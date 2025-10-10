Cele mai periculoase locuri din lume pe care niciun turist nu ar trebui să le viziteze

Există locuri în lume atât de periculoase, încât simpla lor menționare provoacă teamă. Aceste destinații prezintă riscuri grave pentru oricine încearcă să le viziteze, din cauza conflictelor armate, condițiilor naturale adverse sau ratelor ridicate de criminalitate.

1. Insula Noth Sentinel (India)

Insula North Sentinel, aproximativ 60 de kilometri pătrați, este una dintre Insulele Andaman, un arhipelag indian din Golful Bengal. Este o zonă protejată a Indiei, unul dintre cele mai inaccesibile și periculoase teritorii.

Este locuită un trib indigen aflat în izolare voluntară, care și-a apărat, adesea prin forță, izolarea protejată față de lumea exterioară.

Regulamentul privind protecția triburilor aborigene din Insulele Andaman și Nicobar din 1956 interzice călătoriile pe insulă și orice apropiere la o distanță mai mică de 9 kilometri, pentru a proteja comunitatea tribală rămasă de bolile infecțioase „de pe continent” împotriva cărora probabil nu au imunitate dobândită.

Guvernul Indiei s-a angajat să nu urmărească penal indieni pentru uciderea de oameni în cazul în care un străin se aventurează debarcând. În 2018, autoritățile de la New Delhi au exclus insula din regimul Permisului de Zonă Restricționată (RAP), într-un efort major de a stimula turismul și de a le permite cercetătorilor și antropologilor (cu autorizație prealabilă) să viziteze insula.

Indigenii au atacat în mod repetat navele care se apropiau, indiferent dacă ambarcațiunile vizitau intenționat insula sau pur și simplu au eșuat pe reciful de corali din jur. Insularii au fost observați trăgând săgeți în ambarcațiuni, precum și în elicoptere care zburau la joasă altitudine.

Insula North Sentinel, imagine din satelit. Foto: Shutterstock

În 2018, un misionar creștin american, John Allen Chau, 26 de ani, a fost ucis după ce a încercat să ia legătura cu insularii de 3 ori pentru a răspândi creștinismul, plătind pescari locali să-l transporte pe insulă.

Lucian Daghie este primul român în topul țărilor vizitate (locul 133 la general), în clasamentul portalului de specialitate NomadMania. El spune că aventurierii își riscă viața pentru a bate recorduri.

Bărbatul de 56 de ani care a fost în 185 de state ONU (din 193 de țări în ONU cu puteri depline, la care se adaugă Vatican, Palestina și Kosovo și mai are 8 țări de vizitat) Palau, Micronesia, Nauru, Marshall, Kiribati, Samoa, Tonga și Tuvalu, arată chiar Insula North Sentinel.

Își riscă viața să meargă în North Sentinel Island. 2-3 globetrotteri au și murit!

2. Port Moresby (Papua Noua Guinee)

Capitala Papua Noua Guinee se confruntă cu rate foarte ridicate ale criminalității și violenței bandelor. Crima organizată și lipsa unui răspuns eficient din partea autorităților contribuie la un sentiment general de insecuritate pentru Port Moresby.

Cu 250.000 de locuitori, este al doilea cel mai mare oraș din sud-vestul Pacificului, după Jayapura, în afara Australiei și Noii Zeelande.

Orașul este localizat pe țărmul golfului Papua, pe coasta sud-estică a insulei Noua Guinee.

3. Valea Morții din California (SUA)

Acest parc național, unde se înregistrează temperaturi-record de peste 56°C, sfidează limitele vieții umane. Lipsa de pregătire în fața căldurii extreme „poate costa viața în câteva ore”.

„Death Valley”, 120 de kilometri lungime, este cea mai joasă, aridă și fierbinte depresiune intramontană din California meridională, situată la sud-est de lanțul montan Sierra Nevada, în Parcul Național „Death Valley”. E parte a deșertului Mojave.

„Valea Morții”, California. Foto: Hepta

Furnace Creek din Valea Morții deține recordul pentru cea mai mare temperatură înregistrată din lume, cu +56,7 °C (134 °F), pe 10 iulie 1913.

În zilele de vară termometrul indică în mod obișnuit 45 de grade Celsius, dar s-au înregistrat adesea și temperaturi de peste 50 de grade timp de șase săptămâni la rând.

În Valea Morții s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură pe termen lung: au fost 48,9 °C la umbră timp de 43 zile consecutive (6 iulie – 17 august 1917).

