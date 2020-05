De Alina Serea,

Ceapa verde este bogată în vitamine și minerale, tonifiantă și gustoasă în același timp. Este considerată una dintre bucuriile primăverii, însă este folosită crudă și în diverse rețete pe tot parcursul anului.

Ceapa verde – proprietăți și beneficii

Ceapa verde are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Îmbunătățește vederea

Ceapa verde conține carotenoide, inclusiv vitamina A, luteină și zeaxantină, elemente ce au un rol foarte important pentru a menține ochii sănătoșii.

Ceapa verde in dietă

Ceapa verde are un conținut scăzut de calorii, dar și un aport ridicat de nutrienți, motiv pentru care aceasta este indicată dietele de slăbit. Ceapa verde oferă, de asemenea, 10% din necesarul zilnic de fibre care ajută digestia și oefră sațietate.

Ajută la creșterea imunității

Printre multiplele beneficii aduse de consumul de ceapă verde se numără și acela că ajută la creșterea imunității.

Ceapa verde conține, de asemenea o cantitate importantă de vitamina C. Studiile au demonstrat că alimentele care conțin vitamina C, cum ar fi ceapa verde, pot îmbunătăți funcția imună și pot previni infecția. Un studiu publicat în revista Food Chemistry a izolat un compus specific găsit în ceapa verde și a arătat că acesta a contribuit la creșterea producției de anticorpi.

Sănătatea inimii

Ceapa verde conține o cantitate semnificativă de vitamina K, care poate proteja inima.Extractul de ceapă verde pare să diminueze semnificativ riscul pentru bolile cardiace, cum ar fi colesterolul total, trigliceridele și colesterolul LDL. Un studiu publicat în Journal of Cardiovascular Pharmacology, a arătat că tratarea șobolanilor cu extract de ceapă verde a determinat o îmbunătățire a fluxului sanguin.

Sănătatea oaselor

Cum aeapa verde conține vitaminele C și K, aceste două oferă beneficii pentru sănătatea oasoasă. Vitamina C ajută la sintetizarea colagenului care menține oasele puternice, în timp ce vitamina K ajută organismul să utilizeze calciul necesar pentru menținerea densității osoase.

Sănătatea și frumusețea pielii

Ceapa verde este ideală şi pentru cei care au afecţiuni dermatologice, ca urmare a efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf.

Valori nutriționale pentru 100 de grame de ceapă verde



Calorii 27

Carbohidraţi 5.74 g

Fibre 1.8 g

Fructoză 2.68 g

Glucide (total) 4.95 g

Glucoză 2.07 g

Lipide / Grăsimi 0.47 g

Proteine 0.97 g

Rețete cu ceapă verde

Ceapa verde este o legumă foarte îndrăgită și este folosită într-o multitudine de rețete. De la salate, la supe, la plăcinte și tocănițe, ceapa verde dă savoare mâncărurilor. Iată unele dintre cele mai apreciate rețete cu ceapă verde:

Supă cremă de ceapă verde

Supă cremă de ceapă verde

Ingrediente:

2 legături de ceapă verde

4-5 cartofi

20 g unt

1/2 litru apă

200 ml lapte

câteva fire de mărar

nucşoară

sare şi piper

Mod de preparare:

În oala de fiert supa se topeşte untul şi ceapa tăiată rondele. Se amestecă şi se lasă 10 minute să se înmoaie Se adaugă cartofii curăţaţi şi tăiaţi rondele foarte subţiri. Se lasă 2 minute să se călească uşor. Se adaugă sare, piper, nucşoară, lapte şi apă şi se lasă la fiert 30 de minute. Apoi, se mixează și se mănâncă imediat, caldă, cu mărar.

Mâncare de ceapă verde

Mâncare de ceapă verde

Ingrediente:

2 legături ceapă verde

1 legătură usturoi verde

2 roșii

2 lingurițe bulion

2 linguri de ulei

300ml apa

100ml vin roșu

1 linguriță sare

1 linguriță zahăr

mărar

pătrunjel

1 foaie de dafin

Mod de preparare:

Ceapa și usturoiul tăiat rondele se pun la călit în puțin ulei, apoi se adaugă roșiile tăiate felii subțiri, Se amestecă bine iar după încă 2 minute se pune pasta de tomate și restul ingredientelor: vin, apa, mărar, pătrunjel, dafin, zahăr și sare. Se fierbe înăbușit la foc moderat timp de 10 minute, până când compoziția scade și se formează un sos legat. Se servește mâncarea imediat cât este caldă simplă sau cu mămăligă.

Omletă cu ceapă verde

Omletă cu ceapă verde și roșii

Ingrediente:

4 ouă

o mână de brânză telemea rasă

1 ardei roșu

1 linguriță de ulei

Mod de preparare:

Omleta cu ceapă verde este un preparat delicios și este, de asemenea, o rețetă cu ceapă verde ce poate fi adaptată oricând după gusturi și ingredientele pe care le avem la îndemână.

