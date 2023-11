Zeii din mitologia greacă sunt foarte diferiți față de multe idei moderne referitoare la religie. Aceștia erau văzuți ca mari puteri divine și nu ca niște figuri spirituale, ca în religia monoteistă. Printre cei doisprezece zei olimpieni care strălucesc în vasta panoplie mitologică se numără și Zeus, unul dintre cei mai importanți și mai influenți zei din panteonul Greciei Antice, cel care domina cerul și pământul cu fulgerele sale puternice și cu voința sa de neclintit. În cele ce urmează te invităm într-o incursiune în lumea mitologiei grecești în care îți vom spune cine a fost Zeus, fascinanta poveste care l-a adus la putere, precum și importanța pe care o are în cultură elenă.

Cine a fost Zeus

Zeus (n.n. – în greacă veche Ζεύς) a fost cel mai puternic și cunoscut zeu al antichității. Era zeul cerului și al tunetului în mitologia greacă, regele zeilor de pe Muntele Olimp. Echivalentului său roman era Jupiter, mitologia și puterile sale fiind similare, deși nu identice, și cu cele ale zeităților indo-europene ca Perkūnas, Perun, Indra, Dyaus și Thor, potrivit enciclopediei online Wikipedia. El era cel mai mic dintre copiii lui Cronos și al Rheai, iar în cele mai multe legende, era căsătorit cu Hera cu care a avut patru copii: pe Ares, Eileithyia, Hebe și Hephaistos. La oracolul Dodonei, consoarta sa era Dione, despre care Iliada afirmă că a fost mama Afroditei.

Templul lui Zeus, Atena

Pentru că era considerat zeul cerului, al tunetului, al ploilor și al vântului, simbolul lui Zeus este fulgerul. În afară de fulger, un alt element care apare în ilustrații este vulturul, iar atunci când vine vorba despre înfățișarea lui Zeus, aceasta impresionează și arată măreția zeului: constituție fizică puternică, figură demnă și matură, precum și o barbă deasă. De multe ori, Zeus apare așezat pe tron și ținând în mână un sceptru.

Cine au fost Titanii

Zeus a devenit regele zeilor din Olimp nu pentru că ar fi fost bun din punct de vedere moral sau pentru că era un zeu creator, ci în urma unui război cosmic. Astfel, Zeus a devenit conducătorul absolut al Universului după ce și-a detronat tatăl și după s-a luptat cu Titanii, devenind rege așa cum mulți alți monarhi au preluat puterea, adică prin forță brută și multă viclenie, scrie Daily History. De altfel, există multe legende cu privire la felul în care Zeus a devenit conducătorul lumii, iar acestea sunt cunoscute sub denumirea de „Mituri ale succesiunii”. Practic, nu există o singură versiune a modului în care conducătorul Olimpului a devenit regele zeilor.

Primul conducător al zeilor a fost Uranus, personificarea cerului, care era căsătorit cu Gaia, zeița Pământului. Cei doi au avut doisprezece copii, iar o profeție spunea că acești copii îl vor detrona. Cu toate acestea, primul conducător al lumii și-a ascuns copiii în interiorul mamei, Pământul, motiv pentru Gaia l-a urât. Copiii cerului și ai pământului erau cunoscuți în izvoarele antice drept Titani, iar cel mai tânăr dintre aceștia a fost Cronos. El a conspirat împreună cu mama sa pentru a-și detrona tatăl. Dintre toți titanii, doar el a fost suficient de curajos pentru a se lupta cu propriul tată.

Ce a făcut Cronos pentru a nu fi detronat

Gaia a fabricat o seceră pentru Cronos, iar acesta s-a strecurat lângă tatăl său și l-a castrat. Cum Uranus era în mod evident slăbit, Cronos a reușit să-l închidă în Tartarus, adesea considerat în mod eronat iadul. Alături de acesta, Cronos a mai închis în pământ mai mulți monștri, hecatonchiri și ciclopi. El și sora sa vitregă Rhea au devenit regii zeilor, iar domnia lui era considerată o epocă de aur, oamenii neavând nevoie de legi, totul fiind împărțit în mod egal.

Cu toate acestea, Cronos a aflat de o profeție făcută de tatăl său, Uranus, și de mama sa, Gaia, în care i s-a spus că și el va fi înlăturat de pe tron de fiul său. Cronos se simțea în mod evident amenințat de această profeție, motiv pentru care a decis să-și alunge toți cei șase copii pe care îi avea cu regina sa, Rhea. Aceasta i-a născut trei fiice – Demetra, Hestia și Hera – și trei fii – Hades, Poseidon și Zeus, viitorul rege al Olimpului fiind cel mai mic dintre copii.

Conștient de această profeție, Cronos născocit o strategie prin care să se asigure că plozii lui nu-l vor putea amenința sau detrona niciodată. Drept urmare, când aceștia s-au născut, Cronos i-a înghițit pe toți, iar când Rhea a rămas însărcinată cu Zeus, el voia să-l înghită și pe acesta pentru ca nici acesta să nu reprezinte o amenințare pentru el.

