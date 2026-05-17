Potrivit unui prim bilanț, trei oameni au murit în urma prăbușirii unor drone, o echipă de muncitori și alte 17 persoane sunt rănite, iar mai multe case au fost distruse de resturi ale aparatelor de zbor doborâte.

Locuitorii din zonă au vorbit despre explozii și despre activitatea apărării antiaeriene ruse. De asemenea, explozii au fost raportate în localitățile Himki, Lobnia și Naro-Fominsk din apropierea Moscovei.

Pe rețelele sociale circulă imagini în care, potrivit afirmațiilor apărute online, mai multe drone de atac zboară sincron una lângă alta în direcția regiunii Moscova.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că, în decurs de o zi, ar fi fost doborâtă deja a 114-a dronă care se îndrepta spre Moscova.

Ce se cunoaște despre atacul dronelor asupra Moscovei și a regiunii Moscova:

O femeie a murit în urma prăbușirii unei drone într-o casă particulară din Himki, iar o altă persoană se află sub dărâmături;

Doi bărbați au murit în satul Pogorelki din Mîtișci în urma prăbușirii unor resturi de dronă într-o casă în construcție;

12 persoane au fost rănite în urma atacului dronelor asupra Moscovei;

O echipă de constructori a fost rănită la rafinăria de petrol din Moscova, iar trei case au fost deteriorate;

În ultimele 24 de ore, au fost doborâte peste 120 de drone care se îndreptau spre Moscova;

O casă a luat foc în urma prăbușirii unei drone în satul Subbotino din regiunea Moscova;

În Istra, o suburbie a Moscovei, o dronă a deteriorat o clădire rezidențială și șase case particulare, iar patru persoane rănite primesc asistență medicală;

În cartierul Putilkovo din Krasnogorsk, o dronă a lovit o clădire rezidențială, iar locuitorii nu au fost răniți.

