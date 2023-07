Despre premiile „The World’s 50 Best Restaurants”

Premiile „The World’s 50 Best Restaurants” sunt decernate începând din 2002 şi sunt stabilite de către 1.080 de experţi independenţi (chefi, proprietari de restaurante, jurnalişti specializaţi, etc.) care îşi evaluează experienţele pe care le-au avut în ultimele 18 luni. De asemenea, cei care fac parte din juriu nu pot vota pentru nici un restaurant în care au vreun interes economic.

Repartizaţi în 27 de regiuni de pe glob, fiecare având câte 40 de electori, experții votează pentru zece restaurante, între acestea regăsindu-se și cel puţin trei din afara regiunii lor. Așa cum s-a întâmplat și la ediția precedentă, în clasamentul din acest an nu figurează nici un restaurant rusesc în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

Ceremonia de decernare a premiilor organizate sub egida revistei „Restaurant”, care face parte din grupul de presă britanic William Reed, a avut loc la Valencia. În cele ce urmează îți prezentăm clasamentul „The World’s 50 Best Restaurants” valabil în 2023.

Citește și: 10 lucruri pe care nu trebuie să le faci niciodată într-un restaurant

Cele mai bune 50 de restaurante din lume în 2023

Recomandări Cu banii donați în calitate de cititori, în campania Libertatea, ați susținut și publicația care a realizat investigația despre azilele groazei. Cât s-a strâns

Locul 50 – The Chairman, Hong Kong

Chef-ul The Chairman, Kwok Keung Tung, prepară mâncăruri cantoneze contemporane noi din ingrediente chineze de sezon atent alese.

Locul 49 – Rosetta, Ciudad de Mexico

Restaurantul deținut de fosta studentă la literatură engleză Elena Reygadas s-a bazat inițial pe rețete italiene, însă ulterior s-a reorientat către bucătăria tradițională mexicană.

Locul 48 – La Grenouillère, La Madelaine-sous-Montreuil

„La Grenouillère” este un restaurant situat într-o veche fermă, iar bucătări lui chef Alexandre Gauthier este de tip locavore. Preparatele tradiționale se bazează pe tot ceea ce apare în gastronomia contemporană, inclusiv noi tehnici culinare.

Locul 47 – Mayta, Lima

Intrat în 2019 în topul celor mai bune restaurante din lume, Mayta se bazează pe un meniu alcătuit din 12 feluri de preparate tradiționale peruane, pregătite de chef Jaime Pesaque folosind ingrediente locale.

Locul 46 – Orfali Bros Bistro, Dubai

Trei chefi frați, imigranți sirieni, au creat o experiență culinară cu adevărat unică. Chef este cel mai mare dintre frați, Mohammad, care a luat ingrediente, tehnici, tradiții și influențe din întreaga lume și le folosește pentru a crea propria abordare a bucătăriei arabe.

Recomandări Experiența într-un azil de bătrâni din cel mai vechi spital al României. „E nevoie de voluntari”

Locul 45 – Nobelhart & Schmutzig

Autointitulat „cel mai politic restaurant din Germania”, Nobelhart & Schmutzig servește doar preparate din ingrediente provenite din regiunea Berlinului încă de la inaugurarea din 2015. Meniul include 10 feluri de mâncare și o asociere rafinată de vinuri.

Locul 44 – Le Bernardin, New York

Deschis la Paris acum 50 de ani de Gilbert și Maguy Le Coze, Le Bernardin s-a extins la New York în 1986. Aici este oferit meniul clasic cu 4 feluri de mâncare, împărțit în patru secțiuni: aproape crud, abia atins, ușor gătit și „la cerere”. Preparatele îmbină influențe franceze și globale, în special cele din Asia.

Locul 43 – Leo, Bogota

Restaurantul bucătarului local Leonor Espinosa folosește ingrediente columbiene puțin cunoscute, ca copoazu (un fel de cacao), arrechón (o băutură afrodisiacă) și bijao (o plantă similară bananelor), promovând totodată tradițiile gastronomice locale.

