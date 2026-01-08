Evaluarea a pus accent pe securitatea personală, accesul la servicii medicale, infrastructura urbană, mediul înconjurător și confortul vieții de zi cu zi pentru expatriați. Rezultatele confirmă reputația Europei ca destinație de top.

1. Berna, Elveția

Berna ocupă primul loc la nivel mondial în ceea ce privește calitatea vieții.

Capitala Elveției se remarcă prin siguranță excepțională, infrastructură bine întreținută și niveluri foarte scăzute de poluare.

Berna, Elveția, Foto: Profimedia

Transportul public eficient și accesul rapid la servicii medicale fac din Berna un oraș ideal pentru o viață calmă și organizată.

2. Copenhaga, Danemarca

Copenhaga se clasează pe locul al doilea datorită asistenței medicale de top, străzilor prietenoase cu bicicliștii și serviciilor sociale solide.

Danemarca este și cea mai curată țară. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Capitala Danemarcei oferă un excelent echilibru între viața profesională și cea personală, completat de stabilitate politică și aer curat.

De altfel, Copenhaga a fost aleasă drept cel mai bun oraș în care să trăiești.

3. Stavanger, Norvegia

Orașul norvegian Stavanger se află pe locul trei, impresionând prin rata scăzută a criminalității, serviciile medicale excelente și peisajele naturale spectaculoase.

Stavanger, Norvegia Foto: Profimedia

Este o alegere ideală pentru expații care doresc să îmbine oportunitățile profesionale cu un stil de viață activ, în aer liber.

4. Geneva, Elveția

Geneva rămâne un reper global pentru stabilitate politică și servicii publice de înaltă calitate.

Geneva, cel mai elegant oraș din Europa Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Găzduind numeroase organizații internaționale, orașul oferă un mediu sigur, multicultural și bine organizat, cu utilități fiabile și acces rapid la îngrijiri medicale.

5. Orașul Luxemburg, Luxemburg

Orașul Luxemburg este apreciat pentru siguranță, infrastructură modernă și caracter cosmopolit.

Luxemburg centru. Foto Denis Grigorescu

Deși relativ mic, oferă facilități internaționale, un mediu stabil și oportunități profesionale diverse, fiind extrem de atractiv pentru expatriați.

6. Haga, Olanda

Haga surprinde în clasament prin combinația dintre servicii civice eficiente, securitate ridicată și bogăție culturală.

Haga, Olanda Foto. Ioana Ion

Cunoscută pentru instanțele internaționale și ambasadele sale, Haga oferă transport fiabil, asistență medicală excelentă și un mediu sigur pentru viața de zi cu zi.

7. Viena, Austria

Viena continuă să fie unul dintre orașele preferate de angajații internaționali.

Palatul Hofburg din Viena – Foto: Profimedia

Se evidențiază prin rata scăzută a criminalității, infrastructură urbană solidă și o viață culturală vibrantă, oferind stabilitate și un nivel ridicat de confort.

8. München, Germania

München impresionează prin economia puternică, mediul curat și transportul public eficient.

Primăria din Munchen Foto: Ioana Ion

Orașul oferă servicii medicale excelente și numeroase opțiuni de recreere, fiind ideal atât pentru familii, cât și pentru profesioniști.

9. Dublin, Irlanda

Dublin intră în top 10 datorită dinamismului economic, siguranței și atmosferei sociale prietenoase.

Dublin, Irlanda. Foto: Shutterstock

Expații beneficiază de servicii în limba engleză, infrastructură fiabilă și acces facil la restul Europei.

10. Lisabona, Portugalia

Lisabona completează clasamentul prin clima plăcută, patrimoniul cultural bogat și un nivel bun al serviciilor publice.

Lisabona, Portugalia Foto: Shutterstock

Capitala Portugaliei oferă siguranță personală, asistență medicală adecvată și costuri mai accesibile comparativ cu alte orașe din Europa de Vest.

Ce au în comun aceste orașe

Conform ECA International, orașele de top se remarcă prin:

rate scăzute ale criminalității și stabilitate politică

infrastructură urbană de calitate

acces rapid la servicii medicale

poluare redusă și spații verzi

o viață culturală și socială activă

Europa ocupă 38 dintre primele 50 de poziții la nivel global, confirmându-și statutul de lider mondial în materie de siguranță și calitate a vieții.

Clasamentul ECA rămâne un reper esențial pentru oamenii și organizațiile care iau în calcul relocarea.

