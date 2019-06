Circuit cultural în Benelux – la tariful special de 699 euro! (PUBLICITATE)

Circuitul Benelux, propus de Europa Travel, beneficiază acum de o reducere specială de 22% din tariful standard de 899 euro/persoană , valabil pentru plecarea din 7 iunie, în limita locurilor disponibile!

Cele mai frumoase locuri din Olanda

16 milioane de turiști ajung în fiecare an în Amsterdam, iar numărul lor este într-o continuă creștere. Motivul este evident, capitala Olandei este multiculturală, are o viață de noapte fulminantă și un număr fabulos de obiective turistice.

Amsterdam este supranumit și „Veneția Nordului” grație celor 160 de canale ce străbat orașul și peste care au fost construite circa 1200 de poduri pitorești. Bate la pas centrul vechi înțesat de peste 7000 de clădiri istorice cu fațade colorate și decoperă agitată Piața Dam, unde se află și Palatul Regal (care în secolul al XVII lea, era cea mai mare clădire din Europa). Atracția majoră a Amsterdamului este Cartierul Roșu, locul unde întâlnești cele mai multe baruri și locații dedicate îndeosebi bărbaților din Europa, cu atmosfera sa libertină cunoscută în toată lumea.

Tot Amsterdam este orașul cu cele mai multe muzee pe metru pătrat, iar din itinerariul tău nu ar trebui să lipsească Muzeul Van Gogh, ce adăpostește cea mai mare colecție de artă dedicată pictorului post-impresionist, Muzeul Diamantelor sau Muzeul Național Rijksmuseum.

Circuitul continuă cu descoperirea celei mai pitorești părți a Olandei vizitând liniștitele sate Marken Volendam și Zaanse Schans, unde vei admira câmpuri întregi de lavandă, mori de vânt, canale strâmte și case din lemn tradiționale decorate cu celebrii saboți olandezi.

Drumul continuă cu Haga, reședința Familiei Regale, Delft, orașul renumit pentru fabrica de ceramică albastră și Rotterdam, cel mai modern oraș olandez dar și unul dintre cele mai mari porturi din lume.

Belgia, atracții din Țara Ciocolatei

Multicultural și vibrant, Bruxelles întrunește titlul de capitală de două ori: cea a Belgiei și a Uniunii Europene, chiar dacă neoficial. Cea mai mare zonă urbană din Belgia, Bruxelles adăpostește un număr mare de obiective arhitecturale dintre care și sediile unor instituții ca Parlamentul European, Consiliul UE și NATO.

Ia pulsul orașului în Grand Place – cea mai mare piață medievală din Europa, înconjurată de cele mai importante clădiri flamande în stil Art Nouveau și gotic, dintre care și Palatul Primăriei, zonă ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Opțional poți vizita romanticul Gent și Bruges, un orășel medieval dezvoltat pe marginea Canalului Reien, cu superbe case și poduri din piatră, unde atmosfera este tipică secolul al XIII lea. Plimbă-te cu goldola pe canalele strâmte și admiră cele mai frumoase exemple în stil gotic flamboiant din oraș, începând cu Primăria, Turnul cu Ceas, Catedrala Sf. Salvator sau Muzeul de arte frumoase Groeninge.

Luxemburg, unul dintre cele mai bogate state ale lumii

Marele Ducat de Luxemburg poate fi vizitat opțional în acest tur cultural, prilej excelent să descoperi atmosfera regală a acestui mic stat din nord-vestul Europei, dar și cele mai grandioase palate și sedii precum Curtea Europeană de Justiție, Secretariatul Parlamentului European sau Banca Europeană de Investiții. Capitala Luxemburg se laudă cu un centru istoric înscris pe listele patrimoniului UNESCO, dominată de Palatul Ducal, reședința Marii Familii Ducale, o bijuterie în stil renascentist cu influențe franceze și germane.



de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Olanda-Belgia-Luxemburg – 8 zile (3 nopti in Amsterdam + 4 nopti in Bruxelles), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*, transport avion, asistenta turistica.