Locul 42 – Piazza Duomo, Alba – Italia

Bucătăria lui Enrico Crippa este o adevărată călătorie în spațiu și timp, condusă de gust, culoare, textură și aromă. Acesta îmbină ingrediente locale, influență subtilă franceză și noi tehnici pentru a prepara mâncăruri care sunt un tribut adus bucătăriei piemonteze.

Recomandări Băiatul președintelui PNL Gorj a câștigat contracte cu statul de 300 de milioane de lei cu firma înființată de tatăl lui. Cum ajung banii publici la familiile senatorilor

Locul 41 – Le Calandre, Rubano – Italia

Bucătăria propune arome, condimente și texturi deosebite, folosite cu măiestrie pentru a prepara mâncăruri tradiționale italiene. În 2003 localul a primit 3 stele Michelin, ceea ce a făcut din Massimiliano Alajmo cel mai tânăr chef din lume cu această recunoaștere.

Locul 40 – Tim Raue, Berlin

Restaurantul situat într-o clădire cu două etaje dintr-un cartier demodat și servește preparate asiatice reinterpretate, ca rață Peking, langustă cu wasabi, știucă sangohachi, carne de vită wagyu Gochujang cu ardei roșu și merluciu cu miso și mandarine.

39. The Jane, Antwerp

Situat pe locul unui fost spital militar din secolul al XIX-lea, The Jane este un adevărat templu al gastronomiei. Chef Nick Bril oferă zilnic un meniu bine echilibrat, compus în principal din pește și crustacee și folosește produse locale care reflectă rădăcinile sale din Zeeland și imprimă influențe franțuzești și asiatice.

38. The Clove Club, Londra

Aici sunt oferite de zece ani produse proaspete din Marea Britanie, reinventate în creații care pun în valoare arome naturale și se îmbină cu tradiția locală. Meniul de degustare de sezon include preparate moderne care fac trimitere la amintirile culinare ale chef-ului scoțian Isac McHale.

37. Sézanne, Tokyo

Situat la etajul 7 al Hotelului „Four Seasons” din cartierul Marunouchi, localul condus de chef Daniel Calvert oferă clienților de la pâine specială din porumb Hokkaido, uscată lent timp de o săptămână, până la selecția eclectică de șampanie și deserturi clasice.

36. Plénitude, Paris

Restaurantul de la primul etaj al hotelului „Cheval Blanc” are trei stele Michelin. Oferă 26 de locuri, mobilier exclusiv în alb și galben, prosoape brodate, argintărie de epocă și chelneri care te servesc purtând mănuși albe. Chef Arnaud Donckele mai deține un local de lux La Vague d’Or în Saint-Tropez, care are tot 3 stele Michelin.

35. Ikoyi, Londra

Amplasat pe renumita stradă The Strand, Ikoyi oferă un interior rafinat, cu pereți îmbrăcați în cupru, tavan cu o srtuctură metalică curbată, mobilier din stejar și podea din calcar. Chef Jeremy Chan folosește condimente și ierburi din Africa și Asia, proteine și produse din Marea Britanie.

34. Uliassi, Senigallia – Italia

Bazat pe o structură uimitoare din lemn alb, cu vedere la mare și o terasă de vară, localul aparține lui chef Mauro Uliassi și a surorii acestuia Catia. Bucătăria Uliassi pune la dispoziție preparate clasice și inovatoare, care se datorează unui efort creativ colectiv. Echipa se reunește în fiecare an, în lunile de iarnă, pentru a propune idei noi și interesante.

33. El Chato, Bogota

Bistroul columbian contemporan apare pentru prima dată în acest top și este condus de chef Álvaro Clavijo. Acesta aduce un omagiu producătorilor cu care colaborează și aplică tehnici globale pentru a pune în valoare ingredientele locale. Înainte de a deschide El Chato, în 2017, Clavijo a lucrat în restaurante renumite din Europa și din SUA.

32. Hiša Franko, Kobarid

Ana Roš a pus Slovenia pe harta gastronomică a lumii după ce a fost votată cel mai bun chef femeie din lume în 2017. Deși deține licență în diplomație internațională, Roš nu a urmat niciodată o carieră diplomatică, ci și-a urmat pasiunea de-o viață, gastronomia, care a adus-o în bucătăria restaurantului Hiša Franko.

