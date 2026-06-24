De ce Grecia este o alegere bună pentru familiile cu copii

Grecia are aproximativ 6.000 de insule și insulițe, dintre care 227 sunt locuite, astfel că alegerea unei destinații potrivite pentru copii poate părea complicată. În mod tradițional, insulele sunt împărțite în mai multe grupuri, iar multe dintre cele importante au aeroport internațional sau legături cu feribotul.

Pentru familiile care călătoresc cu copii mici, o singură insulă poate fi o alegere mai bună decât un traseu cu mai multe opriri. Deși legăturile cu feribotul permit vizitarea mai multor destinații, drumurile dese, bagajele și orele de așteptare pot transforma vacanța într-un test de răbdare.

În schimb, o insulă aleasă bine poate oferi tot ce are nevoie o familie: plaje cu nisip, ape limpezi și puțin adânci, locuri de joacă, restaurante relaxate, mici excursii și atracții ușor de înțeles pentru copii.

Rodos, insula cu plaje, istorie și parc acvatic

Rodos este una dintre cele mai bune alegeri pentru familiile care vor o vacanță completă. Este cea mai mare insulă din Dodecanez și are atât stațiuni pe litoral, cât și locuri istorice, orașe vechi, ruine antice și excursii de o zi.

Plaja Pefkos este potrivită pentru familii datorită nisipului fin și apei puțin adânci. Pentru copii, asta înseamnă mai multă libertate la joacă, iar pentru părinți, mai puțin stres. Alte plaje care merită luate în calcul sunt Tsambika și Agios Pavlos.

Rodos, Grecia. Foto: Shutterstock

În apropiere se află Lindos, una dintre cele mai cunoscute zone ale insulei, unde poate fi vizitată Acropola. Tot aici sunt multe magazine și restaurante, astfel că o plimbare poate fi combinată ușor cu o masă sau cu o pauză la umbră.

Pentru o zi diferită de plajă, familiile pot merge în satul montan Asklepios, cunoscut pentru tavernele tradiționale și ruinele castelului. Pe lista atracțiilor potrivite pentru copii mai intră Valea Fluturilor, Castelul Monolithos, Izvoarele Kallithea și parcul acvatic Faliraki.

Un avantaj important al insulei Rodos este că oferă și variante pentru excursii de o zi spre insulele Symi sau Chalki, pentru familiile care vor să vadă mai mult fără să schimbe cazarea.

Naxos, insula liniștită unde nimic nu pare prea departe

Naxos este o alegere foarte bună pentru părinții care vor o insulă suficient de mare încât să aibă ce face, dar nu atât de aglomerată încât vacanța să devină obositoare. Este potrivită pentru familiile care caută un ritm mai calm, fără agitația din destinațiile foarte turistice.

Orașul Naxos este considerat unul dintre cele mai frumoase din insulele grecești și are un avantaj important pentru familii: nu are aceleași diferențe mari de nivel și multele trepte care pot face dificilă o vacanță cu copii mici, cum se întâmplă în alte insule.

Naxos, Grecia. Foto: Shutterstock

Atmosfera este mai relaxată, iar multe unități de cazare sunt afaceri de familie, nu resorturi uriașe. Pentru părinții care vor o vacanță mai simplă, mai caldă și mai puțin impersonală, acesta poate fi un mare avantaj.

Plajele din Naxos sunt potrivite pentru copii, cu ape puțin adânci, dar și cu variante pentru sporturi nautice, pentru copiii mai mari și adulți. Astfel, aceeași destinație poate funcționa și pentru familiile cu copii mici, și pentru cele cu adolescenți.

Unul dintre cele mai cunoscute locuri de pe insulă este Poarta lui Apollo, o ruină de marmură veche de aproximativ 2.500 de ani, unde turiștii merg mai ales la apus. Pentru familiile active, insula are și trasee de drumeție.

Thassos, insula verde la care se ajunge ușor cu feribotul

Thassos este una dintre cele mai iubite insule grecești de români, mai ales pentru că poate fi atinsă relativ ușor cu mașina și feribotul. Este cea mai nordică insulă a Greciei și una dintre cele mai verzi, fiind cunoscută și ca Insula de Smarald.

Accesul se face cu feribotul din Kavala sau Keramoti, ceea ce o face atractivă pentru familiile care preferă să plece cu mașina din România și să evite avionul.

Insula are plaje pentru toate gusturile, de la golfuri mai izolate până la zone stâncoase sau plaje cu nisip. Pentru familii, Golden Beach este una dintre cele mai potrivite alegeri. Plaja are nisip fin, se întinde pe aproximativ patru kilometri și are ape puțin adânci, ideale pentru copii.

