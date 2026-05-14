Noul complex sportiv include 9 corpuri

După această aprobare poate fi inițiată procedura de achiziție publică pentru desemnarea proiectantului și a constructorului, etapă esențială pentru începerea lucrărilor de modernizare și extindere a bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal (CSM) din Onești. Aceasta este localitate unde s-a născut și s-a antrenat marea gimnastă Nadia Comăneci.

„Noul obiectiv va fi structurat în 9 corpuri și va include: sală de gimnastică modernizată și dotată la standarde europene; sală pentru haltere și lupte grele; teren de tenis; spații de cazare, masă și recuperare pentru sportivi și antrenori; vestiare și spații administrative; sală de conferințe; muzeu dedicat performanței sportive”, potrivit CNI.

Investiția are o valoare totală de peste 122 milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni, dintre care 4 luni sunt alocate proiectării.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ce nume vor avea sălile de la CSM Onești

CSM Onești a mulțumit, într-o postare pe Facebook, persoanelor care au făcut posibil acest proiect de reabilitare, modernizare și extindere a bazei sportive.

„Va reda României unul dintre cele mai importante simboluri ale performanței sportive. Acest vis s-a născut acum aproape 5 ani… împreună cu NADIA COMĂNECI. Împreună am crezut că locul în care s-a născut perfecțiunea merită să trăiască mai departe. Că legenda Nadiei trebuie păstrată vie. Că sportivii care se pregătesc la Onești merită cele mai bune condiții. Și că performanța nu poate exista fără respect pentru istorie și fără investiție în viitor”, a scris CSM Onești.

Reprezentanții clubului au mai precizat: „Sala «NADIA COMĂNECI» va fi reabilitată și readusă la standardele pe care le merită o legendă a sportului mondial. Sala «VASILE PUȘCAȘU» va renaște și ea, păstrând vie memoria unui mare campion olimpic al României. Iar Oneștiul va scrie mai departe istorie prin noua generație de campioni. Vicecampioana olimpică de la Paris, MIHAELA CAMBEI — simbolul noii generații — va avea o sală care îi va purta numele. Pentru că performanța trebuie respectată la timpul prezent, nu doar după ce devine istorie”.