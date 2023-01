În schimb, există și turiști pentru care cumpărăturile și turismul reprezintă combinația ideală. Indiferent de destinația aleasă, aceștia alocă o mare parte din timp shopping-ului, fie că este vorba despre simple suveniruri sau produse tradiționale locale ori despre obiecte de lux.

Shopping-ul, componentă esențială a turismului

În marile metropole ale lumii există zone dedicate de shopping presărate cu zeci de magazine, care mai de care mai mari, mai scumpe și în permanență ticsite de turiști.

Unele destinații adoptă politici care au rolul de a îmbunătăți experiența de cumpărături a turiștilor, în timp ce altele au creat produse turistice specifice de shop­ping sau au încheiat diverse parteneriate cu unele dintre cele mai importante lanțuri de magazine retail de pe mapamond.

Shopping-ul a devenit o componentă importantă a lanțului turistic global și pentru unii este un factor determinant în alegerea destinației de călătorie și chiar principalul motiv pentru a pleca în vacanță.

În cele ce urmează îți vom prezenta o listă cu cele mai mari și mai scumpe magazine care există la ora actuală în lume.

KaDeWe – Berlin (Germania)

Denumirea completă a celui mai cunoscut magazin din Germania este „Kaufhaus des Westens”, care se traduce prin „Magazinul din vest”. Inaugurat în anul 1907, KaDeWe este și astăzi cel mai mare magazin din Europa cu o suprafață comercială de 645.834 m2, în timp ce zilnic îi trec pragul aproximativ 180.000 de clienți, scrie BusinessInsider.com. Clădirea istorică a fost proiectată de arhitectul german Emil Schaudt, iar o mare parte a fost distrusă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, după ce un avion bombardier american doborât de armata germană s-a prăbușit peste aceasta. Magazinul a fost redeschis în etape, între 1950 și 1956.

GUM – Moscova (Rusia)

Construit din ordinul împărătesei Ecaterina a II-a a Rusiei, magazinul este situat în celebra Piață Roșie din Moscova, fiind un „must-see” pentru turiștii care vizitează capitala rusă. A fost construit în 1890, pe locul unde până atunci funcționase un târg unde comercianții își vindeau mărfurile. Proiectat de un arhitect italian neoclasic, magazinul este recunoscut pentru mărfurile foarte scumpe pe care le comercializează. GUM este acronimul pentru Главный универсальный магазин (n.n. – se pronunță glavnîi universalnîi magazin) și se traduce prin „Marele Magazin Universal”. Clădirea are un luminator uimitor din sticlă, care se întinde pe trei niveluri, în timp ce acoperișul este realizat din 20.000 de panouri de sticlă, iar fațada are o lungime de aproape 244 de metri.

ZEN – Bangkok (Thailanda)

Magazinul ZEN este situat în incinta centrului comercial Central World Plaza din Bangkok, care se întinde pe o suprafață totală de 50.000 m2. Acesta cuprinde zeci de restaurante și magazine pe cele șapte etaje de la peste 3.000 de branduri din toată lumea și oferă și o serie de servicii speciale. ZEN și marile magazine japoneze Isetan și-au tăiat partea leului în acest uriaș mall, ocupând cele mai mari spații comerciale. ZEN se distinge de restul magazinelor prin mobilierul modern și fundalul cool pop-grafic al panourilor tapetate, mai notează sursa citată.

Galleria Vittorio Emmanuele – Milano (Italia)

Galleria Vittorio Emmanuele din Milano este considerat a fi primul mall din lume, fiind inaugurat în 1877. Este vorba despre o zonă comercială de formă octogonală, care se întinde pe mai multe străzi acoperite de o cupolă imensă din sticlă și fier. Zona abundă în magazine de la cele mai mari case de modă, precum și restaurante de lux, fiind o adevărată atracție turistică. Mai este cunoscut și sub numele de „Il salotto di Milano” (Salonul din Milano) și leagă Piața Domului de Piața di Marino. Vizitatorii au parte de o plimbare pitorească pe noua pasarelă de pe acoperiș, care oferă priveliști uimitoare ale orașului.

Galeriile Lafayette – Paris (Franța)

Situate pe celebrul Boulevard Haussmann din Paris, Galeriile Lafayette nu trebuie să lipsească de pe lista cu obiectivele de vizitat a niciunui turist, combinând două mari pasiuni: cultura și cumpărăturile. Acest reper emblematic pentru capiata franceză a fost inaugurat în 1895, iar principala atracție o reprezintă uriașa cupolă cu vitralii. Clădirea are 10 etaje și găzduiește 280 de magazine și 19 restaurante, în timp ce scările au fost proiectate în stil Art Nouveau. Nu trebuie să ratezi prezentările de modă care au loc săptămânal la Galeriile Lafayette.

Shinsegae – Busan (Coreea de Sud)

Magazinul situat în orașul sud-coreean Busan este oficial cel mai mare din lume şi are o istorie ce datează din 1930. Shinsegae sau „Lumea Nouă”, are două clădiri și o suprafață totală de 5.487.595 m2 și face parte dintr-un complex uriaș care mai cuprinde zeci de magazine de lux, un patinoar, un teren de golf „indoor”, un uriaș centru spa și o grădină pe acoperiș. Este, de asemenea, incredibil de luxos.