Ceapa verde se toacă, la fel și ardeiul. Se pun 1 minut la călit în ulei, apoi se adaugă ouăle bătute în care s-a pus brânza rasă. Se lasă câte omleta cu ceapă verde câte 2 minute pe fiecare parte. Se poate servi simplă, cu salată verde sau roșii.

Salată de ceapă verde și ridichi

Salată cu ceapă verde și ridichi

Ingrediente:

1 legătură de ceapă verde

1 legătură de ridichi

1 legătură de mărar

1 salată verde

1 linguriță ulei

1 linguriță oțet de mere

mix de semințe – opțional

sare, piper

Mod de preparare:

Se spală foarte bine toate verdețurile și legumele. Se toacă toate și se pun într-un bol încăpător. Se adaugă uleiul, oțetul, semințele, sarea și piperul și se amestecă bine. Salata de ceapă verde cu ridichi este delicioasă și plină de vitamine.

Salată orientală cu ceapă verde

Salata orientală cu ceapă verde

Ingrediente:

500 g cartofi (fierți în coajă);

castraveţi;

2 ardei, unul roşu şi unul verde;

100 g măsline;

2-3 fire de ceapă verde;

2 ouă;

40 g muştar;

pătrunjel proaspăt;

100 ml ulei;

sare, piper.

Mod de preparare salată orientală cu ceapă verde:

Castraveții, ceapa, ardeii şi măslinele se tăie mărunt, la fel şi cartofi după ce au fiert și s-au răcit puțin. Pentru maioneză, un ou se fierbe şi altul se separă de albuş. Se combină cu muştarul şi uleiul. Se amestecă toate ingredientele într-un bol, se adaugă și sosul de maioneză făcut și se pune salata la rece pentru 30 de minute.

Plăcintă cu ceapă verde, brânză și mărar

Plăcintă ce ceapă verde

Ingrediente:

6 foi de plăcintă

500 g telemea

500 g brânză proaspăta de vaci

200 g smântână grasă

3 ouă

50 g unt moale

o legătură de ceapa verde

1 legătură mărar verde

1 ou pentru uns deasupra

Mod de preparare:

Se unge tava cu unt din abundență. Untul trebuie să fie moale. Se amestecă telemeaua răzuită cu brânză proaspătă și smântâna.

Se taie ceapă verde mărunt. Mărarul se taie mărunt. Se adaugă peste compoziția de brânză și ceapă, mărarul și ouăle. Se amestecă bine totul. .

Se ia o foaie și se pune o parte din umplutura, se întinde foarte bine, în strat subțire. Se pun câteva bucățele de unt ici și colo. Acesta se va topi și va frăgezi foile. Se rulează, se bagă capetele înăuntru ca să nu curgă umplutura, apoi se așază în tavă. La fel se face și cu celelalte foi.

Se unge plăcinta deaupra cu ou bătut cu sare . În felul acesta, plăcinta noastră va fi foarte moale și va avea un aspect rumen-auriu. Se bagă la cuptor încălzit la 180 de grade și se lasă aproximativ 30 de minute, până când plăcinta cu ceapă verde este rumenită pe deasupra.

Clătite cu ceapă verde

Clătite cu ceapă verde

Ingrediente:

3 ouă mari

1 ceașcă ulei

1 ceașcă apă minerală

1 cană lapte

200 g făină

300 g brânză de vaci

150 g brânză de oaie

sare

1 praf piper

2-3 legaturi ceapă

70 g unt topit

1 legatura mărar

1 legatura pătrunjel

Mod de preparare:

Se curăţă şi se spală ceapa bine, apoi se taie şi se pune să se călească într-o tigaie în puţin ulei, doar ca să se înmoaie, apoi se lasă să se răcească.

Într-un bol, se pune brânza de vaci şi brânza de oaie şi se amestecă bine, apoi se adaugă ouăle, verdeaţa tocată, ceapa călită, sare şi piper şi se amestecă bine, cu o lingură de lemn. Se pun ouăle într-un bol, se bat bine, se adaugă sare, puţin lapte, apa minerală, făina şi uleiul. Dacă aluatul de clătite e prea gros, se mai adaugă lapte şi apă minerală.

Aceste clătite cu ceapă verde și brânză se prăjesc puţin mai groase de data aceasta. Se tapetează o tavă cu unt şi se pune un strat de clătite, un strat de brânză cu verdeaţă călită, şi tot aşa până la ultimul strat. Se acoperă cu ultimul strat de clătite şi se bagă la cuptor pentru aproximativ 30 de minute.

Brioșe cu ceapă verde și brânză

Brioșe cu ceapă verde

Ingrediente:

2 ouă

250 g făină

150 g brânză cheddar

150 g șuncă

245 ml lapte

1 linguriță praf de copt

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Amestecă făina, brânza, șunca, sarea și piperul până când se omogenizează. Într-un bol separat, bate ouăle cu laptele. Fă o gaură în amestecul de mai sus și adaugă, treptat, ouăle bătute. Amestecă ușor până se combină. Într-o tavă de brioșe care nu lipește, adaugă cu lingura aluatul. Dă la cuptor 15-20 de minute. Se pot servi atât calde cât și reci.

Poftă bună!

