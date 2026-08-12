Ce este „efectul primei nopți”?

„Efectul primei nopți” este descris de experți în somn ca o stare de vigilență crescută a creierului în timpul somnului într-un loc necunoscut. Fenomenul a fost confirmat de numeroase studii științifice și are, cel mai probabil, origini evolutive, conform Annei Wick, cercetător principal în domeniul somnului la Universitatea din Freiburg, Elveția.

„Se presupune că este un răspuns adaptativ, prin care creierul rămâne vigilent într-un mediu necunoscut”, a declarat Wick pentru Euronews.

De ce avem dificultăți să dormim în locuri noi?

Ahmad Mayeli, profesor de psihiatrie și cercetător în domeniul somnului la Universitatea din Pittsburgh, explică faptul că majoritatea oamenilor experimentează acest fenomen, chiar dacă nu îl conștientizează întotdeauna.

„În medie, oamenii dorm cu 20-30 de minute mai puțin într-un loc nou”, spune specialistul.

Studiile sale au arătat că lobul frontal al creierului, responsabil de stadiile cele mai profunde ale somnului, rămâne mai activ în primele nopți petrecute într-un mediu nou. Acest lucru indică un nivel crescut de alertă.

„Se poate spune că, la fel ca la delfini, o parte a creierului rămâne trează în timpul somnului”, adaugă Mayeli. Cu toate acestea, subliniază el, efectul nu este la fel de pronunțat ca în cazul mamiferelor marine.

Vârsta joacă, de asemenea, un rol important. Copiii, adolescenții și vârstnicii sunt cei mai afectați, iar intensitatea fenomenului crește odată cu înaintarea în vârstă. Persoanele din jurul vârstei de 20 de ani resimt cel mai puțin acest efect.

„Creierul este programat să fie precaut în locuri noi, deoarece istoric, acestea reprezentau cele mai mari riscuri pentru siguranța noastră”, explică Mayeli.

Factori care influențează somnul în locuri străine

Pe lângă mecanismele evolutive, există și alte elemente care pot influența calitatea somnului într-un mediu necunoscut. Lisa Strauss, psiholog specializat în tratamentul tulburărilor de somn prin terapie cognitiv-comportamentală, subliniază că oboseala cauzată de călătorii, diferențele de fus orar și factorii de mediu, cum ar fi luminile intermitente ale unui detector de fum, pot afecta somnul.

Relațiile tensionate, în special atunci când vizităm rude sau prieteni cu care nu avem o legătură strânsă, pot contribui, de asemenea, la dificultăți de odihnă. Totuși, în unele cazuri, oboseala acumulată sau sentimentul de deconectare față de stresul cotidian pot ajuta la un somn mai bun în prima noapte, adaugă Strauss.

De asemenea, cei care au probleme cu somnul acasă pot fi mai puțin afectați, deoarece nu asociază locul nou cu problemele lor obișnuite. Persoanele anxioase sunt însă mai vulnerabile la acest efect.

„Devine o profeție care se autoîndeplinește – grija dacă vei reuși să dormi este exact ceea ce te ține treaz”, explică Strauss.

Cum să dormi mai bine când ești departe de casă

Pentru a combate „efectul primei nopți”, Lisa Strauss recomandă respectarea regulilor de igienă a somnului. Este important să mergem la culcare la aceeași oră în fiecare seară, să avem o cameră întunecată și răcoroasă și să evităm ecranele înainte de somn. Aceste obiceiuri devin și mai eficiente dacă sunt adoptate cu câteva zile înainte de o călătorie importantă.

De asemenea, putem încerca să ne obișnuim cu noul mediu petrecând mai mult timp în patul nou, citind sau desfășurând alte activități liniștitoare. Un alt truc este să aducem cu noi obiecte familiare, precum o pernă sau o pătură preferată, pentru a recrea un sentiment de familiaritate.

Pentru cei care se confruntă cu anxietate accentuată, Strauss recomandă o tehnică de vizualizare. Aceasta presupune să ne imaginăm într-un loc familiar și sigur, cum ar fi o plajă sau o potecă preferată în natură. În plus, putem repeta fraze pozitive pentru a reduce starea de hipervigilență, cum ar fi: „Să știi că ești în siguranță. Să știi că ești iubit. Să fii în pace”.

Ahmad Mayeli subliniază că „efectul primei nopți” nu este un motiv de îngrijorare.

„Este ușor să recuperezi o oră sau două de somn pierdut într-o noapte”, afirmă el. Totuși, dacă urmează un eveniment important, cum ar fi o întâlnire sau o prezentare, este recomandat să ajungeți cu o zi mai devreme pentru a oferi corpului timp să se acomodeze.

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