Topul destinațiilor de vacanță unde românii își consumă bugetele. Strategia prin care poți economisi bani

Turiștii români continuă să își planifice vacanțele din timp și manifestă un interes tot mai mare pentru destinațiile insulare, dar și pentru zborurile directe către zone turistice consacrate.

Totodată se observă o creștere constantă a cererii din aeroporturile regionale, pe fondul dorinței pasagerilor de a evita deplasările către marile huburi aeroportuare.

„Datele din acest sezon confirmă o transformare importantă a pieței de turism din România. Românii caută tot mai mult zboruri directe, conexiuni simple și posibilitatea de a pleca în vacanță din aeroportul cel mai apropiat de casă”, a declarat Diana Dima, reprezentanta companiei aeriene AnimaWings.

Creta, Rodos și Zakynthos, în topul preferințelor

Analiza companiei arată că cele mai multe rezervări pentru sezonul estival 2026 au fost înregistrate către insulele grecești Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia.

Aceste destinații continuă să atragă turiști prin combinația dintre plajele apreciate, infrastructura turistică dezvoltată și accesul facil prin zboruri directe.

Aeroporturile devin pline până la refuz în sezonul estival. Foto: magnific.com

În același timp, Salonicul se numără printre destinațiile cu cea mai rapidă creștere, pe fondul interesului pentru nordul Greciei și pentru stațiunile din Riviera Olimpului și Halkidiki.

După Grecia, cele mai bune evoluții sunt înregistrate de Sardinia, prin aeroportul Olbia, și de Mallorca, destinații care atrag tot mai mulți turiști interesați de experiențe premium și vacanțe în zone exclusiviste.

Aeroporturile regionale câștigă importanță

Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara și Iașiul rămân principalele puncte de plecare pentru vacanțele de vară în 2026.

Totuși, compania remarcă, în urma studiului de piață efectuat, o creștere susținută a cererii din aeroporturile regionale, în special din Sibiu, Brașov, Craiova și Suceava.

Printre rutele cu rezultate foarte bune se numără Sardinia din Cluj-Napoca și Timișoara, Salonic din Cluj-Napoca și Iași, Kefalonia din Timișoara, Mallorca din Iași și Creta din Sibiu și Suceava.

Cele mai multe rezervări au fost realizate în cadrul campaniilor Early Booking, însă operatorul aerian observă și un nou val de achiziții în lunile mai și iunie, un comportament similar celui din anii anteriori.

Cum arată preferințele românilor pentru vacanțe

Potrivit datelor companiei, valoarea medie a unui bilet de avion cumpărat din timp pentru destinațiile de vacanță se situează între 150 și 220 de euro de persoană, dus-întors.

În cazul rezervărilor last minute, costul mediu urcă la aproximativ 250 de euro.

Sejurul de șapte nopți rămâne opțiunea dominantă în rândul turiștilor români. În același timp, se observă o creștere a interesului pentru vacanțele de 10 și 14 nopți, în special pentru destinații insulare precum Creta, Rodos și Zakynthos.

Majoritatea rezervărilor sunt realizate pentru două persoane, însă familiile cu trei și patru membri reprezintă un segment aflat în expansiune.

De asemenea, grupurile de prieteni aleg tot mai frecvent destinații precum Sardinia, Ibiza și Mallorca.

Topul aeroporturilor după numărul de pasageri

Atlanta rămâne cel mai aglomerat aeroport din lume după numărul total de pasageri, poziție pe care o ocupă de decenii. În timp de Dubaiul este lider mondial la traficul internațional, deoarece aproape toți pasagerii săi sunt pe rute externe.

Aeroporturile chineze au urcat puternic în clasament odată cu revenirea completă a traficului aerian internațional. Iar dacă vorbim de Europa, Heathrow și Istanbul sunt cel mai bine clasate aeroporturi în topul global.

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