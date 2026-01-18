Clasament internațional bazat pe experiențele turiștilor

Este vorba despre Cracovia, una dintre cele mai populare destinații de city break din Polonia, potrivit unei analize realizate de Radical Storage pe baza a peste 70.000 de recenzii Google.

Conform studiului, 98,5% dintre recenzii au apreciat pozitiv nivelul de curățenie al orașului.

Acest scor impresionant a plasat Cracovia pe primul loc la nivel global, înaintea unor orașe cunoscute pentru standardele lor ridicate de ordine și disciplină urbană, în special din Asia.

Pentru turiștii români, Cracovia este deja o destinație atractivă datorită prețurilor accesibile, zborurilor directe și patrimoniului cultural bogat.

Și Varșovia a reușit, de asemenea, să intre în clasamentul celor mai curate orașe, ocupând locul patru.

Investiții constante în spațiile publice

Nu este pentru prima dată când orașul primește laude.

În 2023, Comisia Europeană, prin raportul „Calitatea vieții în orașele europene”, a arătat că peste 80% dintre locuitorii Cracoviei sunt pe deplin mulțumiți de spațiile publice: parcuri, piețe și zone pietonale.

Autoritățile locale au investit masiv în ultimul deceniu în gestionarea deșeurilor, transport public eficient și reducerea traficului auto, ceea ce a contribuit semnificativ la aspectul curat și ordonat al orașului.

Cracovia este apreciată și pentru faptul că este ușor de explorat pe jos, inclusiv pe timp de noapte.

Transportul public funcționează nonstop, iar o călătorie cu tramvaiul costă aproximativ 4 zloți (sub 1 euro, aproximativ 4,83 de lei).

Străzile sunt bine luminate, curate și considerate sigure, inclusiv pentru turiștii care călătoresc singuri.

Un alt aspect remarcat frecvent de vizitatori este starea excelentă a clădirilor istorice. Monumente vechi de secole, precum Hala de Stofă (Sukiennice) din centrul vechi, arată aproape ca noi, datorită lucrărilor constante de întreținere.

Singura problemă: graffitiul

Cu toate acestea, orașul nu este complet lipsit de imperfecțiuni. Graffitiul rămâne una dintre puținele probleme semnalate de turiști.

Deși unele zone, precum cartierul Kazimierz, sunt renumite pentru arta stradală de calitate, există și cazuri de vandalism care afectează clădiri istorice.

Chiar și așa, Cracovia rămâne un exemplu de bună practică urbană și o destinație care demonstrează că investițiile în curățenie și spații publice se reflectă direct în calitatea vieții și atractivitatea turistică.

De altfel, Europa domină topul celor mai curate țări din lume.

