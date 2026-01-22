„Suprafața Groenlandei este puțin mai mare (decât cea a Peninsulei Alaska, pe care Rusia a vândut-o Statelor Unite în secolul al XIX-lea). (…) Asta înseamnă că, dacă o comparăm cu prețul achiziționării Alaskăi de către SUA, prețul Groenlandei ar fi de aproximativ 200–250 de milioane de dolari”, a declarat Vladimir Putin, la consiliul unei reuniuni din această săptămână.

„Dacă însă comparăm cu prețul aurului de la acea vreme, această sumă ar fi mai mare, cu siguranță aproape de un miliard. Cred că Statele Unite pot ajunge la această cifră”, a adăugat el.

Vladimir Putin a subliniat că Rusia are experiență istorică în această privință, făcând referire la vânzarea Alaskăi, pe care Washington a cumpărat-o în 1867 de la țarul Alexandru al II-lea pentru 7,2 milioane de dolari, respectiv 4,73 dolari pe kilometru pătrat (aproximativ 158 de milioane de dolari la cursul de schimb actual).

De asemenea, el a reamintit că Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie, într-o manieră „destul de dură, ca să nu spunem crudă”, relatează TASS.

Putin a exclus orice interes al Rusiei pentru Groenlanda. El a asigurat că această chestiune „nu ne privește” și și-a exprimat convingerea că Washingtonul și Copenhaga vor ajunge, în cele din urmă, la un acord.

În acest timp, președintele SUA, Donald Trump, analizează o propunere fără precedent: fiecare locuitor din Groenlanda ar putea primi câte 1 milion de dolari dacă ar vota, la referendum, pentru ca insula să devină parte a Statelor Unite, potrivit unor surse apropiate discuțiilor de la Washington.

Groenlanda are aproximativ 57.000 de locuitori, ceea ce ar însemna un cost total al unei asemenea oferte de aproximativ 57 miliarde de dolari.

Ideea de a cumpăra votul locuitorilor a apărut după ce Trump, prezent ieri în Elveția, la Davos, a renunțat public la scenariul folosirii forței pentru a prelua insula arctică.

Anterior, președintele american Donald Trump a declarat că „va fi găsită o soluție” în legătură cu Groenlanda și a dat asigurări că are o „relație foarte bună” cu Danemarca.

