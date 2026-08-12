Regele Charles al III-lea: o excepție regală

În Regatul Unit, pașapoartele sunt emise oficial în numele monarhului. Prin urmare, actualul suveran, regele Charles al III-lea, nu are nevoie de unul.

„Solicitarea formală a secretarului de stat al Majestății Sale pentru trecerea liberă a titularului documentului” apare pe fiecare pașaport britanic, ceea ce face inutil ca monarhul să dețină unul. Această regulă nu se extinde însă la restul familiei regale.

Regina Camilla, prințul William sau Kate Middleton au nevoie de pașapoarte valide pentru călătorii internaționale, cel mai probabil de tip diplomatic.

Regula a fost valabilă și pentru regina Elisabeta a II-a, care nu a avut nici pașaport, nici permis de conducere, deși era cunoscută pentru plimbările prin Hyde Park și Windsor la volanul Land Rover-ului său. Potrivit sursei citate, de la încoronare, fostul monarh nu a mai avut nevoie de astfel de documente.

Împăratul și împărăteasa Japoniei: simboluri naționale

Pe lângă regele Charles, doar împăratul Naruhito al Japoniei și soția sa, împărăteasa Masako, beneficiază de această excepție. Potrivit unei directive din 10 mai 1971, emisă de Ministerul de Externe al Japoniei, „ar fi nepotrivit ca împăratul să dețină un pașaport obișnuit sau să treacă prin procedurile de imigrație ca un cetățean obișnuit”.

În schimb, la sosirea în alte țări, împăratul și împărăteasa prezintă un document oficial emis de guvernul japonez.

Această practică își are rădăcinile în Constituția Japoniei din 1947, care descrie împăratul ca „simbol al statului și al unității poporului”.

Deși nu deține putere politică și îndeplinește doar roluri simbolice, statutul său unic îl scutește de formalitățile birocratice obișnuite. Spre deosebire de alte monede naționale, portretul împăratului nu apare nici pe bancnotele sau monedele japoneze.

O lume de excepții rare

Cu o populație globală estimată la peste 8,3 miliarde de locuitori, conform datelor din 2026, majoritatea oamenilor au nevoie de pașaport pentru a călători. Deși unele țări permit intrarea pe baza unei cărți de identitate biometrice, aceste cazuri sunt limitate, iar durata șederii este de obicei restricționată.

Astfel, dacă nu sunteți regele Charles, împăratul Naruhito sau împărăteasa Masako, asigurați-vă că pașaportul dumneavoastră este valabil înainte de a planifica o călătorie în afara granițelor. Conform Zena, acest document este indispensabil pentru cei mai mulți dintre noi, indiferent de destinație.

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