31. Mugaritz, San Sebastian (Spania)

Chef Andoni Luis Aduriz oferă de puțină vreme un nou preparat care presupune ca cei care îl consumă să bea lapte de oaie dintr-o matriță în formă de sân. „Face to Face” („piele” comestibilă din psyllium și cidru) și „Memories of the Future” (pâine albă caramelizată cu melasă de fasole și Porto) sunt alte preparate ciudate.

30. Frantzén, Stockholm

Chef Björn Frantzén a deschis Frantzén Lindeberg în 2008, dar l-a închis în 2016 pentru relocare. A fost redeschis un an mai târziu, într-o clădire renovată din secolul al XIX-lea.

29. Boragó, Santiago de Chile

Chef Rodolfo Guzmán a învățat tehnici culinare noi în Europa, dar s-a stabilit în Santiago și a fondat Boragó, în 2006. Meniul „Endémica” conține preparate tradiționale chiliene precum friptură de roșii roz Maule cu struguri și fructe sălbatice sau miel din Patagonia cu smochine.

28. Kjolle, Lima

Kjolle este primul local al lui chef Pía León bazat pe produse peruane. Cel mai cunoscut fel de mâncare preparat de León este Many Tubers și constă din felii prăjite galbene și roșii de olluco, o rădăcină andină similară cu cartoful, cu o pastă cremoasă de oca (un tubercul de munte).

27. Florilège, Tokyo

Hiroyasu Kawate a lucrat 8 ani într-o bucătărie deschisă, dar acum se bazează pe un concept nou, care presupune interacțiunea față în față cu clienții pe tot parcursul mesei. El pune accentul pe hiper-sezonalitate și folosește ingrediente locale, dând bucătăriei o puternică notă japoneză.

26. Schloss Schauenstein, Fürstenau

Găzduit de un castel situat în vârful unui munte, localul deschis în 2003 ascunde nouă încăperi de tip boutique, iar meniul exclusivist îl transformă într-o experiență culinară deosebită. Chef Andreas Caminada mai deține localuri și în St Moritz, Bad Ragaz, Zurich și Bangkok.

25. Belcanto, Lisabona

Legendarul local din Lisabona și-a deschis porțile ca un club pentru bărbați în 1958, însă a fost reinventat de chef José Avillez, în 2012. Sub conducerea sa, restaurantul a progresat și a devenit cel mai bun din Portugalia, bazându-se pe bucătăria lusitană contemporană.

24. Septime, Paris

În acest bistro neo-industrial se servesc preparate franțuzești sezoniere, pregătite de Bertrand Grébaut. Clienții plătesc 85 de euro pentru cinci feluri de mâncare la prânz și 133 de euro pentru șapte feluri de mâncare la cină.

23. Kol, Londra

Santiago Lastra a deschis Kol la sfârșit de 2020 și prepară aici mâncare mexicană autentică folosind ingrediente predominant britanice. Singurele produse pe care le importă sunt adevăratele produse mexicane, și anume porumb, ciocolată și ardei iute.

22. Elkano, Getaria

Pedro Arregui și familia sa conduc cel mai prestigios grătar de fructe de mare din Țara Bascilor. Se spune că într-o zi un pescar i-a adus un calcan uriaș pe care l-a așezat pe două grătare deoarece nu încăpea pe unul și l-a prăjit întreg. Astfel, Elkano a stabilit noi standarde în materie de grătar.

21. Den, Tokyo

Chef Zaiyu Hasegawa are o abordare inovatoare a bucătăriei nipone, iar Den est popular în Japonia datorită atmosferei relaxate și primitoare pe care o oferă clienților. Preparatele lui Hasegawa sunt înrădăcinate în „kaiseki”, filosofia japoneză a mesei hiper-sezonieră, dar se inspiră din toate culturile.