Limenas, Thassos, Grecia. Foto: Shutterstock

Saliara Beach este o altă oprire spectaculoasă. Plaja este formată din mici fragmente de marmură provenite din exploatările din apropiere, iar apa limpede o face potrivită pentru snorkeling.

Pentru copiii mici, o experiență simpatică poate fi ferma de măgăruși din Skala Potamia, unde pot hrăni, peria și mângâia animalele. Pentru copiii mai mari, insula oferă și locuri cu istorie, precum amfiteatrul antic din Limenas sau vechea carieră de marmură din Aliki.

Familiile cu copii mici pot lua în calcul și zona Makryammos, unde există resorturi adaptate pentru cei mici, cu club pentru copii, mini-grădină zoologică, piscină dedicată și loc de joacă.

Mykonos, nu doar insula petrecerilor

Mykonos este cunoscută mai ales pentru viața de noapte, dar insula are și o parte potrivită pentru familii. Nu este neapărat prima alegere pentru părinții care caută liniște deplină, însă poate funcționa bine pentru câteva zile într-o vacanță mai amplă în Grecia.

Plajele Platys Gialos și Ornos sunt recomandate familiilor datorită apelor mai liniștite și activităților nautice. Pentru copii, plaja și plimbările prin orașele cu case albe pot fi suficiente, iar pentru adulți, insula oferă restaurante, cafenele și peisaje foarte fotografiate.

Mykonos, Grecia. Foto: Shutterstock

În orașul vechi, turiștii pot vedea morile de vânt și pelicanii, două dintre imaginile emblematice ale insulei. Pentru familiile care caută cazare, există numeroase vile adaptate pentru copii, o variantă mai comodă decât hotelurile aglomerate.

Mykonos nu trebuie tratată neapărat ca destinație de stat două săptămâni cu copiii, ci mai degrabă ca o oprire de câteva zile, dacă traseul și bugetul permit.

Hydra, insula fără mașini unde copiii se pot bucura de alt ritm

Hydra este una dintre cele mai speciale insule grecești pentru familii. Se află aproape de Peloponez și are o atmosferă diferită de insulele mari și aglomerate. Aici, transportul nu se face cu mașini, ci cu măgăruși, ceea ce poate fi o experiență memorabilă pentru copii.

Insula are priveliști frumoase spre mare, plaje potrivite pentru înot și ape calme. Din port, turiștii pot lua bărci spre diferite plaje sau taverne, fără să fie nevoie de drumuri lungi cu mașina.

Hydra, Grecia. Foto: Shutterstock

Hydra este plină de cafenele și taverne rustice, unde se servesc preparate grecești tradiționale, făcute cu ingrediente locale. Atmosfera este relaxată, iar pisicile prezente peste tot pot deveni rapid una dintre atracțiile preferate ale copiilor. Pe insulă se poate ajunge cu feribotul din Ermioni sau din portul Pireu, lângă Atena.

Când este cel mai bine să mergi în Grecia cu copiii

Pentru familii, cea mai bună perioadă pentru o vacanță în Grecia este, de regulă, de la finalul lunii mai până la începutul lunii septembrie. Totuși, lunile iulie și august pot fi foarte aglomerate și mai scumpe, mai ales în insulele populare. Iunie și septembrie sunt adesea variante mai bune pentru părinții care vor temperaturi potrivite, mare bună de baie și mai puțină aglomerație. În aceste luni, vacanța poate fi mai ușor de gestionat, mai ales cu copii mici.

Cele mai bune insule din Grecia pentru vacanțe cu copiii sunt plaje cu apă mică, multă distracție și peisaje de vis. Foto: Shutterstock

Grecia poate fi vizitată tot anul, însă pentru o vacanță de familie la mare contează mult vremea, temperatura apei, deschiderea restaurantelor și numărul de turiști. De aceea, alegerea perioadei poate fi la fel de importantă ca alegerea insulei.

Pentru familiile din România, Thassos poate fi o soluție comodă dacă plecarea se face cu mașina, Rodos oferă cel mai bun amestec de plaje, istorie și distracție, Naxos este potrivită pentru liniște și plaje prietenoase, Hydra pentru o vacanță fără mașini, iar Mykonos pentru câteva zile într-un traseu mai larg.

În final, cea mai bună insulă nu este neapărat cea mai celebră, ci cea în care copiii se pot juca în siguranță, iar părinții pot simți că nu aleargă dintr-un loc în altul, ci chiar se odihnesc.

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