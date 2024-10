Ciocolata Dubai – care este povestea desertului viral

Ciocolata Dubai a captat atenția internațională și a devenit virală pe rețelele sociale datorită combinației unice de arome.

Unul dintre produsele emblematice ale firmei producătoare este un baton de ciocolată umplut cu kunafa, un desert tradițional arab. Kunafa este făcut din aluat subțire, cunoscut sub numele de kataif, însiropat cu un sirop dulce pe bază de zahăr, numit attar, și, în funcție de regiune, poate include ingrediente precum brânză, fistic sau nuci.

Cea care a contribuit masiv la viralizarea acestor batoane de ciocolată este Maria Vehera, o influenceriță de pe TikTok, care a postat un videoclip în decembrie 2023, degustând ciocolatele de la Fix Dessert Chocolatier, inclusiv faimoasa Can’t Get Knafeh of It.

Clipul ei a devenit rapid viral, acumulând milioane de vizualizări și declanșând un val de interes pentru aceste ciocolate exclusiviste. În videoclip, Maria descrie experiența de a mânca ciocolata Dubai ca fiind un amestec de senzații – crocant, dulce, cremos și savuros, subliniind complexitatea ingredientelor folosite și gustul de neratat.

Popularitatea a crescut și mai mult pe măsură ce mai mulți influenceri, dar și personalități din Dubai, au distribuit aceste batoane de ciocolată pe platforme precum Instagram sau Tik Tok, consolidând imaginea acestora ca fiind nu doar o delicatesă, ci și un simbol al luxului și rafinamentului din Dubai​.

Ciocolată Dubai, inspirată din poftele unei femei însărcinate

Sarah Hamouda, creatoarea faimoasei ciocolate Dubai cu kunafa, a fost inspirată de propriile ei pofte din perioada sarcinii pentru a dezvolta acest produs unic.

În timpul sarcinii, ea a poftit la deserturi care combinau ingrediente tradiționale din bucătăria arabă, cum ar fi kataif și kunafa, cu arome ceva mai moderne cum ar fi cea de ciocolată fină cu lapte. Întrucât nu putea găsi deserturi care să satisfacă aceste pofte exact cum își dorea, a început să experimenteze în bucătăria proprie.

Aceste încercări au dus la crearea batonului de ciocolată „Cant Get Knafeh of It”, care a combinat kunafa crocantă cu ciocolată cu lapte. Popularitatea acestei creații a explodat rapid pe rețelele de socializare, în special datorită videoclipurilor ASMR și feedback-ului pozitiv primit de la clienți din toată lumea.

Cererea a fost atât de mare, încât Hamouda și mica ei echipă cu care lucra într-o bucătărie închiriată abia a putut face față.

Ea a povestit că pentru CNN că a fost absolut uimită de cum a luat amploare totul, a fost ceva la care nu s-a așteptat niciodată. Ba mai mult, Sarah Hamouda a declarat că a primit mesaje de peste tot din lume ”de la Canada, până la Argentina și până în România”.

Cum se face ciocolata Dubai

Chiar dacă ideea și rețeta originale sunt creația realizată de Sarah Hamouda și produsul ei este unic, foarte multe cofetării și producători de dulciuri din întreaga lume au reprodus acest desert. Inclusiv la noi, pe plaiurile mioritice, datorită cerererii foarte mari, diverse tipuri de ciocolată Dubai au început să fie comercializate în diverse magazine fizice și online.

Ba, mai mult, a fost doar un pas până când rețete de ciocolată Dubai au apărut pe internet.

Ciocolata Dubai este rezultatul unei combinații ingenioase între ciocolată fină, pastă de fistic și kataif. Unele rețete conțin și tahini- pastă de susan, dar și alte ingrediente, după preferințe.

Un element central al desertului, kunafa este un aluat subțire, crocant, făcut din fidea fină (kataif) și se folosește ca umplutură.

Aluatul kataif este tras la tigaie până devine crocant, apoi însiropat cu attar. Acest amestec oferă desertului o textură contrastantă – crocant la exterior și moale la interior.

Kunafa preparată anterior este plasată în interiorul batonului de ciocolată topită, adăugând un strat generos de fistic măcinat sau alte ingrediente tradiționale, cum ar fi tahini sau nuci.

În paralel, ciocolata de calitate superioară este topită și pregătită pentru a fi turnată într-o matriță. Aceasta va fi învelișul batonului de ciocolată.

Un aspect distinctiv al acestei ciocolate este decorul său artistic. Fiecare baton este ornat manual cu fistic, aur comestibil sau alte ornamente colorate, pentru a-i oferi un aspect spectaculos și luxos.

După ce umplutura este sigilată în batonul de ciocolată, acesta este lăsat la răcit și întărit, rezultând o combinație perfectă între textura crocantă și cea fină.

Ciocolata Dubai – rețeta

Rețeta originală de ciocolată Dubai este secretul celei care a produs-o pentru prima dată, însă o mulțime de persoane au postat pe internet video-uri cu propriile rețete adaptate. Iată una dintre aceste rețete de ciocolată Dubai pe care o poți încerca acasă:

300 g ciocolată de calitate (ciocolată neagră sau cu lapte, în funcție de preferințe)

150 g kataif pentru stratul crocant din interior

200 g cremă de fistic – poți cumpăra cremă de fistic din magazinele specializate sau o poți face acasă (fistic prăjit hidratat, pasat în blender și amestecat cu lapte condensat)

50 g fistic măcinat – pentru decor și pentru a oferi o textură crocantă

100 ml sirop – preparat din apă, zahăr și apă de trandafiri sau de portocal

2 linguri de unt topit – pentru kataif

Opțional: aur comestibil sau ornamente pentru decor

Mod de preparare

Desfă aluatul kataif și amestecă-l bine cu untul topit. Pune-l într-o tavă și coace-l la 180°C până devine auriu și crocant, aproximativ 10 minute. După ce s-a răcit, rupe bucăți mici pentru a-l adăuga în ciocolată ulterior.

