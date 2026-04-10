Cine sunt maghiarii care nu votează în alegerile din Ungaria

Doar un sfert dintre maghiarii din România participă la alegerile din Ungaria, iar mulți declară că nu se simt îndreptățiți să influențeze deciziile unei țări în care nu locuiesc.

„Mă interesează ce se întâmplă în Ungaria, dar nu locuiesc acolo. Nu văd de ce aș interveni în politica lor”, a explicat Márta, o locuitoare din Transilvania care nu a cerut cetățenia ungară. Márta a adăugat că ar putea lua în considerare cetățenia doar în cazuri practice, cum ar fi călătoriile în țări unde accesul este mai ușor cu un pașaport ungar.

Lóránd, un alt maghiar din Transilvania refuză ideea cetățeniei duble.

„De ce mi s-ar cuveni cetățenia doar pentru că sunt maghiar? Este mai degrabă un mijloc de influențare a maghiarilor din afara granițelor”, a declarat Lóránd pentru Transtelex. El consideră că cetățenia română, asociată cu apartenența la Uniunea Europeană, îi oferă toate drepturile necesare.

De ce refuză românii din Transilvania să voteze în alegerile din Ungaria?

Réka, maghiară cu cetățenie română și cu domiciliu în Transilvania, a povestit că nu a votat niciodată în alegerile din Ungaria. Ea declară că nu se simte „competentă” să decidă cine ar trebui să conducă o țară în care nu trăiește.

„Îmi amintesc cum alegătorii din Republica Moldova au influențat alegerile prezidențiale din România în 2009 și m-a indignat. Nu vreau să fac același lucru”, a spus ea.

Éva, mamă a doi copii, consideră că politica maghiară este greu de urmărit și irelevantă pentru viața ei. Ea apreciază sprijinul financiar din Ungaria pentru educația copiilor săi, dar nu consideră că acest lucru o obligă să voteze.

„Aceste fonduri sunt un bonus, dar nu pot baza bugetul familiei pe ele”, a spus ea.

„Votez acolo unde plătesc taxe”

Márton, angajat într-o organizație care primește sprijin financiar din Ungaria, nu a votat niciodată în alegerile parlamentare din Ungaria: „Votez acolo unde plătesc taxe. Dacă m-aș muta în Ungaria, atunci aș considera justificat să particip la alegeri”.

Totuși, Márton crede că dreptul la vot nu ar trebui eliminat pentru maghiarii din diaspora, dar consideră că trebuie exercitat cu responsabilitate.

„În vremuri tensionate, poate ar fi mai bine să ne abținem de la vot”, a adăugat el.

János, care a votat în trecut, este acum dezamăgit de opțiunile politice din ambele țări: „Nu avem pe cine să votăm. Politicienii urmăresc doar interesele proprii”.

János consideră că retorica premierului Viktor Orban s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului și că actualele alegeri vor aduce numai incertitudine.

El susține că sprijinul financiar din partea Ungariei ar trebui să fie necondiționat: „Dacă decidenții consideră că o cauză este importantă pentru națiunea ungară, ar trebui să o sprijine, indiferent de voturi”.

Experiențele maghiarilor din România reflectă o diversitate de opinii despre cetățenie și dreptul de vot în alegerile ungare din 2026. În timp ce unii apreciază sprijinul oferit de guvernul ungar, mulți aleg să nu voteze, considerând că deciziile despre viitorul unei țări ar trebui lăsate în mâinile celor care locuiesc acolo.

Conform unui raport al Transaltex, aproximativ 300.000 dintre maghiarii din România cu cetățenie ungară au ales să nu voteze la alegerile trecute.

