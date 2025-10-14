Experții în horticultură recomandă soiurile cu frunze libere, care permit tăierea periodică a frunzelor și recoltarea constantă, spre deosebire de salata care formează căpățâni compacte. Printre cele mai apreciate se numără:

Black Seeded Simpson – un soi clasic, cu frunze ondulate și verzi, rezistent pe tot parcursul sezonului. Este potrivit pentru semănături succesive, oferind recolte chiar și pe timpul iernilor blânde, dacă este protejat corespunzător.

– un soi clasic, cu frunze ondulate și verzi, rezistent pe tot parcursul sezonului. Este potrivit pentru semănături succesive, oferind recolte chiar și pe timpul iernilor blânde, dacă este protejat corespunzător. Sierra Batavian – salată cu frunze groase, suculente, care se dezvoltă lent, dar oferă o textură crocantă și un gust ușor dulce. Frunzele se păstrează bine și în frigider după recoltare.

– salată cu frunze groase, suculente, care se dezvoltă lent, dar oferă o textură crocantă și un gust ușor dulce. Frunzele se păstrează bine și în frigider după recoltare. Slobolt – ideal pentru zonele mai calde și pentru seră, acest soi se înmugurește lent și rămâne neamar, permițând recoltarea frunzelor pe tot parcursul verii.

– ideal pentru zonele mai calde și pentru seră, acest soi se înmugurește lent și rămâne neamar, permițând recoltarea frunzelor pe tot parcursul verii. New Red Fire – oferă un plus de culoare salatelor, cu frunze verzi la bază și roșu intens la margini. Poate fi semănată succesiv, oferind recolte constante până toamna.

– oferă un plus de culoare salatelor, cu frunze verzi la bază și roșu intens la margini. Poate fi semănată succesiv, oferind recolte constante până toamna. Salad Bowl – un soi foarte fiabil, potrivit și pentru începători. Se poate cultiva pe tot parcursul anului, are creștere rapidă și frunze perfecte pentru salate sau sandvișuri.

Sfaturi pentru cultivare

Pentru recolte constante, grădinarii recomandă semănatul succesiv la intervale regulate, recoltarea frunzelor exterioare și asigurarea unui mediu potrivit pentru fiecare sezon. De asemenea, salata verde poate fi cultivată atât în interior, cât și în exterior, fără a necesita mult spațiu.

Aceste soiuri oferă nu doar productivitate, ci și diversitate în culoare, gust și textură, fiind ideale pentru cei care doresc legume proaspete, gustoase și sănătoase, direct din grădina sau balconul propriu.

Salata verde este plină de vitamine și nutrienți și este consumată atât crudă, asezonată după gust, cât și în anumite preparate culinare gătite. Având numeroase beneficii pentru sănătate, salata verde este considerată un superaliment, fiind consumată din cele mai vechi timpuri.