20. Quique Dacosta, Dénia

Originar din Valencia, chef Quique Dacosta gătește cu precădere preparate din pește, fructe de mare și orez. În 2022, el a pornit într-o călătorie intitulată „For the Love of Art”, împărțită în 3 acte: unul dedicat zonei sale, unul mării, unul tradiției și ultimul „frumuseții dulci”.

19. Don Julio, Buenos Aires

Carnea de vită de aici provine de la vitele Aberdeen Angus și Hereford, crescute în zona rurală de lângă Buenos Aires. Aceasta este depozitată într-o cameră de maturare cu temperatură controlată pentru 21 de zile, iar apoi trece prin mâinile de aur ale lui chef Guido Tassi.

18. Steirereck, Viena

Clădirea originală a localului din Stadtpark datează din 1904, iar extensiile din sticlă ce se ridică în lunile de vară crează impresia de local în aer liber. Localul se menține de mulți ani în top în primul rând datorită viziunii și priceperii lui chef Heinz Reitbauer.

17. Gaggan Anand, Bangkok

Chef Gaggan Anand a urmat o carieră muzicală ca baterist într-o trupă înainte de a o începe pe cea culinară. A ocupat un post de stagiar în lanțul hotelier Taj Group, apoi a trecut la El Bulli, în Spania, iar această experiență i-a insuflat dragostea pentru gastronomie. În 2010 a deschis primul său restaurant din Bangkok, care a fost numit de 4 ori cel mai bun restaurant din Asia.

16. Reale, Castel di Sangro (Italia)

Aici sunt preparare feluri de mâncare denumite „Morcov”, „Dovlecel” și „Conopidă”, în funcție de anotimp. Reale acordă o atenție deosebită și pâinii, pe care chef Niko Romito a ridicat-o la rang de artă datorită unor studii despre fermentație, făinoase și compoziția moleculară a aluatului.

15. Le Du, Bangkok

Chef Thitid „Ton” Tassanakajohn a studiat și practicat gastronomia în SUA înainte de a se întoarce în țara sa natală, Thailanda. Numele „Le Du” însemnă anotimp în thailandeză și provine din proiectul de absolvire al Culinary Institute of America.

14. Odette, Singapore

Odette a fost fondat în 2015 de chef Julien Royer și reprezintă scrisoarea de dragoste gastronomică a acestuia către bunica sa, cea care l-a învățat tainele gastronomiei și i-a arătat cum să evidențieze ingredientele și să adauge acel „je ne sais quoi” preparatelor sale.

13. Pujol, Ciudad de Mexico

Chef Enrique Olvera a deschis localul în 2000 și realizează de atunci rețete inovatoare, bazate pe ingrediente indigene de înaltă calitate. Patru ani mai târziu, el a deschis primul său restaurant în New Yor, Cosme, urmat de alte 12. În plys, a publicat mai multe cărți de gastronomie.

12. A Casa do Porco, São Paulo

Localul condus de chef Jefferson și chef Janaina Rueda se bazează pe carnea de porc în toate formele sale. Acesta s-a adaptat la cerințele dietetice în schimbare și a introdus un meniu vegetarian la fel de bun ca originalul, cu opțiuni à la carte precum sushi de ciuperci.

11. Trèsind Studio, Dubai

În mai 2022, chef Himanshu Saini a inaugurat în mall-ul Nakheel din zona „The Palm” actualul Trèsind Studio, care a primit anul acesta titlul de cel mai bun restaurant din Orientul Mijlociu și Africa. Servirea este un spectacol de gheață carbonică, flăcări și veselă asortată cu preparatul.

10. Table by Bruno Verjus, Paris

Inaugurat în 2014 de chef Bruno Verjus, Table adoptă un concept de masă lungă care creează locuri private și o bucătărie deschisă. Poți urmări fiecare gest, fiecare plating și poți fi martor la modul în care Verjus gătește abalone, un tip de melc de mare, sau homarul.

9. Quintonil, Ciudad de Mexico

Botezat după o plantă folosită în unele preparate, Quintonil este locul unde chef Jorge Vallejo și soția sa, Alejandra, prepară mâncăruri bazate de ingrediente, arome și tehnici locale. Între acestea crab păianjen în mole verde cu lime kaffir și tostadas de porumb albastru, un sorbet de cactus sau coadă de bou în sos tradițional de recado negru.

