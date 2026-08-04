Ce aduce nou Dacia Sandero Hybrid 155?

Sandero Hybrid 155 introduce primul sistem de propulsie hibrid din istoria modelului. Acesta combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu patru cilindri și două motoare electrice, alimentate de o baterie de 1,4 kWh. Transmisia automată multimod fără ambreiaj oferă o experiență de condus mai confortabilă, iar mașina pornește întotdeauna în modul electric. De asemenea, tehnologia folosită este dezvoltată de Horse, divizia de motoare a Grupului Renault, cu sediul în Madrid, ceea ce face din acest model o soluție „Made in Spain.”

Avantaje clare față de competiție

Cu un preț de pornire de 19.890 de euro pentru nivelul de echipare Expression, Dacia Sandero Hybrid 155 este mai accesibilă decât Toyota Yaris, care pleacă de la 23.550 de euro. Chiar și cu o reducere prin finanțare, prețul Yaris rămâne mai mare, începând de la 21.300 de euro. În plus, Sandero oferă o caroserie mai lungă (4,09 metri față de 3,94 metri la Yaris) și un portbagaj mai încăpător, cu o capacitate de 328 de litri, comparativ cu 286 de litri la modelul japonez.

Dacia rămâne fidelă misiunii sale de a oferi o mașină simplă și accesibilă, dar acum aduce un plus de tehnologie și eficiență.

Consum redus și tehnologie prietenoasă cu mediul

Principalul argument pentru acest model este economia de carburant. Cu un consum omologat de 4,2 l/100 km și emisii CO₂ de doar 96 g/km, Sandero Hybrid 155 este o alegere ideală pentru cei care doresc un vehicul economic și ecologic. Varianta Stepway, ușor mai mare, are un consum de 4,4 l/100 km, rămânând în continuare eficientă.

Motorul electric asistă perfect condusul în oraș și reduce semnificativ consumul de combustibil.

Deși gama hibridă a Daciei începe cu nivelul de echipare Expression, aceasta reușește să mențină avantajul financiar, fiind cu 4.400 de euro mai scumpă decât variantele non-hibride TCe și ECO-G, dar oferind un sistem de propulsie modern. Modelul Stepway, cu un preț de pornire de 20.890 de euro pentru echiparea Journey, rămâne o opțiune competitivă pentru cei care caută un vehicul automat cu etichetă ECO.

Concurență directă: Toyota Yaris

Deși Toyota Yaris rămâne un competitor serios în segmentul hatchback-urilor compacte, Dacia Sandero Hybrid 155 promite să atragă clienți prin raportul excelent calitate-preț. Cu o caroserie mai spațioasă, un portbagaj mai mare și un preț mai accesibil, Sandero își consolidează poziția de lider pe piață.

Dacia a anunțat lansarea oficială a modelului său Striker, un crossover de segment C, care este mai mare decât SUV-ul Bigster, produs la Mioveni. Striker se va produce la uzina Bursa din Turcia a Renault, iar prețul de pornire este puțin sub 25.000 de euro.

Dacia Hipster a revenit în atenție, după ce conceptul a fost scos pe străzile Parisului, iar imaginile de brevet par să dezvăluie cum va arăta versiunea de serie. Mașina electrică are doar 3 metri lungime, patru locuri reale și ar putea costa în jur de 13.000 de euro.

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