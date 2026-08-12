Fără a contesta decizia judecătorilor constituționali, șeful statului invocă necesitatea unei reevaluări de fond a oportunității și eficienței soluțiilor legislative, dar și introducerea unor garanții suplimentare pentru protecția mediului.

Date tehnice și economice din 2021, folosite pentru decizii din 2026

Unul dintre principalele argumente invocate în cererea de reexaminare transmisă de Cotroceni se referă la fundamentarea învechită a actului normativ.

Administraţia Prezidenţială arată că argumentele inițiale ale legii s-au bazat, în principal, pe criza preţurilor la energie din anul 2021 şi pe concluziile unei comisii parlamentare de anchetă constituite în acel context.

Reexaminarea legii are loc însă în august 2026, iar datele tehnice, economice, energetice şi de mediu nu au fost actualizate corespunzător.

Preşedintele Nicuşor Dan atrage atenţia că existenţa unor aprobări emise înainte de anul 2007 nu demonstrează automat că aceste proiecte mai păstrează, după aproape două decenii, aceeaşi fezabilitate tehnică, utilitate energetică sau sustenabilitate economică.

În opinia Preşedinţiei, Parlamentul ar trebui să verifice din nou stadiul actual al lucrărilor, costurile reale de finalizare, durata estimată a execuţiei, capacitatea energetică ce poate fi pusă efectiv în funcţiune şi existenţa unor soluţii alternative mai puțin nocive pentru mediu.

Ce prevedea legea trimisă la promulgare

Actul normativ transmis Preşedinţiei pentru promulgare stabilea că autoritatea centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor poate dispune, la solicitarea beneficiarului, scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate.

Măsura viza în mod direct obiectivele de investiţii pentru amenajări hidroenergetice aprobate şi aflate în execuţie sau demarate înainte de 29 iunie 2007.

Totodată, actul normativ introducea excepţii de la aplicarea legislaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea naţională sau reacţia la situaţii de urgenţă.

Modificările vizau și capacităţile existente de producere sau transport al energiei electrice amplasate în arii protejate, supuse unor lucrări de mentenanţă, retehnologizare ori modernizare.

Administraţia Prezidenţială susţine însă că, în forma actuală, legea oferă garanţii procedurale mai reducede pentru scoaterea definitivă a unor suprafeţe din ariile protejate decât cele prevăzute în prezent pentru simple corectări tehnice ale limitelor acestora.

Riscul de suprapunere legislativă și noi litigii

Un alt punct critic semnalat de șeful statului este suprapunerea mai multor reglementări care vizează proiectele hidroenergetice şi obiectivele de interes public major.

În cererea de reexaminare sunt amintite Ordonanţa de urgenţă nr. 175/2022, actele normative privind securitatea naţională, legislaţia generală referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, dar şi noile dispoziţii europene şi naţionale privind zonele prioritare pentru biodiversitate.

Această suprapunere de regimuri juridice ar putea genera, avertizează Prezidenția, competenţe concurente între instituții, proceduri administrative dificil de corelat şi, în final, noi litigii în instanță care ar bloca din nou proiectele.

În acest context, preşedintele consideră necesară elaborarea unui cadru legislativ unitar, care să definească clar proiectele vizate, autorităţile competente şi garanţiile de mediu.

Clarificările tehnice cerute de Nicușor Dan

Pentru ca legea să fie aplicabilă fără echivoc, Administrația Prezidențială propune Parlamentului redefinirea și clarificarea mai multor noțiuni-cheie:

  • Definirea noțiunii de „beneficiar” și stabilirea unor criterii obiective pentru identificarea entităților care pot solicita modificarea limitelor unei arii protejate.
  • Excluderea explicită a siturilor Natura 2000, prin precizarea expresă că derogările nu se pot aplica suprafețelor din această categorie de protecție europeană.
  • Obligativitatea studiilor științifice și a avizelor de specialitate emise anterior oricărei decizii de modificare a limitelor ariilor protejate.
  • Clarificarea termenilor tehnici precum „mentenanţă”, „retehnologizare” şi „modernizare”, alături de criterii clare pentru diferenţierea lucrărilor cu impact redus de intervenţiile majore asupra instalaţiilor sau mediului.

Ce a stabilit Curtea Constituțională

Procesul legislativ reîncepe în Parlament după ce Curtea Constituţională a stabilit, prin Decizia nr. 735/2026, că legea respectă Constituţia în raport cu sesizarea analizată.

Judecătorii CCR au apreciat că prevederile referitoare la modificarea limitelor ariilor protejate vizează exclusiv ariile de interes naţional, nu şi siturile din reţeaua europeană Natura 2000, iar legislaţia europeană privind protecţia mediului rămâne aplicabilă de la caz la caz.

De asemenea, CCR a considerat că desemnarea anumitor proiecte prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) reprezintă o aplicare a atribuţiilor existente ale instituției, respingând totodată și criticile privind presupusa retroactivitate a legii sau nerespectarea principiului bicameralismului.

Cu toate acestea, decizia CCR confirmă doar constituționalitatea textului, fără a bloca dreptul constituțional al președintelui de a cere o nouă analiză privind oportunitatea și claritatea normelor adoptate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Adevarul.ro
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Financiarul.ro
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
ObservatorNews.ro
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
Mediafax.ro
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Redactia.ro
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online