Harrods – Londra (Anglia)

Acesta este, probabil, cel mai faimos magazin din lume, fiind un obiectiv turistic care nu trebuie ratat de cei care călătoresc la Londra, chiar și pentru a lua doar o gustare la celebra sa sală de mâncare sau la unul dintre cele 27 de restaurante. Odinioară, mai exact la începutul anilor 1830, Harrods a fost un modest magazin alimentar. În prezent, are peste 5.000 de angajați răspândiți în cele 330 de departamente. Interioarele opulente fac din acest magazin o destinație de reținut. Motto-ul latin al celebrului magazin londonez este „Omnia Omnibus Ubique”, care în traducere înseamnă „Totul, peste tot, pentru oameni”.

Isetan – Tokyo (Japonia)

Dacă ești un iubitor de modă și se întâmplă să vizitezi Tokyo, atunci nu trebuie să ratezi magazinul Isetan, considerat a fi cel mai la modă magazin universal din această țară. Moda de ultimă generație este normală în acest oraș avangardist așa că turiștii nu vor fi surprinși să vadă câteva modele destul de ciudate expuse într-unul dintre cele mai la modă magazine, de la bentițe sub formă de urechi de pisică, până la dresuri cu tatuaje false. Un întreg etaj este dedicat designerilor japonezi, care sunt faimoși deoarece oferă ceva nou clienților în mod regulat. Clienții pot lua o pauză de la cumpărături și să ia masa la unul dintre numeroasele restaurante situate în grădina de pe acoperișul magazinului.

Bergdorf Goodman – New York (SUA)

Situat pe „Fifth Avenue”, chiar în inima Manhattan-ului, Bergdorf Goodman este un magazin super luxos, un pilon în metropola americană. Fondat în 1899 ca un mic atelier de croitorie, Bergdorf Goodman a fost mutat în 1928 în conacul Vanderbilt, care și astăzi este casa lui. Magazinul are opt etaje unde se pot găsi haine de la aproape toți designerii celebri la care te poți gândi și alte mărfuri de lux, precum și un restaurant și o cafenea. De asemenea, clienții își pot lua o pauză de la shopping admirând priveliștea asupra celebrului Central Park.

Selfridges – Londra (Anglia)

În mod ironic, acest magazin „foarte britanic” cum îi spun englezii a fost fondat în 1909 de un anume Harry Selfridge, un american originar din statul Wisconsin, care a proiectat maiestuoasa clădire pe un colț pustiu pe atunci al străzii Oxford. Magazinul este cunoscut pentru spectacolele sale de teatru, vitrinele artistice, precum și pentru dragostea pentru inovație. Odată a găzduit cel mai mare magazin de cărți din lume, însă în prezent este casa celui mai mare departament de frumusețe din Europa. De asemenea, a fost primul magazin unde se vindeau chilipiruri la subsol.

Takashimaya – Kyoto (Japonia)

Acest magazin nipon a fost dat în folosință la Kyoto în anul 1831 sub forma unui simplu magazin unde se vindeau kimono-uri (n.n. – costumul național al Japoniei). Takashimaya este un magazin de modă foarte apreciat în Japonia și găzduiește pe cele opt etaje ale sale zeci de branduri locale și internaționale de modă, accesorii, articole de călătorie și de frumusețe, precum și multe cafenele și restaurante. Interesant este faptul că noile mărci și modele de haine sunt lansate prima dată aici înainte ca ele să apară în altă parte în lume.

La Rinascente – Florența (Italia)

Inaugurat în 1917, magazinul Rinascente din Florența (Toscana) este cel mai cunoscut magazin din Italia, iar magazinele de pe cele șase etaje îmbină liniile locale cu cele mai exclusiviste branduri. După câteva ore de shopping, clienții pot merge la cafeneaua situată pe acoperiș de unde pot admira priveliștile superbe ale Domului. La subsol există un magazin de design „Made in Italy”, unde sunt comercializate suveniruri.

Macy’s – New York (SUA)

Amplasat în renumita Herald Square din New York, magazinul Macy’s a fost înființat în 1858 ca un mic magazin de produse uscate, însă începând cu 1924 a fost cel mai mare magazin din lume până în 2009. Macy’s este un reper al metropolei americane nu doar pentru mărfurile pe care le vinde, ci și pentru parada anuală pe care o organizează an de an de Ziua Recunoștinței și pentru focurile de artificii de pe 4 iulie, când americanii sărbătoresc ziua lor națională. Clădirea istorică a fost construită în 1902, are opt etaje și a fost prima care a fost dotată cu scări rulante moderne, unele dintre acestea fiind încă funcționale.

10 Corso Como – Milano (Italia)

Milano nu este considerat degeaba una dintre capitalele mondiale ale modei, iar acest statut vine la pachet cu un set de așteptări, iar magazinul 10 Corso Como le livrează cu vârf și îndesat. Acesta este un concept de magazin modern gândit de fostul redactor-șef al revistei Vogue Italia, Carla Sozzani. Aceasta a inaugurat în 1990 galeria care îi purta numele, însă aceasta a devenit unul dintre cele mai cunoscute magazine de modă din lume. Vorbim despre un complex care acum găzduiește un magazin unde se vinde orice legat de modă, artă, muzică și design, o librărie, un restaurant „City Garden Cafe”, o grădină pe acoperiș, precum și un hotel de tip boutique. Senzația pe care o au cei care vin aici este aceea că efectuează un tur al unei mari galerii de artă în timp ce fac cumpărături.

