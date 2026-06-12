Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun călătorii este: „Cum să mă pregătesc financiar și câți euro să iau cu mine?”.

Factori care influențează costul vacanței

Potrivit unei analize realizate de portalul economic Forsal.pl, costurile totale ale unei vacanțe sunt determinate de trei factori principali: locația, sezonul și stilul de călătorie.

Insulele precum Santorini și Mykonos sunt considerabil mai scumpe decât regiunile continentale sau cele mai puțin cunoscute. De asemenea, lunile de vârf ale sezonului, iulie și august, aduc o creștere majoră a tarifelor.

În schimb, vacanțele planificate în extrasezon sunt mult mai accesibile. Alegerea între un apartament modest și un hotel de cinci stele cu servicii all-inclusive creează, de asemenea, diferențe semnificative în buget.

Cât costă o săptămână în Grecia?

Dacă luăm în calcul cheltuielile medii, o vacanță de șapte zile în Grecia arată astfel:

Pentru o persoană: între 700 și 1.150 de euro pentru cheltuielile de bază.

între 700 și 1.150 de euro pentru cheltuielile de bază. Pentru cupluri: bugetul necesar variază între 1.400 și 2.100 de euro.

bugetul necesar variază între 1.400 și 2.100 de euro. Pentru familii de patru persoane (doi adulți și doi copii): între 2.800 și 4.200 de euro.

Deși un pachet all-inclusive oferă o predictibilitate mai mare a costurilor, specialiștii din turism, citați de Blic, recomandă să aveți la dispoziție între 200 și 350 de euro suplimentari de persoană pentru excursii, suveniruri și bacșișuri.

Planificare independentă și cheltuieli suplimentare

Pentru cei care preferă să își organizeze vacanța pe cont propriu, costurile pot varia. În primul rând, trebuie luate în calcul biletele de avion sau cheltuielile de transport cu mașina personală. Prețurile pentru cazare pornesc de la aproximativ 50 de euro pe noapte.

În ceea ce privește bugetul pentru hrană și transport local, se recomandă alocarea a 400-600 de euro de persoană pentru o săptămână. Totuși, cei care își doresc mese în restaurante mai scumpe ar trebui să se pregătească pentru un buget de până la 800 de euro.

Sfaturi utile: numerar și economii

Deși cardurile bancare sunt ideale pentru plățile în hoteluri și supermarketuri mari, în Grecia este esențial să aveți cash. Numerarul este necesar pentru piețele locale, tavernele de familie și închirierea șezlongurilor pe anumite plaje.

Pentru a economisi bani și a evita cheltuielile ascunse, experții economici sugerează următoarele:

Rezervări timpurii: biletele și cazarea rezervate cu luni înainte sunt considerabil mai ieftine.

biletele și cazarea rezervate cu luni înainte sunt considerabil mai ieftine. Explorarea locală: alegeți tavernele tradiționale din zonele mai puțin turistice și utilizați transportul public în locul taxiurilor.

alegeți tavernele tradiționale din zonele mai puțin turistice și utilizați transportul public în locul taxiurilor. Supermarketuri: cumpărați apă și produse de bază din magazine mari, evitând prețurile ridicate de pe plajă.

Un alt sfat important este să nu plecați fără asigurare de sănătate, pentru a evita costurile mari ale eventualelor tratamente medicale.

Totodată, verificați comisioanele bancare pentru retragerea numerarului din străinătate și păstrați o rezervă de 10-15% din buget pentru situații neprevăzute. Astfel, veți avea garanția unui sejur liniștit și fără griji.

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