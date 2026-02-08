Cum s-a accidentat Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn, legenda schiului alpin american, a suferit un accident grav duminică, 8 februarie 2026, în finala de coborâre la Jocurile Olimpice, potrivit CNN. Sportiva, în vârstă de 41 de ani, a concurat în ciuda unei rupturi totale a ligamentului încrucișat anterior.

La doar 13 secunde de la start, Vonn s-a lovit cu brațul drept de o poartă, pierzându-și echilibrul și prăbușindu-se pe pârtia Olimpia delle Tofane din Cortina d’Ampezzo.

În timp ce medicii îi acordau îngrijiri pe pârtie, o liniște apăsătoare s-a așternut peste Centrul de schi alpin Tofane, publicul aplaudând-o în semn de susținere.

Care este starea lui Lindsey Vonn după ce a fost dusă cu elicopterul la spital

Sportiva a fost transportată de urgență cu elicopterul la un spital din Treviso, conform unei surse citate de Reuters. Echipa americană de schi și snowboard a confirmat ulterior printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Lindsey Vonn a suferit o accidentare, dar este în stare stabilă și se află pe mâini bune, fiind îngrijită de o echipă de medici americani și italieni”, au transmis aceștia.

Lindsey Vonn a fost dusă cu targa și transportată cu elicopterul la un spital din Treviso după accidentarea de pe pârtie. Foto: Profimedia Images

Accidentarea sportivei americane, un final dramatic pentru participarea la Jocurile Olimpice

Accidentarea marchează un final dramatic pentru participarea lui Vonn la Jocurile Olimpice, o prezență care a fost mereu înconjurată de incertitudine.

Pe 30 ianuarie 2026, sportiva a suferit o căzătură severă în cadrul unei etape a Cupei Mondiale de la Crans-Montana, dar a decis să își asume riscul și să participe la competiția olimpică, după ce a efectuat două antrenamente preliminare.

„Mâine voi concura în ultima mea probă olimpică de coborâre și, deși nu pot garanta un rezultat bun, pot garanta că voi da tot ce am. Dar, indiferent de rezultat, eu deja am câștigat”, scria Vonn pe Instagram cu o zi înainte de competiție.

Sora lui Lindsey Vonn, primele reacții după Jocurile Olimpice 2026

Sora lui Vonn, Karin Kildow, a vorbit pentru NBC despre momentele tensionate de după accident. „Ea dă întotdeauna 110% din ea, niciodată mai puțin, așa că știu că s-a dedicat cu toată inima și, uneori, lucrurile se întâmplă pur și simplu.

A fost înfricoșător să vedem că este luată cu targa. Este un sport foarte periculos și există multe variabile în joc, așa că nu știm exact ce s-a întâmplat, dar a părut o căzătură destul de gravă, așa că sperăm doar la ce e mai bun”, a spus ea. Incidentul a provocat emoții puternice în rândul colegilor săi sportivi.

Tina Maze, fosta schioare slovenă și dublă campioană olimpică, a declarat pentru Eurosport. „Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile și, pentru a veni la cursă, cred că a riscat prea mult și de aceea s-a produs un astfel de accident. Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă și toți cei care lucrează cu ea”, a precizat ea.

Tatăl lui Lindsey Vonn a făcut declarații emoționante după accidentarea sportivei

Tatăl sportivei, Alan Kildow, și-a exprimat tristețea în timpul unui interviu cordat pentru un post TV din Germania.

„Îmi frânge inima. Fiica mea este o luptătoare, o sportivă extrem de puternică. A dat tot ce a avut, dar, din păcate, nu a fost ziua ei. Este sfâșietor”, a spus el, potrivit portalului german de știri Blid.

Alan Kildow a mărturisit că abia așteaptă să își vadă fiica și mărturisește că nu ar putea fi mai mândru de ea pentru eforturile depuse pe pârtie.

„Când o voi vedea, îi voi spune că nu aș putea fi mai mândru de ea. Este o campioană fantastică și sunt sigur că va ieși mai puternică din această situație, așa cum a făcut-o de fiecare dată, în ciuda numeroaselor operații prin care a trecut”, a mai adăugat el.

