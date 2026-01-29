Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz G-Class și Audi SQ8, la prețuri sub piață

Fiscul din orașul polonez Chojnice a scos la vânzare o flotă de mașini de lux care aparțineau unei companii locale de construcții. Conform anunțului oficial de licitație, pe listă se află un Lamborghini Huracan, un Mercedes-Benz G500, un Audi SQ8, dar și o Dacia Duster.

Prețurile de pornire sunt, desigur, mai mici decât valoarea vehiculelor, iar persoanele interesate trebuie să plătească un avans și să se prezinte la Administrația Fiscală din Chojnice pe 18 februarie, la ora 11:00.

Vedeta licitației este, fără îndoială, Lamborghini Huracan, un supercar care impresionează atât prin design, cât și prin performanțe. Exemplarul oferit de fisc este fabricat în 2018 și, la ultima inspecție tehnică realizată în luna mai a anului trecut, avea un rulaj de puțin sub 49.000 de kilometri. Sub capotă se află un motor pe benzină V10, care, în funcție de versiune, dezvoltă între 580 și 640 de cai putere, în cazul variantei Performante. Mașina scoasă la vânzare este versiunea Spyder, cu plafon decapotabil.

Valoarea estimată a bolidului este de 1.425.000 de zloți (339.080 euro), iar prețul de pornire al licitației este de 1.069.750 de zloți (254.548 euro). Pentru a participa la licitație, este necesară plata unei garanții (wadium) în valoare de 142.500 de zloți (33.908 euro).

Mercedes-Benz G500, mai ieftin cu aproape 50.000 de euro

Al doilea vehicul scos la licitație este un Mercedes-Benz G500, celebrul G-Class, un model care și-a câștigat statutul de legendă în istoria auto și care, pentru mulți, reprezintă combinația ideală între prestigiu, lux și performanță, potrivit jurnaliștilor Interia.

Mașina este fabricată în 2015 și este echipată cu un motor pe benzină V8 biturbo, care dezvoltă 422 de cai putere. La ultima verificare tehnică, avea un rulaj de aproape 65.000 de kilometri.

Valoarea estimată a modelului G500 este de 840.000 de zloți (199.879 euro), iar prețul de pornire al licitației este de 630.000 de zloți (149.909 euro).

Garanția necesară pentru participare este de 84.000 de zloți (19.987 euro).

Audi SQ8, disponibil la licitația Fiscului din Chojnice

Audi SQ8 a debutat în vara anului 2019 ca versiune sport de top a SUV-ului coupe produs de constructorul german. Inițial, modelul era echipat cu un motor diesel V8 de 4,0 litri și 435 CP, ulterior înlocuit cu un propulsor pe benzină de 507 CP.

Fiscul din Chojnice scoate la licitație un model fabricat în 2020, care a parcurs peste 200.000 de kilometri. Mașini similare, cu același rulaj și din același an de fabricație, sunt evaluate la aproximativ 350.000 de zloți (83.282 euro) . Prețul de pornire al licitației este însă de 262.500 de zloți (62.462 euro), iar garanția necesară este de 35.000 de zloți (8.328 euro).

Aproape 9.000 de euro pentru un Duster diesel din 2019

Ultimul vehicul de pe listă este o Dacia Duster, SUV compact produs de marca românească din 2010 și devenit unul dintre cele mai populare modele din segmentul său în Europa.

Exemplarul scos la vânzare este fabricat în 2019 și este echipat cu un motor diesel de 1,5 litri, care dezvoltă 95 sau 115 cai putere, în funcție de versiune. La ultima inspecție tehnică, efectuată pe 16 ianuarie anul trecut, automobilul avea un rulaj de 161.910 kilometri.

Valoarea estimată a Dusterului este de 51.150 de zloți (12.171 euro), iar prețul de pornire al licitației este de 37.612,50 zloți (8.949 euro). Garanția necesară pentru participare este de 5.015 zloți (1.193 euro).

Cum se poate participa la licitația organizată de Fiscul polonez

Pentru a participa la licitație, este obligatorie plata garanției într-un cont bancar indicat de autorități. Plata trebuie să fie înregistrată cel târziu în ziua anterioară licitației, respectiv 17 februarie 2026. De asemenea, este posibilă plata fără numerar cu cel mult o oră înainte de începerea licitației.

Autoturismele pot fi inspectate după un contact prealabil cu un reprezentant al administrației fiscale. Vizionarea va avea loc în ziua licitației, între orele 9:00 și 9:30. Licitația tuturor vehiculelor este programată pentru data de 18 februarie, la ora 11:00, la sediul Administrației Fiscale din Chojnice.

De unde provin mașinile scoase la licitație de Fisc

Mașinile vândute de administrațiile fiscale provin, în principal, din executări silite, sechestru asigurător sau confiscări dispuse de instanțele de judecată.

Statul polonez nu desfășoară activități comerciale de vânzare a autoturismelor, astfel că licitațiile organizate de Fisc au ca scop recuperarea rapidă a creanțelor.

Anunțurile privind licitațiile sunt publicate oficial, iar la acestea poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile legale și achită garanția solicitată.

Anul trecut, un Lamborghini Huracan confiscat a fost scos la licitație de statul român pentru a treia oară. Pentru că nimeni nu a vrut să îl cumpere, dar și pentru că legislația prevede asta, prețul bolidului din anul 2018, cu numai 27.000 de kilometri la bord, a fost redus cu 50%.



