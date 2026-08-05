Decizia a fost luată la solicitarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), iar compania a transmis o informare oficială către Bursa de Valori București (BVB) pentru a clarifica situația.

Măsură administrativă

Reprezentanții companiei farmaceutice le transmit pacienților că măsura nu trebuie să provoace îngrijorare. Blocarea vânzărilor nu a fost cauzată de vreo problemă de fabricație, reacții adverse neașteptate sau neconformități privind siguranța celor două tratamente.

Potrivit raportului transmis către BVB, măsura are un caracter exclusiv administrativ și a fost aplicată pentru reevaluarea și clarificarea documentației tehnice cerute de autoritatea de reglementare.

„Pentru produsele Colebil, drajeuri, Panzcebil, drajeuri gastrorezistente, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării pe întregul lanț de distribuție, până la nivelul farmaciilor, ca urmare a solicitării Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentației pentru produsele menționate. Aceste produse continuă să îndeplinească standardele de calitate și de siguranță pentru pacient”, au precizat reprezentanții Biofarm.

Când ar putea reveni Colebil și Panzcebil în farmacii

Până în acest moment, Biofarm nu a avansat un termen exact pentru reluarea distribuției. Durata suspendării depinde de ritmul în care va fi parcurs procesul de clarificare a documentației solicitate de autorități.

Imediat ce demersul birocratic va fi finalizat și avizat de ANMDMR, ambele medicamente — Colebil drajeuri și Panzcebil drajeuri gastrorezistente — vor fi reintroduse în circuitul comercial și vor putea fi achiziționate din nou de populație.

Pentru ce sunt utilizate Colebil și Panzcebil

Conform Rezumatului caracteristicilor produsului publicat de ANMDMR, Colebil este indicat adulților și copiilor cu vârsta de peste șapte ani, ca tratament adjuvant în tulburările dispeptice atribuite deficitului de bilă în intestin și în constipația cronică.

Medicamentul conține bilă de bovine, metenamină și salicilat de sodiu. Documentația oficială atrage atenția că produsul are contraindicații și posibile interacțiuni medicamentoase, inclusiv cu anticoagulante, antiagregante și medicamente antiinflamatoare.

Panzcebil conține pancreatină, bilă de bovine și hemicelulază. Produsul este indicat în anumite tulburări digestive asociate insuficienței secretorii a pancreasului exocrin, pancreatitei cronice, fibrozei chistice, steatoreei, excesului alimentar sau bolii celiace.

Blocarea vânzării înseamnă că farmaciile și distribuitorii nu mai pot comercializa temporar cele două produse până la clarificarea situației și la apariția unei noi comunicări din partea autorității sau a producătorului, relatează medic24.ro.

Portofoliul companiei și prezența pe piața din România

Biofarm este unul dintre cei mai importanți producători locali de medicamente, având o istorie îndelungată pe piața românească. Compania operează două unități de producție în București, precum și un centru modern de testare și dezvoltare de produse.

Portofoliul producătorului numără peste 100 de produse care acoperă arii terapeutice esențiale din zona Consumer Healthcare, precum afecțiunile digestive și metabolice, afecțiunile respiratorii, cardiovasculare sau cele ale sistemului nervos.

Producătorul mizează pe inovare constantă și pe extinderea gamei pentru a-și menține poziția de top în industria farmaceutică din România.

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