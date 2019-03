Cele mai expresive locuri din Spania și Maroc (PUBLICITATE)

Reduceri Early Booking de până la 30%

Descoperă două țări interesante și traversează Strâmtoarea Gibraltarului ce desparte Spania de Maroc și Marea Mediterană de Oceanul Atlantic, într-un circuit de 8 zile de la Europa Travel. Profită de reducerile Early Booking de până la 30% și rezervă până la 15 martie circuitul în Spania-Gibraltar-Maroc, la tariful de 497 euro/persoană!

Străbate la pas orașul alb din regiunea spaniolă Andaluzia, Algeciras – o perlă unde vei simți cel mai bine amestecul celor două popoare – cel maur și cel berber, fiind totodată și cel mai bun punct de plecare spre Tanger.

Cu o bogăție culturală inegalabilă, un amestec hipnotizant de oameni, culori și tradiții, un număr fabulos de palate imperiale și medine antice aglomerate, nu este de mirare de ce Maroc este catalogat drept Poarta spre Lumea Orientului.

În acest circuit de la Europa Travel vei pătrunde în misterioasa țară din Africa de Nord, unde vei bifa pe rând cele mai de seamă capitale imperiale. Te poți pierde pe drumurile ce traversează cele mai înalte culmi ale Munților Atlas, în căutarea satelor de beduini, vei face o plimbare pe cămilă în Deșertul Sahara sau poți lenevi ore în șir pe cele mai frumoase plaje de la Oceanul Atlantic.

Turul fostelor capitale imperiale

Pentru cinefilii din toată lumea, Casablanca este orașul lui Humphrey Bogart și Ingrid Bergman. Pentru pasionații de istorie, vechea capitală imperială este locul unde se află Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară cu cel mai înalt minaret din lume. În timp ce, pentru turiștii dornici de distracție, Casablanca reprezintă cel mai libertin și cosmopolit oraș marocan, unde se întinde celebra promenadă La Corniche.

Turul de la Europa Travel îți descoperă capitala Rabat, un oraș mult mai liniștit comparativ cu expresivul Casablanca, unde se întinde Oudaia Kasbah. Între zidurile fortificate se regăsesc cele mai de seamă construcții de patrimoniu. Dintre acestea nu rata Moscheea Kasbah, cea mai veche din oraș ce datează din 1150, Turnul Hassan, un minaret rămas nefinalizat ce se află lângă Mausoleul lui Mohammed V cu mormântul din onix alb al monarhului.

Imaginea sugestivă a Marocului este Marrakech, ce este dominat de palate imperiale, hammam-uri mozaicate și medine antice, unde obiceiurile berbere se simt cel mai bine. În traducere liberă Marrakesh înseamnă pământul lui Dumnezeu, dar fosta capitală imperială mai poartă supranumele și de Orașul Roz, de la clădirile trandafirii ridicate pe vremea protectoratului francez. Aici vei vedea cele mai bune exemple de construcții în stil islamic cu influențe franceze și andaluze, așadar nu rata Medina Antică și Piața Jemaa el Fnaa, ce fac parte din UNESCO, Moscheea Koutoubia sau palatul incomparabil El Badi.

Perla lumii arabe și capitala religioasă a Marocului, Fez nu putea fi ratat în circuitul de la Europa Travel, unde vei face cunoștință cu obiceiurile marocane bine păstrate. Medina Antică din Fez este considerată cea mai mare din lume locuită continuu de sute de ani. Aici se ridică semeț cel mai colorat edificiu – Palatul Regal Dar El Makhzen, din ceramică ce formează geometrii inspirate din natură și mozaicuri abstracte ce te hipnotizează.

Excursie opțională în Gibraltar, tărâmul macacilor

În ultima parte a circuitului de la Europa Travel vei putea vizita opțional Gibraltar, o perlă britanică din Peninsula Iberică, atent disputată și dorită de numeroase popoare de-a lungul timpului. Urcă pe Stânca lui Hercule cu telecabina, pentru cele mai bune panorame asupra celor două țări, de la înălțimea de 426 de metri.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Spania-Maroc-Gibraltar – tarif: 497 euro/persoana, 8 zile (2 nopti in Algeciras, 1 noapte in Casablanca, 2 nopti in Marrakesh, 2 nopti in Fez), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, transfer ferryboat Algeciras – Tanger – Algeciras, tururi si excursii conform program, ghid local, asistenta turistica. *Oferta EB 30% tarif standard 765 euro/persoana, valabil pana la 15 martie, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.