Cum a evitat Zeus soarta fraților lui

Rhea a fost furioasă când a aflat despre planul lui Cronos de a-i ucide copilul, așa că a pus la cale un plan și i-a cerut ajutor Gaiei, care i-a spus ce să facă. Când era aproape de a-l naște pe Zeus, ea s-a dus în secret pe insula Creta unde l-a adus pe lume pe viitorul rege al olimpienilor într-o peșteră de pe Muntele Ida. Acesta avea să devină un loc de pelerinaj binecunoscut în Grecia Antică, ce poate fi vizitat și în zilele noastre.

Evident, Cronos știa că Rhea l-a născut pe Zeus și i-a cerut acesteia să-i predea pruncul. Însă, Rhea și Gaia puseseră la cale un plan foarte inteligent. Sora vitregă a regelui a găsit o piatră uriașă și a înfășurat-o în scutece de bebeluș și i-a adus-o lui Cronos spunându-i că acesta este copilul. Cronos a înghițit piatra pe loc satisfăcut fiind de faptul că Zeus nu mai reprezenta o amenințare pentru el.

În realitate, Zeus a crescut în Creta, conform unei versiuni populare a mitului semnat de poetul Hesiod din secolul al VII-lea î.Hr. Cu toate acestea, nu există nici un acord în ceea ce privește cine anume l-a crescut pe tânărul Zeus. Totuși, în anumite surse, era vorba despre o nimfă, iar în altele era vorba chiar de bunica pruncului, Gaia.

Cine l-a ajutat pe Zeus să-l detroneze pe Cronos

Zeus era disperat să-și detroneze tatăl, fiind încurajat chiar de bunica sa, Gaia, mai scrie Daily History. Cronos nu știa, însă, că fiul său cel mai mic era încă în viață. În unele mituri din Grecia Antică se spune că Zeus ar fi devenit paharnicul tatălui său. Mama sa i-a dat o poțiune puternică pe care Zeus a reușit să i-o dea pe furiș tatălui său. Cu toate acestea, poțiunea a acționat ca o clismă, iar Cronos și-a vomitat cei cinci copii pe care îi înghițise anterior, iar aceștia s-au alăturat fratelui lor mai mic în demersul său.

Titanomahia

Din acel moment a început un război pentru controlul lumii. Pe de-o parte erau Cronos, fratele și surorile sale, care erau cunoscuți sub numele de Titani, în timp ce, de cealaltă parte, Zeus, frații și sora sa erau cunoscuți sub numele de Olimpieni, fiind depășiți numeric. Cu toate acestea, Zeus avea mereu resurse, fiind sprijinit în secret de mama și de bunica sa. El a eliberat o parte dintre monștrii și ciclopii care fuseseră întemnițați de Cronos cu mulți ani înainte. Recunoscători, ciclopii au făurit fulgere pentru Zeus, un trident pentru Poseidon și un coif pentru Hades. De asemenea, viitorul rege al Olimpului i-a eliberat și pe hecatonchiri, astfel că olimpienii erau pregătiți să îi înfrunte pe Titani. Așa a izbucnit războiul între zei, care este cunoscut sub numele de Titanomahia.

Cum l-a învins Zeus pe Cronos

Zeus a început războiul cu tatăl său, care era descris drept din ce în ce mai bătrân și mai slab. Viitorul rege al Olimpului a reușit să-i convingă pe doi dintre titani, pe Prometeu și pe mama acestuia, să i se alăture lui și surorilor și fraților săi, el având un plan de luptă bine pus la punct.

El le-a ordonat hecatonchirilor, presonaje mitice care aveau câte o sută de mâini, să-i bombardeze cu pietre pe Titani. Conduși de Atlas, aceștia au ripostat cu înverșunare, iar războiul a durat aproximativ zece ani, olimpienii ieșind triumfători. Zeus și familia lui au preluat controlul asupra Universului, în timp ce Zeus i-a întemnițat apoi pe toți titanii și pe Cronos în Tartarus. Unii titani au fost cruțați.

Cum și-au împărțit lumea Zeus, Poseidon și Hades

Zeus era acum conducătorul incontestabil al lumii și a condus ajutat fiind de frați și de surori. În unele legende se menționează faptul că atât de sigur era Zeus de puterile sale, încât a permis eliberarea tuturor titanilor. După o vreme, însă, încurajați de Hera, Titanii au decis să-l atace pe Zeus și pe familia acestuia, iar olimpienii erau din nou în pericol. Ei au încercat să urce pe Muntele Olimp, dar Atena, Apollo și Artemis l-au ajutat pe Zeus. Regele zeilor a aruncat fulgere asupra vechilor zei și, în cele din urmă, el și ceilalți olimpieni i-au aruncat pe Titani de pe munte. Apoi, i-au forțat să intre în Tartarus, unde au rămas până astăzi.

Potrivit legendei, aceasta ar fi fost victoria finală a lui Zeus, iar în urma acestei victorii, el și cei doi frați ai săi și-au împărțit lumea. Zeus a devenit regele pământului și al cerului, Poseidon a devenit stăpânul mărilor și tuturor apelor, în timp ce Hades a primit împărăția umbrelor și tărâmul morților. Tuturor celorlalți zei li s-au dat puteri speciale, urmând natura lor. Pământul nu era rezerva niciunui zeu și era un teren comun sau neutru. Cu toate acestea, Zeus, Poseidon și Hades și-au rezervat dreptul de a interveni pe pământ dacă erau chemați. Tot în această perioadă Zeus a făcut din Olimp casa zeilor.

