fi avut loc în octombrie 2017. Rex Tillerson a fost primul secretar de stat din primul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Întrebat cum ar fi obținut Kazahstanul presupusele materiale compromițătoare cu Trump, Musaev a răspuns: „Evenimentul pe care Trump l-a organizat la Moscova, concursul Miss Univers, aparent cu implicarea lui (Aras – n.r.) Agalarov, un cunoscut oligarh rus de origine azeră, a avut loc atât în ​​Crocus City, care aparținea lui Agalarov, cât și la Hotelul Ritz, care aparținea și încă este deținut de Bulat Utemuratov, un oligarh kazah apropiat de (fostul președinte kazah Nursultan – n.r.) Nazarbaev. Tot ce s-a filmat în Hotelul Ritz a intrat în mâna kazahilor”.

Kazahstanul ar fi încercat să folosească presupusele materiale compromițătoare în favoarea sa

Potrivit lui Musaev, Kazahstanul a încercat să folosească încă din 2017 materialele de „kompromat” pentru a-și îmbunătăți relațiile cu Statele Unite.

„Efectul a fost complet opus”, a spus fostul șef al serviciului kazah de informații. „Probabil vă amintiți de evenimentele din 2022. Poporul (kazah – n.r.) de acolo s-a revoltat din cauza înrăutățirii condițiilor materiale. Unele clădiri au fost distruse. Rusia și-a trimis Divizia Pskov pentru a asigura securitatea. S-a iscat un conflict între Nazarbaev și (Kasîm-Jomart – n.r.) Tokaev, noul președinte. Și, dintr-un anumit motiv, Karim Masimov, șeful KBN, a fost învinovățit”, a adăugat el.

În opinia sa, Vladimir „Putin a influențat foarte activ această situație, astfel încât principala victimă să fie Karim Masimov, care a încercat să folosească materiale compromițătoare pe care Putin le considera, de fapt, proprietatea sa personală”. Karim Masimov și-a dat demisia de la conducerea KNB în ianuarie 2022, odată cu înlăturarea de la putere a lui Nazarbaev.

Alnur Musaev, stabilit în prezent la Viena, susține de opt ani încoace că Donald Trump este un activ de informații al Rusiei. „Donald Trump este prins în cârligul FSB (principalul succesor al KGB-ului sovietic – n.r.) și înghite momeala din ce în ce mai adânc… Pe baza experienței mele de muncă operațională în KGB-KNB, pot spune cu siguranță că Trump aparține categoriei de persoane ideal recrutabile”, a scris el în februarie 2018.

Dosarul Steele

Apoi, în februarie 2025, Musaev a încercat să clarifice dorința adesea derutantă a lui Trump de a stabili relații bune cu Putin, în pofida eforturilor liderului rus de a submina Statele Unite: „În 1987, am servit în Direcția a 6-a a KGB-ului sovietic din Moscova. (…) În acel an, administrația noastră a recrutat un om de afaceri în vârstă de 40 de ani din Statele Unite, Donald Trump, sub pseudonimul «Krasnov»”.

Încă din primul său mandat de președinte, Donald Trump a stârnit numeroase suspiciuni din cauza politicilor sale favorabile față de Rusia. Fostul spion britanic Christopher Steele a întocmit în 2017 un raport „Trump-Rusia” la solicitarea unor adversari ai președintelui american din Partidul Republican. Potrivit lui Steele, FSB ar deține videoclipuri compromițătoare cu Trump în compania unor prostituate la Hotelul Ritz-Carlton din Moscova. Aceste videoclipuri ar data din 2013 și ar fi folosite în scop de șantaj.

Atât The New York Times, cât și BuzzFeed, care au publicat inițial informațiile, au subliniat că acuzațiile din dosarul „Trump-Rusia” nu au fost confirmate de serviciile americane de informații sau de alte surse independente. Fostul director FBI, James Comey, a declarat public că nu știe ce a făcut Trump în 2013 la Moscova, iar informațiile prezentate de Steel nu au fost confirmate.

Donald Trump denunță o „farsă a Rusiei”

Întrebat despre posibile materiale compromițătoare cu Donald Trump, Vladimir Putin a ales să păstreze o notă de mister convenabilă lui. Liderul de la Kremlin a negat că ar deține astfel de materiale, dar a ținut să adauge că prostituatele din Rusia sunt „cele mai bune”. 

Donald Trump și susținătorii lui au respins „dosarul Steele”, numindu-l o invenție, precum și acuzațiile că ar putea fi șantajat de Kremlin, considerându-le „farsa Rusiei”.

Așadar, acuzațiile precum că Donald Trump ar fi un activ de informații al Kremlinului nu sunt confirmate cu dovezi și rămân un subiect controversat care trebuie tratat cu prudență. Or, în mod ironic, aceste acuzații pot servi deopotrivă atât propagandei Kremlinului, cât și criticilor Kremlinului și implicit ai lui Donald Trump.

