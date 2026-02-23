Iată cele mai ieftine țări de vizitat în Europa în 2026.

Bosnia și Herțegovina: peisaje spectaculoase la prețuri mici

Bosnia și Herțegovina rămâne una dintre cele mai accesibile destinații europene. Orașe precum Sarajevo și Mostar sunt încă prietenoase cu bugetul, însă adevărata valoare se descoperă în zonele mai puțin turistice.

În Travnik găsești arhitectură otomană și unele dintre cele mai bune preparate la grătar din regiune, iar Jajce impresionează cu spectaculoasele cascade chiar în centrul orașului. Pentru natură și aventură, merită explorate Livno, Tuzla sau Foča.

Lituania: cultură baltică la costuri reduse

Lituania combină istoria, cultura și natura la prețuri accesibile. Capitala Vilnius și orașul Kaunas oferă arhitectură impresionantă și muzee interesante fără tarife exagerate.

La Marea Baltică, Klaipėda și Neringa sunt ideale pentru vacanțe liniștite, iar Šiauliai atrage vizitatori prin semnificația sa spirituală.

Biserica Ortodoxă a Duhului Sfânt din Vilnius, capitala Lituaniei Foto: Shutterstock

În 2026, mai multe aniversări culturale importante adaugă un plus de interes acestei destinații deja accesibile.

Serbia: istorie și diversitate la preț bun

Serbia oferă o varietate impresionantă de experiențe pentru bugete moderate. Deși Belgrad nu mai este la fel de ieftin ca în trecut, orașele din interior păstrează tarife atractive.

Novi Pazar – centrul cultural al bosniacilor din Serbia Foto: Shutterstock

Kraljevo și Novi Pazar sunt bogate în istorie, în timp ce Kragujevac și Užice oferă repere importante din secolul XX.

În nord, regiunea Voivodina impresionează prin orașe precum Subotica și Zrenjanin, unde influențele culturale se îmbină armonios.

Polonia: alternative mai ieftine la Cracovia și Varșovia

Polonia rămâne o destinație accesibilă dacă eviți orașele cele mai turistice, precum Cracovia și Varșovia.

În schimb, orașe precum Poznań, Wrocław și Lublin oferă arhitectură renascentistă, gotică și Art Nouveau la costuri mai reduse.

Piata centrală din Cracovia Foto: Ioana Ion

Katowice s-a reinventat complet, iar zona culturală Strefa Kultury este una dintre cele mai interesante din Europa Centrală.

Albania: riviera balcanică cu prețuri incredibile

Albania este una dintre cele mai bune destinații low-cost din Europa în 2026.

Coasta sa spectaculoasă oferă ape limpezi și stațiuni accesibile, în special în Sarandë, Vlorë și Himarë.

În nord, Shkodër oferă un stil de viață relaxat, iar Tirana rămâne una dintre cele mai subestimate capitale europene.

Ksamil, Riviera Albaneză, denumit și Maldivele Europei Foto: Shutterstock

Transportul local ieftin și pensiunile accesibile fac din Albania o alegere excelentă pentru călătorii cu buget redus.

Bulgaria: frumusețe balcanică și istorie impresionantă

Bulgaria a aderat la zona euro în 2026, însă rămâne o destinație prietenoasă cu bugetul. Plovdiv este unul dintre cele mai fascinante orașe din Europa, cu un teatru roman remarcabil și un centru vechi plin de farmec.

Mănăstirea Rila este un loc de o serenitate rară, iar anul 2026 marchează 1.150 de ani de la nașterea lui Ivan Rilski (Ioan de Rila), fondatorul mănăstirii.

Mănăstirea Rila, Bulgaria. Foto: Shutterstock

În 2026, Europa de Est continuă să ofere unele dintre cele mai bune vacanțe la prețuri rezonabile. De la plajele albaneze la orașele istorice din Polonia și Balcani, aceste destinații demonstrează că poți călători bine fără să cheltuiești o avere.

