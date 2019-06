Cel mai spectaculos eveniment de fitness al verii va asteapta pe 22 iunie, la Bucuresti Mall – Vitan (PUBLICITATE)

2. Care sunt beneficiile unei practici constante a BODYCOMBAT?Este o clasa care implica tot corpul. Presupune un consum caloric ridicat, imbunatateste coordonarea si rezistenta la efort, contribuie la tonifierea musculara, si este extrem de potrivita pentru eliberatea stresului.

3. Esti cel mai popular si mai bine cotat instructor de BODYCOMBAT®, din Romania. Cum ai ajuns aici?

Mi-am luat licenta de predare in 2012. De atunci, am ales sa ma perfectionez continuu. Am facut cursul de Advance in Bodycombat, care m-a propulsat la nivelul urmator si, ulterior, am decis sa particip la concursul organizat de cei de la Les Mills Nordic – Superstar .

Anul trecut am fost selectata pentru Bootcamp-ul de traineri, si astfel am intrat in echipa Les Mills Nordic de Trainers BODYCOMBAT®.

Un drum lung. Dar a meritat fiecare pas.

4. La finalul saptamanii acesteia, pe 22 iunie, vei urca pe cea mai spectaculoasa scena de fitness a verii, pentru a incheia, chiar cu o clasa de BODYCOMBAT®, un maraton organizat de MUSIC & CYCLING™, in parteneriat cu Les Mills. Alaturi de tine, incepand cu ora 19:15, vor fi Hanna Lundh si Szymon Wesolowski, doua referinte internationale in materie de BODYCOMBAT®. Ce le promiteti participantilor? La ce trebuie sa se astepte?

Colegii mei, Hanna si Szymon, sunt traineri experimentati, foarte carismatici si extrem de profesionisti .

Le vom oferi participantilor o clasa cu foarte multa energie si cu distractie cat cuprinde. O clasa in care vom pune multa pasiune pentru ceea ce facem, iar asta se va vedea si se va transmite tuturor celor prezenti la eveniment.