8. Atomix, New York

Atomix are doar 14 locuri la tejghea, fiind situat la subsolul unei clădiri din cartierul Manhattan. Față de 2022, a urcat 25 de locuri și a fost desemnat „Best Restaurant in North America”. Chef Junghyun „JP” Park și soția sa, Ellia, sunt printre cei mai cunoscuți bucătari din generația lor.

7. Lido 84, Gardone Riviera

La Lido 84 se servește mâncare italiană prin excelență, însă folosind tehnici nemaivăzute. Restaurantul lui Riccardo și Giancarlo Camanini este situat într-o clădire veche de pe marginea lacului Garda pe care familia Camanini a cumpărat-o în 2013.

6. Maido, Lima

În japoneză, „maido” înseamnă „bun venit”, un salut pe care chef Mitsuharu „Micha” Tsumura îl lansează fiecărui client care trece pragul localului nipon cu iz peruan deschis în 2009. Tehnicile japoneze pe care Tsumura le-a deprins la Osaka sunt combinate cu ingrediente peruane.

5. Alchemist, Copenhaga

Localul lui Rasmus Munk este situat în Refshaleøen, o zonă izolată din capitala daneză. În spatele unor uși masive din bronz te așteaptă o experiență culinară holistică în mai multe „acte”, care te va purta prin diferite locații, tipuri de arte și meșteșuguri extraordinare.

4. Asador Etxebarri, Atxondo

Situat într-un sat liniștit din Țara Bascilor, între Bilbao și San Sebastian, localul este vizitat de gastronomi din toată lumea. Chef Victor Arguinzoniz transformă ingrediente banale, ca laptele și carnea de vită, în preparate cu totul speciale, gătite pe grătare concepute chiar de el.

3. Diverxo, Madrid

Bucătarul-șef Dabiz Muñoz Hedonist este creativ și imprevizibil, iar meniul conține 12 feluri de mâncare, începând cu tapas XO de caracatiță prăjită cu esență de jamon și terminând cu bomboane de mochi cu dulce de leche în stil thailandez și lime.

2. Disfrutar, Barcelona

După ce au lucrat la „El Bulli” din orașul Roses, Oriol Castro, Eduard Xatruch și Mateu Casañas au lansat Disfrutar în 2014 cu scopul de a crea preparate care să surprindă și să încânte în egală măsură. De când a pătruns în top 50, Disfrutar a urcat constant, până pe locul 2 în acest an.

1. Central, Lima

În 2008, Virgilio Martínez a deschis Central din dorința de a crea o experiență culinară rafinată, bazată pe ingrediente și tehnici de gătit peruane. Pía León s-a alăturat proiectului în 2009, iar apoi a devenit bucătar-șef și soția lui Martínez. Anul trecut, localul din Lima a ocupat locul 2, în urma lui „Geranium” din Copenhaga.

Foto:123rf.com

Citește și: Ce sunt stelele Michelin și cum se obțin

Playtech.ro Concurenta din emisiune care l-a cucerit pe Radu Vâlcan! Ar fi avut chiar şi o aventură. FOTO

Viva.ro Adevărul despre soțul Gabrielei Firea. Ce s-a aflat despre Florentin Pandele. Este primar în Voluntari de 23 de ani

PUBLICITATE 5 motive să nu ratezi Săptămâna AUDIT. Ce presupune și cei a de făcut

FANATIK.RO Plaja din Grecia iubită de mulți români care ascunde un pericol: „Mare atenție!”

Știrileprotv.ro „Parcă au fost chemați”. Familia care a murit zdrobită de tren mergea spre râul Siret, la picnic. Ce spun rudele

Observatornews.ro Vrea salariu de 4.000 de euro la finalul facultăţii. Unde plănuieşte să se angajeze Daria peste 3 ani

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro Horoscop Camelia Pătrășcanu. Marte este în Fecioară până la sfârșitul verii și aduce spor, bani și progres