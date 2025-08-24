Islanda – Campioana păcii

Islanda ocupă primul loc în GPI din 2008, excelând în toate domeniile: siguranță, securitate și militarizare redusă. Inga Rós Antoníusdóttir, director general al Intrepid Travel North Europe, explică:

„Deși condițiile meteorologice dure, mai ales iarna, nu creează întotdeauna un sentiment de siguranță, comunitatea o face. Poți merge singur noaptea, în mare parte fără griji; vei vedea bebeluși dormind liniștit în cărucioare în fața cafenelelor și magazinelor, în timp ce părinții lor se bucură de o masă sau fac niște comisioane; iar poliția locală nu poartă arme.”

Ea subliniază importanța politicilor de egalitate de gen și a sistemelor sociale robuste în crearea unui mediu sigur pentru toți.

Irlanda – De la conflict la pace

Irlanda, cu un trecut marcat de conflicte, se clasează acum printre cele mai pașnice națiuni. Jack Fitzsimons, director de experiențe la Castelul Kilkea, descrie atmosfera:

„Un profund sentiment de comunitate și prietenie te face să te simți binevenit și în largul tău, indiferent dacă te afli într-un oraș mic sau într-un oraș mare. Oamenii au grijă unii de alții aici. Este genul de loc în care poți cere ajutorul unui străin și acesta va face tot posibilul pentru tine.”

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

Neutralitatea militară și accentul pus pe diplomație contribuie la poziția Irlandei în clasament.

Noua Zeelandă – Siguranță naturală și socială

Noua Zeelandă a urcat pe locul trei în GPI 2025. Mischa Mannix-Opie, directoare de experiență a clienților la Greener Pastures, explică:

„Legile privind armele din Noua Zeelandă sunt printre cele mai stricte din lume, ceea ce contribuie absolut la sentimentul de siguranță. Există o încredere generală în ceilalți și în sistemele din jurul tău, ceea ce creează un adevărat sentiment de comunitate în viața de zi cu zi.”

Ea subliniază importanța conexiunii cu natura și a sentimentului de comunitate în crearea unui mediu pașnic.

Austria – Neutralitate și investiții sociale

Austria, clasată pe locul patru, își menține politica de neutralitate. Armin Pfurtscheller, proprietarul SPA-Hotel Jagdhof, comentează:

„Politica de neutralitate a Austriei, care durează de decenii, înseamnă că națiunea investește în poporul său, în loc de conflicte. O plasă solidă de siguranță socială, asistență medicală de talie mondială și o educație excelentă promovează stabilitatea și încrederea.”

El descrie cum această atmosferă afectează pozitiv atât localnicii, cât și vizitatorii.

Recomandări Există un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el ascultă”, dezvăluie un lider european

Singapore – Siguranță urbană

Singapore, singura țară asiatică din top 10, se remarcă prin nivelul ridicat de siguranță și securitate. Xinrun Han, rezidentă, descrie experiența sa:

„Merg pe jos noaptea târziu și nu mă tem. Mersul pe jos spre casă nu este copleșitor sau provocator de anxietate, așa cum este în majoritatea orașelor mari. Există 100% confort și încredere reciprocă în sistem, ceea ce creează un mediu calm, grijuliu și pașnic.”

Deși există încă provocări în ceea ce privește drepturile LGBT+, progresul social este vizibil.

Top 10 țări în Indicele Global al Păcii din 2025

Islanda Irlanda Noua Zeelandă Austria Elveția Singapore Portugalia Danemarca Slovenia Finlanda

Pe ce loc se află România

În ediția 2025 a Indicelui Global al Păcii, România se situează pe poziția 38, în scădere cu două locuri față de anul precedent. Țara este devansată de Bulgaria, Estonia și Letonia, aflându-se la același nivel cu Vietnamul și imediat înaintea Mongoliei.

Sursă: Global Peace Index

Recomandări Ce salarii primesc grefierii, categoria profesională care ține în spate sistemul judiciar din România. Venitul net declarat pornește de la 3.500 de lei

Lecții de pace

Aceste cinci națiuni oferă lecții valoroase despre crearea și menținerea păcii:

Investiții în sisteme sociale robuste Promovarea egalității și incluziunii Menținerea neutralității militare Cultivarea unui puternic sentiment de comunitate Conectarea cu natura Implementarea de politici de siguranță eficiente

În timp ce aceste țări nu sunt perfecte, ele demonstrează că pacea poate fi cultivată și menținută chiar și în perioade de tensiuni globale.

Impactul asupra turismului

Statutul de țări pașnice atrage mulți vizitatori. Turiștii apreciază:

Siguranța de a explora liber

Ospitalitatea localnicilor

Conexiunea cu natura

Experiențe culturale autentice

Atmosfera relaxată

Aceste destinații oferă nu doar frumusețe naturală, ci și o perspectivă asupra modului în care societățile pașnice funcționează.

În ciuda succesului lor, aceste națiuni se confruntă cu provocări:

Menținerea neutralității în fața presiunilor globale

Gestionarea impactului schimbărilor climatice

Abordarea inegalităților persistente

Adaptarea la schimbările demografice

Echilibrarea securității cu libertățile individuale

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE