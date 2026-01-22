Joc decis în setul decisiv

În primul set, Sorana a avut 2-0, dar la 3-3 a cedat și a permis adversarei să ia trei game-uri la rând și să se impună cu 6-3.

Setul doi a fost identic cu primul până la scorul de 3-3. Apoi, Sorana a făcut 4-3, după ce a salvat două mingi de break. Osaka a egalat, 4-4, dar Cîrstea a câștigat setul, cu un break în ultimul game.

În decisiv, Osaka a început cu un breack, apoi a fost la conducere permanent, 2-1, 3-2, pentru ca, în final, să câștige, la fel ca în primul set, trei game-uri la rând și să-și adjudece victoria.

Sorana Cîrstea s-a luat de Naomi Osaka

În game-ul 7, când avea serviciul, Sorana s-a arătat deranjată de faptul că adversara vorbea între puncte. I-a reproșat acest lucru arbitrului de scaun și a ținut să i-l spună în față adversarei, la final.

„Este OK? Să spui «come on» între puncte? Deci eu pot vorbi între puncte? Pot spune și eu «come on», practic pot să vorbesc?”, a întrebat-o Sorana pe arbitru.

După meci, Sorana a salutat-o rece pe adversară, care a întrebat-o ce s-a întâmplat.

„Pentru ce a fost asta? Pentru că nu știi ce e fair play-ul, prieteno, joci de atâta vreme și nu știi ce e fair play-ul!”, a răspuns, răstit, Sorana.

Sorana Cîrstea trecuse în turul 1 la Australian Open de Eva Lys, cu 3-6, 6-4, 6-3. Naomi Osaka a învins-o anterior pe Antonia Ruzic, 6-3, 3-6, 6-4.

Ultima prezență la Australian Open

Pentru prezenţa în turul doi la Australian Open, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 151.448 de dolari.

Naomi Osaka va juca în turul 3 cu Maddison Inglis, locul 168 în lume, care a trecut în 3 seturi de Laura Siegemund, 6-4, 6-7 (3-7), 7-6 (10-7).

A fost ultima participare a Soranei la Australian Open, sportiva în vârstă de 35 de ani urmând să se retragă în acest an.

