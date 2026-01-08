Cuprins:
Evaluarea a pus accent pe securitatea personală, accesul la servicii medicale, infrastructura urbană, mediul înconjurător și confortul vieții de zi cu zi pentru expatriați. Rezultatele confirmă reputația Europei ca destinație de top.
1. Berna, Elveția
Berna ocupă primul loc la nivel mondial în ceea ce privește calitatea vieții.
Capitala Elveției se remarcă prin siguranță excepțională, infrastructură bine întreținută și niveluri foarte scăzute de poluare.
Transportul public eficient și accesul rapid la servicii medicale fac din Berna un oraș ideal pentru o viață calmă și organizată.
2. Copenhaga, Danemarca
Copenhaga se clasează pe locul al doilea datorită asistenței medicale de top, străzilor prietenoase cu bicicliștii și serviciilor sociale solide.
Capitala Danemarcei oferă un excelent echilibru între viața profesională și cea personală, completat de stabilitate politică și aer curat.
De altfel, Copenhaga a fost aleasă drept cel mai bun oraș în care să trăiești.
3. Stavanger, Norvegia
Orașul norvegian Stavanger se află pe locul trei, impresionând prin rata scăzută a criminalității, serviciile medicale excelente și peisajele naturale spectaculoase.
Este o alegere ideală pentru expații care doresc să îmbine oportunitățile profesionale cu un stil de viață activ, în aer liber.
4. Geneva, Elveția
Geneva rămâne un reper global pentru stabilitate politică și servicii publice de înaltă calitate.
Găzduind numeroase organizații internaționale, orașul oferă un mediu sigur, multicultural și bine organizat, cu utilități fiabile și acces rapid la îngrijiri medicale.
5. Orașul Luxemburg, Luxemburg
Orașul Luxemburg este apreciat pentru siguranță, infrastructură modernă și caracter cosmopolit.
Deși relativ mic, oferă facilități internaționale, un mediu stabil și oportunități profesionale diverse, fiind extrem de atractiv pentru expatriați.
6. Haga, Olanda
Haga surprinde în clasament prin combinația dintre servicii civice eficiente, securitate ridicată și bogăție culturală.
Cunoscută pentru instanțele internaționale și ambasadele sale, Haga oferă transport fiabil, asistență medicală excelentă și un mediu sigur pentru viața de zi cu zi.
7. Viena, Austria
Viena continuă să fie unul dintre orașele preferate de angajații internaționali.
Se evidențiază prin rata scăzută a criminalității, infrastructură urbană solidă și o viață culturală vibrantă, oferind stabilitate și un nivel ridicat de confort.
8. München, Germania
München impresionează prin economia puternică, mediul curat și transportul public eficient.
Orașul oferă servicii medicale excelente și numeroase opțiuni de recreere, fiind ideal atât pentru familii, cât și pentru profesioniști.
9. Dublin, Irlanda
Dublin intră în top 10 datorită dinamismului economic, siguranței și atmosferei sociale prietenoase.
Expații beneficiază de servicii în limba engleză, infrastructură fiabilă și acces facil la restul Europei.
10. Lisabona, Portugalia
Lisabona completează clasamentul prin clima plăcută, patrimoniul cultural bogat și un nivel bun al serviciilor publice.
Capitala Portugaliei oferă siguranță personală, asistență medicală adecvată și costuri mai accesibile comparativ cu alte orașe din Europa de Vest.
Ce au în comun aceste orașe
Conform ECA International, orașele de top se remarcă prin:
- rate scăzute ale criminalității și stabilitate politică
- infrastructură urbană de calitate
- acces rapid la servicii medicale
- poluare redusă și spații verzi
- o viață culturală și socială activă
Europa ocupă 38 dintre primele 50 de poziții la nivel global, confirmându-și statutul de lider mondial în materie de siguranță și calitate a vieții.
Clasamentul ECA rămâne un reper esențial pentru oamenii și organizațiile care iau în calcul relocarea.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.