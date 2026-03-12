Melbourne – orașul numărul 1 din lume

Pentru a marca 10 ani de cercetare asupra vieții urbane, publicația Time Out a intervievat peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe de pe glob. Sondajul a inclus criterii precum cultura, gastronomia, viața de noapte, spațiile verzi, accesibilitatea financiară și fericirea localnicilor.

De asemenea, au fost integrate opiniile a peste 100 de experți Time Out, fiind realizat un top al celor mai bune 50 de orașe din lume. Niciun oraș din România nu a fost inclus în acest top.

Clasamentul celebrează orașele care îmbină perfect viața urbană cu motivele care le fac atractive pentru vizitatori și locuitori deopotrivă. Iar orașul australian Melbourne, cunoscut și sub numele indigen Naarm, conduce acest top pentru anul 2026.

Acesta impresionează prin evenimente sportive de talie mondială, precum Australian Open (care a stabilit recorduri de participare în 2026), F1 Australian Grand Prix, AFL Grand Final și Boxing Day Test. Orașul excelează și în domeniul cultural, gastronomic și al divertismentului.

Într-un oraș plin de străzi animate, vizitatorii pot descoperi galerii neconvenționale, cinematografe indie sau baruri pe acoperiș. Melbourne se mândrește și cu o mulțime de clădiri de patrimoniu, grădini de clasă mondială și râul Yarra, important pentru comunitățile indigene locale.

Shanghai – al doilea cel mai bun oraș din lume

Shanghai, cel mai mare oraș din China și un centru important comercial în Asia, îmbină istoria și inovația într-un mod unic. Orașul este recunoscut pentru arhitectura sa, combinația de influențe chineze și coloniale, precum și pentru proiectele interdisciplinare.

În plus, Shanghai deține recordul pentru cel mai mare număr de cafenele din lume, unde fiecare colț de stradă oferă creații inovatoare.

Edinburgh ocupă ultima treaptă a podiumului

Edinburgh, capitala Scoției, este un amestec de istorie și modernitate. De la străzile pietruite și arhitectura elegantă de epocă georgiană până la parcurile înflorite și scenele culturale vibrante, Edinburgh oferă o experiență memorabilă. Orașul este ușor de explorat pe jos, fiind perfect pentru activități precum festivalurile artistice de vară.

Conform sondajului Time Out, Melbourne, Shanghai și Edinburgh au obținut punctaje excelente la capitolele cheie:

– Melbourne: 94% dintre localnici apreciază scena culinară, iar 77% recomandă viața de noapte;

– Shanghai: 88% consideră că este accesibil să iei masa la restaurant, iar 90% apreciază accesibilitatea cafelelor și cinematografelor;

– Edinburgh: orașul a primit scoruri maxime pentru spații verzi (91%) și cultură (90%).

Clasamentul complet al celor mai bune orașe din lume

Melbourne, Australia Shanghai, China Edinburgh, Scoția Londra, Regatul Unit New York , SUA Cape Town, Africa de Sud Mexico City, Mexic Bangkok, Thailanda Seul, Coreea de Sud Tokyo , Japonia Zurich, Elveția Rio de Janeiro, Brazilia Copenhaga, Danemarca São Paulo, Brazilia Hong Kong Cracovia, Polonia Porto, Portugalia Guadalajara, Mexic Madrid, Spania Valencia, Spania Sydney, Australia Paris, Franța Singapore Marrakech, Maroc Hanoi, Vietnam Bath, Regatul Unit Bilbao, Spania Berlin, Germania Adelaide, Australia Beijing, China Anvers, Belgia Chiang Mai, Thailanda Napoli, Italia Amsterdam, Olanda Medellín, Columbia Lima, Peru Vancouver, Canada Orașul Ho Și Min, Vietnam Osaka, Japonia Atena, Grecia Chicago, SUA Cairo, Egipt Buenos Aires, Argentina Viena , Austria Dublin, Irlanda San Francisco, SUA Lagos, Nigeria Auckland, Noua Zeelandă Lisabona, Portugalia Bogotá, Columbia.