Dacă nu ai cumpărat crema de fistic din magazi, poți face una acasă: mixează fistic prăjit care a fost hidratat în prealabil și curățat bine de coji și combină-l cu lapte condensat pentru a obține o textură cremoasă. Crema trebuie să fie fină și dulce.

Topește ciocolata la bain-marie sau în cuptorul cu microunde, amestecând din când în când pentru a evita arderea.

Toarnă un strat subțire de ciocolată topită într-o formă de batoane de ciocolată și las-o să se întărească ușor.

Adaugă un strat de kataifi crocant, apoi un strat generos de cremă de fistic deasupra.

Completează cu un alt strat de ciocolată topită pentru a acoperi complet umplutura.

Presară deasupra fistic măcinat pentru a adăuga un element crocant și un aspect plăcut. Poți folosi aur comestibil sau alte ornamente pentru un plus de eleganță. Lasă batoanele să se întărească complet în frigider.

Descoperă și alte rețete delicioasă de ciocolată de casă.

Ciocolată Dubai cu tahini și cremă de fistic

O variantă populară și mai apropiată de rețeta originală este ciocolata Dubai cu tahini și cremă de fistic.

Ingrediente

250 g ciocolată de calitate

150 g kataif

100 g cremă de fistic

50 g tahini (pastă de susan)

1 lingură de miere (opțional, pentru îndulcirea tahini-ului)

1 linguriță de unt topit

50 g fistic măcinat grosier (pentru decor)

Mod de preparare

Desfă kataiful și amestecă-l cu untul topit într-o tigaie, la foc mic, câteva minute, până devine crocant și auriu. După coacere, lasă-l să se răcească.

Într-un bol, amestecă tahini-ul cu crema de fistic și, dacă dorești, adaugă o lingură de miere pentru a îndulci compoziția. Amestecă bine până obții o pastă cremoasă. Adaugă kataif-ul crocant la acest amestec, oprind foarte puțin din kataif pentru decor.

Topește ciocolata la bain-marie sau la microunde, amestecând frecvent pentru a evita arderea.

Toarnă un strat subțire de ciocolată topită într-o formă, asigurându-te că acoperi marginile. Pune forma la frigider pentru câteva minute până când ciocolata se întărește.

Peste ciocolata întărită pune umplutura obținută.

Completează cu un alt strat de ciocolată topită pentru a acoperi complet umplutura și sigila totul.

Presară fistic măcinat grosier și restul de kataif crocant deasupra înainte ca ciocolata să se întărească complet.

Poți lăsa batoanele în frigider pentru 1-2 ore, până când sunt complet întărite.

Află mai multe despre Ce este Tahini

Ce este kataiful și cum se poate face

Aluatul de kataif poate fi preparat acasă, deși este un proces puțin mai complicat, având în vedere textura sa unică, asemănătoare cu fideaua foarte fină. Kataiful este folosit în deserturi tradiționale, cum ar fi kunafa, și este cunoscut pentru forma sa subțire și crocantă după coacere.

Ce este kataiful și cum se poate face

Ingrediente

1 cană de făină

1 linguriță de amidon de porumb

1/2 cană de apă (sau mai mult, pentru a regla consistența)

1/2 linguriță de sare

2 linguri de unt topit (opțional, pentru coacere)

Mod de preparare

Într-un bol, amestecă făina și amidonul de porumb, apoi adaugă sarea și apa. Continuă să amesteci până obții o compoziție lichidă, fără cocoloașe, cu o consistență similară aluatului de clătite (subțire și ușor curgătoare).

Încălzește o tigaie antiaderentă la foc mic. Pune aluatul într-o pungă de patiserie cu o gaură foarte subțire.

Desenează linii foarte subțiri în tigaie, ca niște fire de fidea, deplasând punga într-un cerc rapid. Este important ca aluatul să fie cât mai subțire și uniform pentru a obține firele delicate specifice kataif-ului.

Firele de aluat se vor coace rapid în contact cu tigaia fierbinte. După câteva secunde, când fidea devine ușor crocantă, scoate-o și așaz-o pe o farfurie să se răcească.

Dacă vrei să-l folosești imediat, îl poți lăsa să se răcească puțin și apoi să-l folosești direct în rețeta dorită. Pentru a-l depozita, lasă kataif-ul să se usuce complet la temperatura camerei, astfel încât să se păstreze crocant.

Dacă ai nevoie de kataifi crocant în rețeta ta, amestecă-l cu unt topit și coace-l la cuptor pentru aproximativ 10 minute, până devine auriu și crocant.

Acesta este un proces laborios, dar odată ce te obișnuiești cu tehnica, poți obține un kataif de casă perfect pentru deserturi precum ciocolata Dubai sau pentru alte preparate orientale.

Pentru cei care preferă o soluție rapidă, kataif-ul pre-fabricat se găsește în magazine specializate sau online.

Sursă foto – Shutterstock.com

