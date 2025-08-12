La polul opus, Barbados se numără printre cele mai costisitoare destinații, iar în Europa, Elveția rămâne lider la prețuri ridicate, urmată de Franța și Islanda.

Într-un context economic dificil, costul unei vacanțe poate fi un obstacol major pentru mulți turiști din Europa. În acest sens, tourmag.com a analizat studiul realizat de HelloSafe, care a publicat un clasament exclusiv al 136 de țări, bazat pe trei tipuri de cheltuieli: cazare, mâncare și transport local (fără a include costul transportului internațional).

Potrivit acestui studiu, după Laos (15 euro/zi), urmează Kazahstan (18 euro) și Rwanda (20 euro) în topul destinațiilor accesibile. Țările din Caucaz, precum Armenia (25 euro) și Georgia (27 euro), se remarcă, de asemenea, ca opțiuni low-cost.

La capitolul destinații scumpe, primele locuri sunt ocupate de:

Barbados – 319 euro/zi

– 319 euro/zi Antigua și Barbuda – 299 euro/zi

– 299 euro/zi Saint Kitts și Nevis – 262 euro/zi

– 262 euro/zi Maldive – 259 euro/zi

– 259 euro/zi Insula Grenada – 249 euro/zi

Elveția este singura țară europeană inclusă în Top 15 mondial al celor mai scumpe destinații, pe locul 6, cu 227 CHF (242 euro) pe zi. În Europa, după Elveția urmează Franța (181 euro/zi) și Islanda (177 euro/zi).

În ciuda inflației și a creșterii prețurilor, francezii nu par dispuși să renunțe la călătorii. Un sondaj OpinionWay realizat cu Liligo arată că, în 2025, bugetul mediu pentru vacanțe ar putea crește cu aproximativ 260 de euro de persoană.

Totuși, acest lucru nu se traduce prin sejururi mai lungi, ci printr-o creștere a popularității escapadelor scurte, cu 2% mai multe față de 2024.

