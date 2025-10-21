Țara magiei

Camelia Burghele, antropolog, a făcut referire la sondajul Reuters în cadrul dezbaterii organizate cu prilejul lansării Barometrului „România între Magie şi Ezoterie”, relatează Epochtimes România.

„Un sondaj Reuters din 2019 atestă că în România sunt 4.000 de vrăjitoare. Acesta era titlul: România, ţara celor 4.000 de vrăjitoare. Eu cred că noi trăim încă într-o ţară a magiei(…) Oraşul este de altfel şi campion, pentru că polul vrăjitoarelor din România se găseşte în Bucureşti, doar Ploieştiul se mai apropie şi Câmpina, ceva de genul acest”, a explicat specialistul.

Această cifră indică o prezență semnificativă a practicilor magice și ezoterice în România. Sugerează că există o cerere considerabilă pentru serviciile vrăjitoarelor, fie că este vorba de ghicit, farmece, descântece sau alte ritualuri.

Potrivit Cameliei Burghele, numai Bucureştiul şi Moscova au academii de vrăjitorie.

„Este o şcoală de înalte studii superioare, de paranormal la Moscova, care a fost calchiată cu 2 ani în Bucureşti de Academia de vrăjitorie, care are sediu aici, à cote (lângă n.r.), şi care a fost fondată, ţineţi-vă bine, ştiţi de ce? Maria Câmpina a fondat această „Universitate” de magie după modelul Hogwarts, desigur, pentru că a stabilit prin sondaje că tinerele vrăjitoare din ziua de astăzi au un nivel teoretic extrem de scăzut, educaţional vorbind, pedagogic, didactic.

„E suficient să ne privim în ochi”

„O vrăjitoare cu adevărat puternică poate rezolva probleme de la distanță”, explică vrăjitoarea Cassandra Buzea, în vârstă de 20 de ani:

„Nu telefonul sau Facebook-ul fac magia. Sunt cuvintele pe care le rostim, ritualurile pe care le facem și e suficient să ne privim în ochi pentru ca ritualul să funcționeze.”

Puterea internetului a permis comunității vrăjitoarelor din România să-și migreze treptat practicile străvechi pe web. Potrivit Reuters, vrăjitoria a fost mult timp considerată un obicei popular în această țară est-europeană, iar multe dintre cele aproximativ 4.000 de vrăjitoare atrag clienți din Europa, Asia și Statele Unite.

3 din 4 români cred în fantome, spirite, noroc

Ultimul studiu INSCOP, citat de televiziunea PRO TV, arată că 3 din 4 români cred în noroc, vrăjitoare, spirite, fantome ori sunt convinși că data nașterii poate prezice evenimentele din viața reală. Totodată, sunt mulți români care cred în diverse conspirații.

Șapte din 10 români sunt de părere că nu pot reuși în viață, fără noroc, crezând în obiecte sau semne care le apar în cale. Numărul norocos este talisman pentru mai bine de 30% dintre români.

Totodată, 25% dintre români cred că norocul poate fi schimbat dacă evită pisica neagră, nu se întorc din drum și sunt atenți la semne în zilele de 13 ale lunii care pică marțea sau vinerea.

Studiul realizat de INSCOP, în luna octombrie, arată că cei mai superstițioși sunt tinerii de până în 29 de ani. 42% dintre ei spun că horoscopul prezice corect evenimente din viață.

