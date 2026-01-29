Drept urmare, partidul NEOS cere măsuri concrete și a demarat procedurile pentru retragerea cetățeniei sale austriece.

„Dacă îmi lipsește ceva din Europa, atunci este Franța, nu Austria. În Franța, oamenii erau umani, în Austria, ca niște hiene”, a declarat recent fosta ministră de externe a Austriei Karin Kneissl, într-un clip pe YouTube.

Cerere de retragere a cetățeniei, în pregătire

Aceasta nu a fost prima declarație critică a lui Kneissl la adresa fostei sale patrii. Însă acum, pentru numeroasele derapaje verbale ale fostei ministre, care trăiește în prezent în Rusia, ar putea exista consecințe concrete.

După cum au declarat reprezentanții NEOS, purtătorul de cuvânt al partidului pe teme europene, Dominik Oberhofer, pregătește, din punct de vedere juridic, o expunere amplă a situației de fapt, care urmează să fie depusă în curând și care ar putea duce la retragerea cetățeniei.

„Ca liberal, sunt profund convins că libertatea noastră de exprimare trebuie să poată suporta inclusiv derapajele fostei politiciene FPÖ și fostei ministre de externe FPÖ Karin Kneissl. Totuși, se pune întrebarea de ce Kneissl continuă să apară public ca «fostă ministră de externe a Austriei», în condițiile în care își disprețuiește și își urăște țara atât de evident”, a declarat liderul grupului parlamentar NEOS, Yannick Shetty.

El consideră că, în special, modelul ei bazat pe propagandă ar putea avea consecințe juridice asupra cetățeniei sale austriece.

„În slujba lui Putin – fie la Institutul Economic Rus, fie ca editorialistă pentru postul RT, interzis în Austria – Kneissl răspândește, în esență, un singur mesaj: Austria ar fi anticamera iadului, iar Rusia lui Putin grădina Edenului. Cine crede că aceste apariții sunt voluntare și motivate de pură iubire față de semeni crede și în Moș Gerilă”, a apreciat Yannick Shetty.

Este sau nu comportamentul ei suficient pentru retragerea cetățeniei

Situația juridică pare, în acest caz, destul de clară: dacă un cetățean austriac lucrează pentru un stat străin și, în acest context, aduce atingere reputației Austriei, autoritățile pot retrage cetățenia.

Având în vedere activitatea sa evidentă pentru diverse structuri de propagandă pro-Putin, experții consideră că există temeiul necesar pentru retragerea cetățeniei austriece.

Partidul NEOS cere o anchetă parlamentară privind Rusia

În plus, NEOS solicită de ani o clarificare parlamentară amplă a afacerilor legate de BVT (Oficiul Federal pentru Protecția Constituției și Antiterorism), în cadrul unei comisii parlamentare de anchetă privind influența Rusiei.

„Escapadele recente ale fostei ministre de externe FPÖ (Partidul Libertății din Austria), precum și procedurile penale aflate în curs împotriva presupusului spion rus Egisto Ott și a fostului secretar general Peterlik – care ar fi fost însărcinat, sub mandatul lui Kneissl, cu crearea unui serviciu secret propriu – fac ca această solicitare să fie mai relevantă ca niciodată”, a concluzionat Shetty.