4. Deșertul Danakil din Cornul Africii

Combină temperaturi extreme, activitate vulcanică și emisii de gaze toxice. Instabilitatea politică din regiune adaugă un factor suplimentar de pericol.

Deșertul Danakil se află în nord-estul Etiopiei, sudul Eritreei și o mare parte din Djibouti. Are o suprafață de 136.956 de kilometri pătrați.

Măgari și cămile sunt folosiți de angajații de la minele de sare din Danakil. Foto: Hepta

A fost numit de National Geographic drept „cel mai aspru loc de pe Pământ”.

5. San Pedro Sula (Honduras)

Orașul din America Centrală se remarcă prin lupta sa îndelungată împotriva criminalității. Deși ratele de insecuritate au scăzut în ultimii ani, violența, traficul de droguri și activitatea bandelor continuă să marcheze viața de zi cu zi.

Centrul orașului San Pedro Sula. Foto: Shutterstock

Este situat în colțul de nord-vest al țării, în Valea Sula, la Marea Caraibelor. Are 700.000 de locuitori.

San Pedro Sula, cel mai mare oraș din America Centrală care nu este capitală.

A fost scena unor confruntări, bombardamente și crize umanitare pe parcursul războiului civil. Multiplicitatea actorilor armați face situația și mai complexă.

Unele dintre cele mai intense bombardamente ale Rusiei în Siria au avut loc în 2016, în timpul bătăliei pentru Alep, unde un asalt de o lună al coaliției ruso-siriene s-a soldat cu moartea a peste 440 de civili, inclusiv a peste 90 de copii, potrivit Human Rights Watch.

Opoziția siriană preia controlul asupra citadelei Alep, lupte între regimul Assad și rebeli. Siria 2 decembrie 2024. Foto: Shutterstock

7. Insula Șerpilor din Brazilia

Și-a câștigat numele datorită prezenței șerpilor extrem de veninoși. Guvernul interzice accesul pe această insulă mică și permite doar vizite științifice controlate.

Insula Șerpilor, cunoscută și sub numele de Ilha da Queimada Grande, este o insulă în largul coastei Braziliei. Această insulă este plină de șerpi veninoși. Foto: Shutterstock

Situată la aproximativ 35 de kilometri în largul coastei statului brazilian São Paulo, Insula Queimada (suprafață de 43 de hectare) găzduiește inclusiv specia Jararaca-ilhoa, care este unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume.

În medie, există un șarpe la fiecare 75 de metri pătrați.

Legenda spune că pe insula Queimada Grande, care este împădurită, stâncoasă și sinuoasă și are formă de șarpe, se află o comoară și că mai multe reptile au fost aduse acolo pentru a o proteja.

8. Khartoum (Sudan)

Capitala sudaneză e confruntă cu violențe din cauza ciocnirilor dintre forțele guvernamentale și grupurile paramilitare.

În limba română, Khartoum se traduce Trompa Elefantului. Orașul cu 8 milioane de locuitori se găsește la confluența dintre Nilul Alb și cel Albastru.

9. Lacul Natron din Tanzania

Oferă un exemplu unic de pericol natural. Cu temperaturi de până la 60°C și un pH de până la 10,5 (aproape la fel de alcalin ca amoniacul), compoziția lacului Natron (600 kmp) transformă animalele care nu supraviețuiesc contactului în statui calcificate.

Lacul Natron este situat în nordul Tanzaniei, aproape de granița cu Kenya.

A fost numit astfel, tocmai pentru că bazinul său adăpostește un amestec natural de substanțe, care poartă chiar denumirea de natron un „cocktail” utilizat în Antichitate de egipteni, la ritualurile de mumificare.

Africa, Tanzania, vedere aeriană a modelelor de alge roșii și formațiuni de sare în apele sărate puțin adânci ale lacului Natron. Foto: Shutterstock

10. Regiunea estică a Republicii Democratice Congo

În Africa Centrală, zona reflectă relația persistentă dintre resursele naturale și conflict. Zona este zguduită de activitatea grupurilor armate și de valuri de strămutări.

11. Coasta Scheletelor din Namibia

Este învăluită în povești despre naufragii și condiții de mediu ostile. Lipsa adăpostului și clima severă fac din această coastă un loc nemilos pentru cei prinși acolo.

Coasta Scheletelor din Namibia. Foto: Profimedia

Coasta Scheletelor este partea de nord a coastei atlantice a Namibiei

Popoarele indigene San, cunoscute anterior ca boșimani, numeau regiunea „Țara pe care Dumnezeu a făcut-o la mânie”, în timp ce marinarii portughezi o numeau cândva „Porțile Iadului”.





