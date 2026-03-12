Melbourne – orașul numărul 1 din lume

Pentru a marca 10 ani de cercetare asupra vieții urbane, publicația Time Out a intervievat peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe de pe glob. Sondajul a inclus criterii precum cultura, gastronomia, viața de noapte, spațiile verzi, accesibilitatea financiară și fericirea localnicilor.

De asemenea, au fost integrate opiniile a peste 100 de experți Time Out, fiind realizat un top al celor mai bune 50 de orașe din lume. Niciun oraș din România nu a fost inclus în acest top.

Clasamentul celebrează orașele care îmbină perfect viața urbană cu motivele care le fac atractive pentru vizitatori și locuitori deopotrivă. Iar orașul australian Melbourne, cunoscut și sub numele indigen Naarm, conduce acest top pentru anul 2026.

Acesta impresionează prin evenimente sportive de talie mondială, precum Australian Open (care a stabilit recorduri de participare în 2026), F1 Australian Grand Prix, AFL Grand Final și Boxing Day Test. Orașul excelează și în domeniul cultural, gastronomic și al divertismentului.

Într-un oraș plin de străzi animate, vizitatorii pot descoperi galerii neconvenționale, cinematografe indie sau baruri pe acoperiș. Melbourne se mândrește și cu o mulțime de clădiri de patrimoniu, grădini de clasă mondială și râul Yarra, important pentru comunitățile indigene locale.

Shanghai – al doilea cel mai bun oraș din lume

Shanghai, cel mai mare oraș din China și un centru important comercial în Asia, îmbină istoria și inovația într-un mod unic. Orașul este recunoscut pentru arhitectura sa, combinația de influențe chineze și coloniale, precum și pentru proiectele interdisciplinare.

În plus, Shanghai deține recordul pentru cel mai mare număr de cafenele din lume, unde fiecare colț de stradă oferă creații inovatoare.

Edinburgh ocupă ultima treaptă a podiumului

Edinburgh, capitala Scoției, este un amestec de istorie și modernitate. De la străzile pietruite și arhitectura elegantă de epocă georgiană până la parcurile înflorite și scenele culturale vibrante, Edinburgh oferă o experiență memorabilă. Orașul este ușor de explorat pe jos, fiind perfect pentru activități precum festivalurile artistice de vară.

Conform sondajului Time Out, Melbourne, Shanghai și Edinburgh au obținut punctaje excelente la capitolele cheie:

– Melbourne: 94% dintre localnici apreciază scena culinară, iar 77% recomandă viața de noapte;

– Shanghai: 88% consideră că este accesibil să iei masa la restaurant, iar 90% apreciază accesibilitatea cafelelor și cinematografelor;

– Edinburgh: orașul a primit scoruri maxime pentru spații verzi (91%) și cultură (90%).

Clasamentul complet al celor mai bune orașe din lume

  1. Melbourne, Australia
  2. Shanghai, China
  3. Edinburgh, Scoția
  4. Londra, Regatul Unit
  5. New York , SUA
  6. Cape Town, Africa de Sud
  7. Mexico City, Mexic
  8. Bangkok, Thailanda
  9. Seul, Coreea de Sud
  10. Tokyo , Japonia
  11. Zurich, Elveția
  12. Rio de Janeiro, Brazilia
  13. Copenhaga, Danemarca
  14. São Paulo, Brazilia
  15. Hong Kong
  16. Cracovia, Polonia
  17. Porto, Portugalia
  18. Guadalajara, Mexic
  19. Madrid, Spania
  20. Valencia, Spania
  21. Sydney, Australia
  22. Paris, Franța
  23. Singapore
  24. Marrakech, Maroc
  25. Hanoi, Vietnam
  26. Bath, Regatul Unit
  27. Bilbao, Spania
  28. Berlin, Germania
  29. Adelaide, Australia
  30. Beijing, China
  31. Anvers, Belgia
  32. Chiang Mai, Thailanda
  33. Napoli, Italia
  34. Amsterdam, Olanda
  35. Medellín, Columbia
  36. Lima, Peru
  37. Vancouver, Canada
  38. Orașul Ho Și Min, Vietnam
  39. Osaka, Japonia
  40. Atena, Grecia
  41. Chicago, SUA
  42. Cairo, Egipt
  43. Buenos Aires, Argentina
  44. Viena , Austria
  45. Dublin, Irlanda
  46. San Francisco, SUA
  47. Lagos, Nigeria
  48. Auckland, Noua Zeelandă
  49. Lisabona, Portugalia
  50. Bogotá, Columbia.
